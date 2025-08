Înființată în 2015, agenția a avut parte de o creștere constantă, din 140.000 de euro cifră de afaceri în 2016, la circa 4.5 milioane lei în 2023.

Pariul meu acum este că piața are nevoie să se îndreaptă către servicii de integrare, către servicii capabile să integreze toate instrumentele de digital marketing, către servicii care să fie mai aproape de obiectivele de business”, a declarat Robert Trandafir.

„Se pot povesti foarte multe despre Gun Media ca un proiect de foarte mare succes. L-am condus în toți anii, iar agenția a rămas în continuare. Doar că am ales să plec, văd altfel viitorul digital marketing-ului în România. Și am simțit nevoia de a face un alt tip de produs și să pornesc Zeph.

El a fost prezent joi, 31 iulie, în cadrul podcastului „Picătura de business”, moderat de redactorul-șef al Revistei Capital, Sorin Andreiana. Episodul integral poate fi vizionat pe pagina de YouTube „HAI România”. Antreprenorul își dorește să ocupe cu Zeph o bucată de nișă după ce a părăsit echipa Gun Media și a fondat noua agenție la început de 2025. Despre acest proces, el spune că a fost unul destul de greu.

„Pentru că eu am fost CEO-ul acestei companii. Am fost imaginea acestei companii o foarte bună perioadă de timp. Îi stimez foarte mult în continuare pe foștii mei parteneri, sunt oameni extraordinari. Doar că, pur și simplu la un moment dat am avut viziuni diferite”, a explicat antreprenorul.