Cea mai mare parte a beneficiarilor este formată din persoanele care au suferit persecuții în timpul regimului comunist, deportați sau foști prizonieri, conform Decretului-Lege 118/1990. În iulie 2025, 197.090 de persoane se încadrau în această categorie, fiecare primind o indemnizație medie de 1.515 lei, potrivit CNPP.

Pe lângă aceștia, alte 63.346 de persoane au beneficiat de plăți în baza Legii 189/2000, care modifică și completează Decretul-Lege 118/1990. În acest caz, media indemnizației a fost de 858 lei.

Împreună, aceste două categorii însumează peste 260.000 de persoane, ceea ce arată că memoria perioadei de represiune comunistă continuă să genereze costuri semnificative pentru sistemul de pensii speciale.

Un alt segment important este reprezentat de veteranii de război, invalizii și văduvele de război, conform Legilor 49/1991 și 44/1994. În iulie 2025, numărul acestora a fost de 12.245, iar suma medie plătită a fost de 918 lei. Acești beneficiari reprezintă un grup restrâns, dar cu o încărcătură istorică deosebită, fiind legați direct de cel de-Al Doilea Război Mondial.

De asemenea, 38.605 persoane au primit indemnizații în baza Legii 309/2002, care recunoaște drepturi celor care au efectuat stagiul militar în cadrul Serviciului Muncii între 1950 și 1961. Pentru aceștia, valoarea medie a fost de doar 81 de lei, una dintre cele mai reduse sume din întreg sistemul de indemnizații speciale.

O categorie aparte este cea a revoluționarilor din decembrie 1989, recunoscuți prin Legea 341/2004. În iulie 2025, 12.496 de persoane au primit indemnizații, cu o valoare medie de 2.175 lei, una dintre cele mai mari acordate prin legile speciale.

În categoria artiștilor, reglementată de Legea 109/2005, se aflau 542 de beneficiari, fiecare cu o indemnizație medie de 345 lei. În același timp, 13.948 de persoane au primit sprijin în baza Legii 8/2006, care se referă la uniunile de creație, media plăților fiind de 1.905 lei.

Un alt grup numeros este cel al soților supraviețuitori, conform Legii 578/2004. În iulie, 69.582 de persoane s-au încadrat în această categorie, cu o indemnizație medie de 128 lei. Această sumă relativ mică reflectă mai degrabă caracterul simbolic al sprijinului acordat.

În total, 407.854 de persoane au primit în iulie 2025 pensii și indemnizații speciale, numărul fiind în scădere față de luna precedentă.