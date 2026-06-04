Apple va deschide, la sfârșitul anului, primul Centru pentru Dezvoltatori din Europa

Apple va deschide, la sfârșitul anului, primul său Centru pentru Dezvoltatori din Europa, în cartierul Mitte din Berlin, Germania. Noul spațiu va oferi dezvoltatorilor acces la cursuri, ateliere, tehnologii și sprijin din partea experților Apple, pentru a-i ajuta să creeze aplicații mai performante și să își dezvolte afacerile.

Apple a anunțat că, la sfârșitul anului, va deschide primul său Centru pentru Dezvoltatori din Europa. Noul centru le va oferi dezvoltatorilor europeni acces la specialiști Apple, evenimente, instrumente, tehnologii noi, ateliere și sprijin personalizat.

Centrul va fi amplasat în cartierul Mitte din Berlin, Germania, o zonă cunoscută pentru numeroasele afaceri și startup-uri. Acesta se va alătura altor centre similare aflate în Bengaluru, Cupertino, Shanghai și Singapore.

Vicepreședinte Apple pentru relațiile cu dezvoltatorii la nivel mondial, Susan Prescott, susține că Europa are o comunitate puternică de dezvoltatori care creează aplicații ce îi conectează pe oameni, stimulează creativitatea și susțin inovația. Prescott a explicat că Apple consideră că dezvoltatorii pot realiza lucruri remarcabile atunci când au la dispoziție instrumentele și resursele potrivite. Prescott a spus că această idee a stat la baza noului centru și că firma americană este interesată să vadă ce proiecte vor mai crea dezvoltatorii în viitor.

„Europa găzduiește o comunitate extraordinară de dezvoltatori care construiesc aplicații ce creează conexiuni, încurajează creativitatea și stimulează inovația. Întotdeauna am crezut că atunci când dezvoltatorii au instrumentele și resursele potrivite pentru a-și face cea mai bună treabă, urmează lucruri incredibile. Această convingere este baza acestui centru și așteptăm cu nerăbdare să vedem ce va continua să dezvolte comunitatea”, a punctat Prescott.

Noul Apple Developer Center din Berlin este destinat echipelor de toate dimensiunile și dezvoltatorilor aflați în orice etapă a creării unei aplicații. Aici vor avea loc cursuri, ateliere practice și întâlniri individuale cu specialiști Apple.

Centrul va organiza în mod regulat evenimente prin care dezvoltatorii își vor putea îmbunătăți cunoștințele și vor învăța cum să creeze aplicații mai bune pentru iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Vision Pro și Apple Watch. De asemenea, vor exista spații speciale unde experții Apple vor oferi ajutor practic în mai multe limbi.

Imaginile prezentate arată zone moderne și luminoase ale centrului, inclusiv spații de relaxare, o zonă de recepție și săli de instruire dotate pentru cursuri și prezentări.

Apple a precizat că ecosistemul său cuprinde peste 2,5 miliarde de dispozitive la nivel mondial și că investește constant în instrumente și resurse pentru dezvoltatori. Compania a menționat că aplicațiile pot fi distribuite prin App Store în 175 de țări și regiuni.

Potrivit Apple, în 2025 magazinele sale online din Europa au avut, în medie, peste 150 de milioane de utilizatori săptămânal. Acest lucru i-a ajutat pe dezvoltatori să își extindă afacerile și să ajungă la mai mulți clienți. Compania a adăugat că dezvoltatorii mici și independenți pot beneficia de Programul App Store pentru Întreprinderi Mici, care oferă un comision redus de 15%.

Apple a explicat că noul centru completează investițiile sale în pregătirea viitorilor dezvoltatori. Aceste investiții includ programe precum Swift Student Challenge, cele 19 Apple Developer Academies din lume și programele Apple Foundation din Italia și Franța, care au sprijinit mii de dezvoltatori europeni.

Compania a mai arătat că dezvoltatorii au acces la peste 250.000 de API-uri și la tehnologii precum HealthKit, Metal, Core ML, MapKit și SwiftUI. Aceste instrumente îi ajută să creeze aplicații, să le publice în App Store, să fie descoperite de utilizatori din întreaga lume și să își dezvolte afacerile.