Una dintre aceste personalități este Raluca Bocai, Managing Partner Mediascope, care în ultimii ani a devenit un reper pentru zona de trade marketing, retail experiences și inovație digitală. Totodată, ea își diversifică proiectele antreprenoriale, punând în centrul lor comunitatea și dorința de a crea valoare sustenabilă.

Pentru Raluca Bocai, succesul nu se reduce la o realizare punctuală, ci la un drum construit prin alegeri inspirate și efort comun. „Succesul este, în viziunea mea, un cumul de momente și alegeri inspirate, iar acestea vin alături de o echipă de oameni competenți și talentați”, spune ea.

De la primele materiale grafice pentru agenție, Mediascope a ajuns astăzi să livreze producții digitale și concepte creative în întreaga Europă Centrală și de Est. „Mi s-a demonstrat de nenumărate ori că succesul este un efort de echipă. Sunt foarte mândră de colegii pe care îi am alături și mă implic activ în deciziile de HR și în planurile de expansiune”, a declarat Raluca Bocai.

Mediascope își propune să integreze tehnologia în fiecare experiență de shopper retail. Un exemplu recent este lansarea în retail a brandului de bere Madrí Excepcional, pentru care echipa Ralucăi Bocai a dezvoltat conceptul „Corner Screens”, o combinație de promovare tradițională și canvasuri digitale imersive.

„Ne dorim ca tehnologia să nu fie doar un instrument, ci un accelerator al creativității. De aceea, inovăm constant, implementăm automatizări și obținem feedback în timp real, oferind clienților rezultate măsurabile”, subliniază antreprenoarea.

Pe lângă Mediascope, Raluca Bocai a lansat și brutăria Hug, un proiect cu misiune profund umană: „Am pornit de la ideea că pâinea se găsește oriunde, dar comunitatea se construiește prin empatie și apartenență. Hug nu înseamnă doar pâine integrală cu maia, ci și un prilej de a împărtăși iubire, povești și momente la aceeași masă.”

Ideea Hug a pornit de la premisa că produsele de brutărie sunt accesibile peste tot, dar ceea ce face diferența este capacitatea de a înțelege nevoile consumatorilor și de a construi prin brand un spațiu de empatie și apartenență. „Prin Hug, demersul meu a fost să oferim nu doar un prilej de a gusta cea mai bună pâine integrală cu maia, ci și un mecanism prin care să putem împărtăși experiența acestei degustări”, explică Bocai. Echipa Hug a lucrat alături de specialiști și a investit timp în cercetare, punând accent pe valori precum comunitatea, empatia și conectarea oamenilor printr-un produs care aduce bucurie la masă.

Pentru Raluca Bocai, antreprenoriatul nu se limitează la generarea de profit sau la construirea de branduri de succes, ci implică și o responsabilitate față de societate și comunitate. În acest spirit, Mediascope a demarat un parteneriat strategic cu Universitatea Națională de Arte (UNArte), oferind studenților și profesorilor acces la resursele tehnice și know-how-ul agenției. Scopul este dublu: pe de o parte, tinerii creatori au oportunitatea de a experimenta tehnologiile avansate folosite în implementările Mediascope, iar pe de altă parte, sunt conectați la cerințele reale ale pieței, acumulând competențe practice și înțelegere aprofundată a proceselor de marketing și producție digitală. „Practic, aliniem pe porțiunea noastră de activitate viitorii creatori la cerințele actuale de pe piața muncii”, explică Bocai. Această inițiativă reflectă filosofia sa de business, în care succesul nu se măsoară doar în rezultate financiare, ci și în impactul pozitiv pe care îl poate avea asupra comunității și în dezvoltarea profesională a noilor generații de creatori.

În același timp, compania sprijină industria modei prin parteneriatul cu Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, unde echipa a livrat soluții tehnice inovatoare, precum scena modulară și instalația „The Divider”. „Ne-am dorit ca designerii să își exprime creativitatea fără limite și publicul să trăiască o experiență memorabilă”, spune Bocai.

Deși s-a confruntat cu numeroase provocări, antreprenoarea le privește ca pe oportunități de învățare: „Nu m-au speriat și nu mă sperie perioadele mai dificile. Sunt un om pragmatic, care, alături de o echipă bine organizată, reușește să se replieze rapid.”

Cele două principii care o ghidează sunt curajul și credința, valori pe care le aplică atât în business, cât și în viața personală.

Indiferent de domeniul în care activează, fie că este vorba despre campanii pentru branduri internaționale sau despre brutăria Hug, pentru Raluca Bocai cheia este aceeași: conexiunea autentică cu oamenii. „Succesul sporește atunci când îl împărtășești. Dacă la finalul zilei echipa, clientul și comunitatea au primit ceva valoros, atunci putem vorbi liniștiți de succes.”

Mediascope își propune o expansiune organică, construită pe valori și parteneriate solide. „Am învățat să nu mai grăbesc lucrurile, ci să construiesc în perspectivă, cu rezultate care să vorbească de la sine. Testăm. Înțelegem. Iterăm”, explică antreprenoarea.

Pe plan personal, Raluca Bocai se vede într-un punct de împlinire sufletească, implicată activ în comunitate și dăruind din experiența acumulată.

Programul său zilnic este o combinație de antreprenoriat și viață de familie intensă. Diminețile sunt dedicate celor trei copii, iar zilele de lucru înseamnă brief-uri, call-uri și sesiuni de creație cu echipa: „Schimb tocurile pe adidași, bugetele pe teme la mate, iar seara citesc povești de noapte bună. Această dinamică este motorul care îmi ține visurile în picioare.”

Un alt aspect definitoriu pentru Raluca Bocai este pasiunea pentru kite surfing. „Prima decolare pe placa de kite a fost un reality-check. Am învățat că echilibrul nu înseamnă liniște, ci un dialog între curaj și control. Ori de câte ori business-ul cere un salt riscant, îmi amintesc de acea senzație. Curajul se antrenează, nu se așteaptă.”

De la conceperea unor experiențe comerciale imersive, la dezvoltarea unor instalații digitale pentru evenimente de amploare, toate inițiativele Mediascope reflectă abordarea orientată către originalitate și relevanță. În viziunea Ralucăi, succesul nu se măsoară doar prin rezultate financiare, ci și prin impactul pe care proiectele îl au asupra oamenilor. Prin combinarea creativității cu tehnologia și cu o înțelegere profundă a comportamentului consumatorilor, antreprenoarea transformă campaniile de marketing în experiențe memorabile, care captivează atenția și stimulează implicarea. În plus, implicarea sa activă în proiecte culturale și educaționale arată că inovația poate avea un rol social important, conectând arta, tehnologia și antreprenoriatul într-un mod sustenabil și semnificativ.

Întrebată cum definește succesul și o femeie de succes, Raluca Bocai evită auto-glorificarea: „Munca mea e ca un shot de endorfine – mă urcă pe sol în fiecare dimineață. Cred în urcușurile pas cu pas, în valori simple, precum onestitate, curiozitate și respect. La finalul zilei, vreau să pot spune că am rămas, înainte de orice, om.”