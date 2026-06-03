Investiții record în logistică în Franța: creștere puternică susținută de e-commerce și prețuri avantajoase ale terenurilor

La summitul Choose France 2026, s-au anunțat investiții semnificative în sectorul depozitelor logistice, evidențiind atractivitatea continuă a Franței pentru acest domeniu. Amazon, care a prezentat un plan de investiții de peste 15 miliarde de euro pe trei ani, a anunțat recent deschiderea a trei noi centre logistice ce vor crea 1.000 de locuri de muncă suplimentare față de cele 7.000 deja promise.

Conform datelor Direcției Generale pentru Infrastructuri, Transporturi și Mobilitate (DGITM), investițiile în logistică în Franța au crescut cu 105,6% în 2024, ajungând la aproximativ 4 miliarde de euro, după o scădere puternică în 2023.

La finalul anului 2024, Franța avea înregistrate circa 3.900 de depozite sau platforme logistice, cu o suprafață totală de 93 milioane de metri pătrați. Regiunile-cheie sunt cele din jurul Parisului, Lille, Marsilia și Lyon, care concentrează peste 55% din această suprafață.

Un avantaj competitiv al Franței îl reprezintă prețul terenurilor, considerabil mai mic decât în alte țări europene. Spre exemplu, metrul pătrat în regiunea pariziană este de trei ori mai ieftin decât în zona londoneză. În plus, infrastructura de transport și poziția geografică favorabilă contribuie la succesul sectorului logistic.

Expansiunea comerțului electronic este principalul factor care stimulează cererea pentru spații logistice, acestea necesitând în medie de trei ori mai mult spațiu de depozitare decât comerțul tradițional. Totuși, Franța este considerată ușor în urmă față de Germania în ceea ce privește infrastructura logistică dedicată e-commerce-ului.

Amazon va construi în Ensisheim (Haut-Rhin) unul dintre cele mai mari depozite din Europa, cu o suprafață de 189.000 m² pe trei niveluri. Compania dezvoltă depozite gigantice, unele ajungând și la 300.000 m² în Statele Unite, adaptându-se provocărilor legate de limitarea terenurilor disponibile prin construcția pe mai multe etaje.

Pe lângă e-commerce, marii operatori logistici se diversifică. De exemplu, grupul CMA-CGM a evoluat de la o companie de transport maritim la un conglomerat logistic cu mai multe locuri de muncă terestre decât maritime. Grupul La Poste a reușit să se adapteze scăderii traficului poștal, dezvoltând platforme pentru gestionarea coletelor.

Un aspect problematic este accesul angajaților la depozite prin transport public, care este aproape inexistent. Pentru a remedia această situație, se propune consolidarea depozitelor în zone comune, facilitând astfel implementarea unor servicii de transport în comun adaptate, inclusiv în regim de noapte.

Robotizarea, deja în curs de implementare, tinde să înlocuiască forța de muncă necalificată, însă procesul este departe de a fi complet. În ciuda automatizării, angajatorii întâmpină dificultăți în recrutarea personalului, iar sectorul logistic va continua să reprezinte aproximativ 10% din locurile de muncă din Franța, cu o tendință spre creșterea calificărilor și nevoia de formare profesională adecvată.