Premiile Europene pentru Femei Inovatoare 2026. Cercetătoare și antreprenoare din mai multe țări au fost premiate la Bruxelles

Premiile Europene pentru Femei Inovatoare 2026. Comisia Europeană a anunțat câștigătoarele celei de-a 12-a ediții a Premiului European pentru Femei Inovatoare, în cadrul Summitului Consiliului European pentru Inovare (EIC) desfășurat la Bruxelles.

Distincțiile sunt organizate în comun de Consiliul European pentru Inovare (EIC) și Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) și recompensează femeile antreprenor care contribuie la dezvoltarea inovării în Europa și la o economie mai competitivă, incluzivă și orientată spre viitor.

Ekaterina Zaharieva, comisar european pentru startup-uri, cercetare și inovare, a subliniat că premiul recunoaște ideile curajoase și leadershipul femeilor care transformă inovația în impact real. Ea a arătat că finalistele și câștigătoarele din acest an demonstrează modul în care antreprenoriatul și diversitatea contribuie împreună la consolidarea capacității de inovare a Europei, reprezentând o sursă de inspirație pentru viitoarele generații de inovatori.

Premiul evidențiază realizările câștigătoarelor și ale ocupantelor locurilor secunde în trei categorii distincte: Women Innovators, Rising Innovators și EIT Women Leadership.

În categoria Women Innovators, destinată femeilor fondatoare și cofondatoare din statele membre ale Uniunii Europene și din țările asociate programului Horizon Europe, premiul a fost câștigat de Katerina Spranger, originară din Ucraina și Regatul Unit, fondatoare și CEO al Oxford Heartbeat. Compania sa utilizează inteligența artificială pentru a sprijini tratamente mai sigure și mai precise pentru anevrismele cerebrale.

Locurile secunde în această categorie au fost ocupate de Elena Heber din Germania, cofondatoare și director general al HelloBetter, companie care extinde accesul la servicii de sănătate mintală prin terapii digitale validate clinic și soluții asistate de inteligență artificială, precum și de Judit Camargo Sanromà din Spania, fondatoare și CEO al Roka Furadada, companie care abordează creșterea cazurilor de cancer de piele prin ingrediente cosmetice ecologice ce oferă protecție UV eficientă și reduc impactul asupra ecosistemelor marine.

În categoria Rising Innovators, dedicată tinerelor inovatoare sub 35 de ani, câștigătoare a fost Marta Oliveira din Belgia, cofondatoare și director operațional al ATMOS Space Cargo. Compania dezvoltă capsule spațiale reutilizabile care permit returnarea în siguranță a materialelor din orbită și susțin noi oportunități de cercetare.

Locurile secunde au revenit lui Judit Giró Benet din Spania, fondatoare a The Blue Box, care dezvoltă un test bazat pe urină pentru depistarea precoce a cancerului de sân, în special pentru femeile care nu au acces suficient la metodele de screening existente, și lui Carin Lightner din Elveția, cofondatoare și CEO al Enantios, companie care avansează dezvoltarea de medicamente noi prin analiza rapidă și precisă a moleculelor complexe.

În categoria EIT Women Leadership, dedicată membrilor excepționali ai comunității EIT, premiul a fost câștigat de Ella Frances Cullen din Portugalia, cofondatoare și director de marketing al Minespider. Compania sa dezvoltă soluții de trasabilitate digitală a produselor în lanțurile de aprovizionare, utilizând tehnologie blockchain și inteligență artificială pentru pașapoarte digitale de produs și baterie, sporind transparența, sustenabilitatea și conformitatea.

Locurile secunde în această categorie au fost ocupate de Stefania Raimondo din Italia, cofondatoare a Navhetec, care dezvoltă nanomedicină pe bază de plante prin extragerea de particule cu potențial biomedical din sucul de citrice și printr-o metodă patentată de utilizare a acestora în produse de sănătate cu eficiență sporită, precum și de Neide Vieira din Portugalia, cofondatoare și director operațional al IPLEXMED. Aceasta lucrează la accelerarea diagnosticului bolilor infecțioase prin biosenzori pe bază de grafen, într-o platformă portabilă și conectată care oferă rezultate rapide, comparabile cu cele de laborator.

Premiul este gestionat în comun de Consiliul European pentru Inovare și Agenția Executivă pentru IMM-uri (EISMEA) și Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT). Inițiativa evidențiază contribuția esențială a femeilor antreprenor la ecosistemul european de inovare și la competitivitatea pe termen lung a Europei.

Ajuns la cea de-a 12-a ediție, premiul continuă să recunoască și să promoveze femeile care dezvoltă inovații cu impact pozitiv asupra oamenilor și mediului.

Programul include trei categorii de premii: Women Innovators, unde câștigătoarea primește 100.000 de euro, iar cele două locuri secunde primesc 70.000 și 50.000 de euro; Rising Innovators, unde câștigătoarea primește 50.000 de euro, iar locurile secunde 30.000 și 20.000 de euro; și EIT Women Leadership, unde premiul este de 50.000 de euro pentru câștigătoare, respectiv 30.000 și 20.000 de euro pentru ocupantele locurilor secunde.