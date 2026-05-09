Declinul se resimte și pe piața spațiilor logistice, unde cererea de închiriere a înregistrat o scădere de 56%, până la aproximativ 80.000 de metri pătrați. În contrast, sectorul de producție a avut o evoluție mai stabilă, potrivit consultanților Colliers, care arată că, deși nivelul de încredere rămâne ușor sub media obișnuită, România se află la mijlocul clasamentului european. Acest lucru sugerează că anumite segmente industriale își mențin o reziliență relativă în contextul actual.

„Scăderea activității de închirieri vine într-un context de ajustare după un an 2025 record și arată mai degrabă o temperare temporară a activității decât o schimbare structurală a pieței. Piața locală a spațiilor logistice și de producție se află într-un act de echilibristică între presiunile pe termen scurt și potențialul pe termen lung. În prezent, contextul este marcat de numeroase incertitudini, atât interne, precum tensiunile politice și un consum în scădere la începutul anului, cât și externe, unde conflictele și instabilitatea globală complică planurile de dezvoltare”, explică Victor Coșconel, Partner | Head of Leasing | Office & Industrial Agencies la Colliers.

Pe acest fond, cererea de închiriere pentru spații logistice și de producție a coborât în primul trimestru la aproximativ 80.000 de metri pătrați, potrivit datelor Colliers, care iau în calcul doar tranzacțiile făcute publice. În același timp, activitatea reală ar putea fi mai ridicată, având în vedere că unele înțelegeri directe între proprietari și chiriași nu sunt raportate public.

Prudența tot mai mare a companiilor se reflectă în decizii mai rezervate privind extinderea și închirierea de noi spații, chiar dacă această evoluție vine după un 2025 foarte puternic, susținut în special de a doua parte a anului.

O parte semnificativă a tranzacțiilor recente a fost determinată de renegocieri și optimizări de suprafețe, pe fondul unui climat economic mai precaut. Totuși, aproape trei sferturi dintre contractele de leasing din primul trimestru reprezintă cerere nouă, având un impact pozitiv asupra gradului de ocupare, ceea ce indică o piață încă solidă, potrivit experților Colliers.

În plus, peste jumătate dintre contracte vizează spații de producție, o pondere mult peste media obișnuită din România, care s-a situat în jurul a 20% în anii de vârf și sub 10% înainte de pandemie.

„Nu credem că piața imobiliară poate fi evaluată pe baza unui singur trimestru mai slab, mai ales în condițiile în care fundamentele care susțin România pe termen lung rămân solide. Acest lucru este susținut și de anumite elemente favorabile legate de structura cererii, cum ar fi ponderea ridicată a cererilor noi din primul trimestru, precum și a spațiilor de producție. Mai mult, avansul proiectelor de infrastructură, cu aproape 900 de kilometri de autostradă aflați în construcție și mulți alții planificați, poate accelera semnificativ dezvoltarea sectoarelor de logistică și producție, dacă reușim să gestionăm mai bine factorii interni. În același timp, interesul tot mai ridicat al dezvoltatorilor pentru proiecte industriale și logistice confirmă că perspectivele rămân pozitive”, completează Victor Coșconel.

Raportat la populație și la dimensiunea economiei, România continuă să aibă un deficit semnificativ de spații industriale și logistice în comparație cu alte piețe din Europa Centrală și de Est, ceea ce indică un potențial solid de dezvoltare în anii următori. În același timp, factori structurali precum costurile competitive și productivitatea forței de muncă mențin atractivitatea sectorului pentru investitori.

Stocul de spații industriale și logistice închiriabile a depășit pragul de 8 milioane de metri pătrați și ar putea trece de 9 milioane până la finalul anului viitor, dacă interesul dezvoltatorilor va fi susținut de o cerere în creștere din partea chiriașilor. Perspectivele rămân favorabile, iar până la finalul următorului deceniu, stocul ar putea ajunge la aproximativ 15 milioane de metri pătrați, în condițiile unui context extern stabil și ale continuării investițiilor în infrastructură.