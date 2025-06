România, unul dintre principalii actori în programul Acceleratorului NATO DIANA

România este printre cele mai importante țări aplicante în DIANA – acceleratorul NATO pentru inovare, cu 88 de propuneri de soluții anul trecut față de opti în 2023, a declarat Horia-Răzvan Botiș, membru în Consiliul Director al NATO DIANA la Investors’ Day #7, eveniment organizat pe 16 iunie de Techcelerator, cel mai longeviv accelerator high-tech din România, pentru a aduce împreună startup-urile tech și investitorii.

DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) este programul NATO de accelerare a tehnologiilor cu dublă utilizare – soluții cu utilizare comercială, dar și cu aplicabilitate în domeniul apărării și al securității.

Cea de-a șaptea ediție a evenimentului a fost una specială și a avut ca temă inovația în domeniul securității și tehnologiile cu dublă utilizare. Aceasta a avut parteneri precum NATO, acceleratorul NATO pentru inovare DIANA, Google for Startups, Romanian Tech Startups Association (ROTSA) și EIT Digital – cel mai mare ecosistem european de inovare digitală.

Evenimentul a inclus trei paneluri în care s-a discutat despre viitorul apărării în Europa de Est, despre investițiile în domeniu cu reprezentanți ai unora dintre cele mai importante fonduri sau organizații de investiții și despre startup-urile locale și din diaspora care dezvoltă soluții tehnologice pentru apărare, securitate cibernetică ori infrastructură critică.

Printre subiectele discutate s-a numărat și ediția din acest an a DIANA, programul NATO de accelerare a tehnologiilor cu utilizare comercială, dar și cu aplicabilitate în domeniul apărării.

Startup-urile care realizează soluții cu dublă utilizare se pot înscrie până pe 11 iulie în cadrul celei de-a treia ediții a DIANA. Prin participarea la programul DIANA, aceștia vor accesa, de asemenea, o rețea de peste 180 de centre de testare din Europa și America de Nord pentru a întreprinde activități de testare, evaluare, validare și verificare.

Fondatorii interesați de înscriere în DIANA pot fi consiliați de echipa Techcelerator în procesul de aplicare în acest program.

„Anul trecut, România a avut 88 de propuneri, fiind printre cele mai importante țări aplicante în acceleratorul DIANA. A fost o realizare importantă, însă nu am reușit să mergem mai departe – doar o companie a ajuns în faza a doua, dar nu a avansat în faza a treia. Românii pot veni cu soluții solide, dar cred că ne confruntăm cu un mic dezavantaj – fie din cauza limbii, fie a modului în care ne exprimăm ideile în scris.

Cele zece provocări propuse sunt: energie și stocare, tehnologii avansate de comunicare, medii electromagnetice contestate, reziliență umană și biotehnologii, infrastructură critică și logistică, operațiuni în medii extreme, operațiuni maritime, operațiuni spațiale rezistente, sisteme autonome și fără pilot, luarea deciziilor asistată de date.

Cei selectați se vor alătura primei faze a programului DIANA prin participarea la un program de accelerare de șase luni, începând din ianuarie 2026, devenind parte a cohortei de inovatori din 2026 a DIANA. Inovatorii primesc o finanțare de 100.000 de euro pentru a le permite să continue să își îmbunătățească soluția în timp ce participă la programul de accelerare.

De altfel, Rune Linding, challenge manager în cadrul NATO DIANA, a vorbit despre diversitatea foarte mare a provocărilor pentru care startup-urile pot aplica până pe 11 iulie.

Despre importanța soluțiilor dual-use (civile și militare) a vorbit și Alina Urs, manager Superior Securitate Cibernetică, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC): „Este esențial să oferiți proiectelor o dimensiune militară clară. În urma mai multor vizite în Ucraina am văzut cum tehnologii concepute ca pur civile pot deveni cruciale pe câmpul de luptă. De aceea, încurajez pe toți cei care iau în considerare această direcție să studieze interacțiunea dintre domeniul civil și cel militar, așa cum se întâmplă în Ucraina – ucrainenii sunt foarte deschiși să își împărtășească lecțiile învățate”, a spus Alina Urs, manager Superior Securitate Cibernetică, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Konstantin Rangelov, cofondator și CTO al Dronamics, companie din Bulgaria și prima companie aeriană din lume care este licențiată pentru a produce și opera drone de marfă, a spus că știa de la fondarea companiei că va fi nevoie ca Dronamics să fie implicată și în activități ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance – proces militar de colectare și analiză a informațiilor pentru susținerea deciziilor operaționale).

„Omenirea are acest obicei ciudat să transforme într-o armă orice lucru care poate fi transformat într-o armă. Am știut dintotdeauna că va veni ziua aceasta. Într-un fel, ne așteptam ca, la un moment dat, cineva să bată la ușa noastră și să spună: «Hei, apropo, ce produs aveți voi? Ar fi păcat să nu fie folosit pentru a apăra țara». Dar pentru noi este doar o mică parte din ceea ce facem – că avioanele noastre sunt concepute pentru transport de marfă”, a explicat Konstantin Rangelov, cofondator și CTO al Dronamics.

Compania a anunțat în urmă cu două săptămâni că a obținut o finanțare de 30 de milioane de euro din partea European Innovation Council.

„Soluțiile tech pentru apărare devin noul El Dorado. Sunt multe fonduri noi care se lansează pe piață, programe noi de la Fondul European de Investiții, Banca Europeană de Investiții care finanțează o nouă generație de companii.

Piața de soluții de apărare este foarte diferită față de cea a soluțiilor pentru companii ori consumer, în sensul că este mult mai dificil să lansezi un startup în acest domeniu, este mult mai greu să creezi primele produse, să câștigi primii clienți. Adesea este nevoie de consorții între mai multe țări pentru achiziția unora dintre produsele create și comercializate de aceste startup-uri.

Deci startup-urile au un număr limitat de opțiuni pentru a începe să vândă”, a explicat Bogdan Iordache, manager al fondului de investiții Underline Ventures.

„Ar fi extraordinar să vedem mai multe soluții din România înscrise în acceleratorul DIANA. De exemplu, în 2023, la primul apel DIANA, am avut opt aplicanți din România. În al doilea an, au fost 88. Practic, anul trecut am simțit că se creează un val de energie în jurul acestui program și sperăm ca această tendință să continue.

Vedem apariția unor companii românești de AI și, sperăm, că în curând vor fi tot mai mulți jucători români în domeniul dual-use, în special în zona de reziliență și securitate cibernetică. Când spun reziliență, mă refer la un spectru larg — de la aplicații medicale și pentru intervenții de urgență până la cele legate, desigur, de domeniul apărării. Noi ne propunem să accelerăm dezvoltarea și atragerea de investiții pentru aceste startup-uri și startup-uri.

Scopul acestui eveniment lansat de Techcelerator este să susțină startup-urile care dezvoltă soluții cu dublă utilizare și să genereze conexiuni între jucători cheie pentru a crea hackathoane, acceleratoare sau parteneriate între companii din acest domeniu”, a declarat Cristian Dascălu, Cofondator și Managing Partner Techcelerator.