Ștefan Morcov are o experiență de 27 de ani în industria IT. Iar în ultimii 16 a ocupat posturi de conducere în cadrul unor companii mari din această industrie. De aproape doi ani și jumătate însă a pus punct și a luat-o de la capăt cu Hermix, un startup fondat în Belgia, dar cu o echipă majoritar românească și cu cotații foarte bune pe piața internațională.

„Întotdeauna am fost obsedat de ideea de a învăța lucruri noi. Iar lansarea unui startup de tehnologie precum Hermix este o provocare majoră, care oferă ocazii extraordinare de învățare. Și în companiile și rolurile anterioare am învățat enorm. Am avut de câteva ori rolul de pionier, «cowboy» cum se zicea în software. Am făcut continuu cursuri.

Am un doctorat la Universitatea Catolică Leuven din Belgia, un MBA american, cursuri post-universitare în software engineering, management, leadership, vânzări, marketing, dezvoltare de produse și diverse tehnologii”, se prezintă Ștefan, în cadrul unui interviu acordat pentru InfoFinanciar.