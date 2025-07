Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

În ultima perioada ne-am concentrat pe diversificarea portofoliului nostru de digital services, astfel încât divizia online să poată funcționa ca o agenție integrată, independentă. În acest sens, am dezvoltat departamente dedicate de data & analitics și SEO, pentru ca United Media Services să poată reprezenta [cât mai curând] un one-stop-shop în zona de digital marketing pentru clienți. Dedicăm de asemenea multă atenție automatizărilor și AI-ului, proiectele interne din ultima vreme având drept scop integrarea lor strategică în fluxurile de lucru.

În continuare, vom fi foarte activi în a dezvolta servicii care să ne permită să rămânem consultanți agili pentru clienții noștri, să identificam surse solide de creștere pentru ei și oportunități de a spori eficienta campaniilor dezvoltate de UMS.

Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

Una dintre primele provocări pe care un antreprenor le întâmpină este reprezentată chiar de debut, cum este în cazul meu, trecerea de la o carieră de succes în domeniu la punerea pe picioare a unui business cu o traiectorie ascendentă. În opinia mea, cheia stă în curajul cu care înfrunți contextul în care te afli, înțelegerea că trebuie să fii adaptabil și să înveți permanent, știind unde vrei să te îndrepți profesional și având încredere în instinctele tale. De altfel, acestea sunt atuu-rile principale cu care ai cele mai mari șanse să rezolvi provocările ulterioare, fie că este vorba despre a menține nivelul pe care l-ai atins, sau de a identifica noi oportunități de creștere.

Care este rețeta succesului pentru compania/instituția din care faceți parte?

În primul rând, pentru noi, la United Media Services, încă de la început a fost esențial interesul pentru dezvoltarea echipei. Alocăm resursele necesare pentru a ne asigura că avem experți motivați care colaborează într-un mecanism perfect, pentru că știm că acest lucru este crucial pentru succesul businessului. Totodată, determinante sunt alegerea partenerilor potriviți și designul unui portofoliu de servicii relevant în industrie.

Ne bucurăm să anunțăm că am primit și recunoașterea “Best Places to Work”, ceea ce validează și extern interesul nostru constant pentru crearea unui mediu de lucru în care fiecare coleg să își maximizez potențialul.

Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

Cred că ceea ce mă definește sunt în primul rând determinarea de a evolua constant, atât la nivel personal, cât și profesional, integritatea și respectul în fiecare interacțiune, de zi cu zi.

Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

“The most effective way to do it, is to do it.” Amelia Earhart