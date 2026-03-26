Piața actuală reflectă o dinamică efervescentă: cererea pentru depozite si hale logistice este în creștere, fiind impulsionată de consolidarea României ca hub regional și de rafinarea exigențelor consumatorului final. În acest context, observăm o convergență a nevoilor corporate. La fel cum organizațiile moderne migrează către servicii de leasing office pentru companii pentru a beneficia de facilități premium la care pot avea acces rapid fără a bloca din capital, și în sectorul logistic modelul tradițional de proprietate este reevaluat sub lupa eficienței financiare. Află în continuare care sunt aspectele principale de luat în considerare dacă ai nevoie de un spațiu logistic pentru afacerea ta.

Dacă, în deceniile trecute, stabilitatea și deținerea activului erau indicatorii succesului, astăzi termenul-cheie este adaptabilitatea. Presiunea exercitată de livrarea last mile și necesitatea unor lanțuri de aprovizionare reziliente obligă companiile să adopte o structură imobiliară flexibilă, care să țină cont de etapa lor de dezvoltare. Dilema fundamentală rămâne: flexibilitatea oferită de închiriere sau controlul absolut garantat de achiziție?

Leasingul sau închirierea operațională reprezintă soluția predilectă pentru companiile care prioritizează alocarea dinamică a capitalului. Prin adoptarea modelului de leasing operațional, organizațiile pot direcționa resursele financiare către cercetare și dezvoltare, expansiune comercială sau tehnologizare, în loc să blocheze bugete semnificative în structuri de beton și oțel.

Avantajele competitive ale leasingului:

Scalabilitate operațională: într-un mediu economic în care volumele pot fluctua trimestrial, capacitatea de a extinde sau restrânge suprafața utilizată fără penalități majore este critică.

Eficientizarea fluxului de numerar: absența unui avans masiv și transformarea cheltuielilor de capital în operaționale permite o predictibilitate fiscală superioară.

Accesul la locații premium: cel mai bine poziționate hub-uri logistice, cu acces imediat la infrastructura rutieră majoră, sunt adesea deținute de dezvoltatori instituționali care operează exclusiv prin închiriere.

Transferul riscurilor de mentenanță: responsabilitatea pentru integritatea structurală și modernizarea tehnologică revine proprietarului, permițând chiriașului să se concentreze exclusiv pe activitatea principală (core business).

Vulnerabilități: dependența de politicile de preț ale proprietarului și absența acumulării de capital propriu în activul imobiliar.

Pentru organizațiile cu un grad ridicat de maturitate și fluxuri de numerar excedentare, achiziția unui spațiu logistic nu este doar o soluție de depozitare, ci o investiție imobiliară cu potențial de apreciere pe termen lung.

Pilonii strategici ai achiziției:

Consolidarea bilanțului contabil: transformarea unei cheltuieli de chirie într-un activ tangibil care generează valoare în timp și care poate fi utilizat ca garanție pentru finanțări viitoare. Control absolut asupra specificațiilor: posibilitatea de a personaliza integral spațiul (automatizare, sisteme robotizate, soluții verzi) fără a necesita aprobări de la terțe părți. Stabilitate și imunitate la piață: protecția împotriva fluctuațiilor prețurilor chiriilor și eliminarea riscului de relocare forțată la expirarea contractului. Monetizarea surplusului: capacitatea de a subînchiria secțiuni neutilizate, transformând centrul de cost într-o sursă de venit pasiv.

Vulnerabilități: rigiditate în cazul unei nevoi bruște de relocare, risc de depreciere a zonei și costuri semnificative cu mentenanța și conformarea la noile reglementări de mediu.

O analiză riguroasă a profilului de risc și a obiectivelor de creștere este necesară înainte de a opta pentru unul dintre cele două modele.

Viteza de creștere: o afacere în expansiune rapidă sau care testează piețe noi va găsi în leasing vehiculul strategic.

Structura veniturilor: companiile cu venituri constante și previzibile pot susține costurile unei achiziții, în timp ce pentru cele cu sezonalitate accentuată s-ar potrivi flexibilitatea închirierii.

Strategia de capital: dacă rentabilitatea investiției în tehnologie sau stocuri depășește randamentul imobiliar, leasingul rămâne opțiunea optimă.

În 2026, granița dintre cele două modele poate să devină difuză. Apar soluții inovatoare precum:

Sale and lease back: compania vinde proprietatea unui investitor și o închiriază imediat, eliberând capitalul blocat pentru investiții operative.

Built-to-Suit (BTS): dezvoltatorul construiește o hală pe specificațiile exacte ale clientului, oferind un contract de închiriere pe termen lung care îmbină controlul achiziției cu flexibilitatea leasingului.

O analiză financiară corectă trebuie să depășească simpla comparație rată vs chirie. Conceptul de cost total de proprietate (Total Cost of Occupancy) include taxele locale, asigurările, utilitățile, mentenanța preventivă și costul de oportunitate al capitalului imobilizat.

O alegere eronată a infrastructurii poate crea blocaje la scalare. De exemplu, un depozit achiziționat care devine neîncăpător în doi ani poate forța o companie de e-commerce să refuze comenzi, în timp ce un contract de leasing flexibil ar fi permis relocarea rapidă într-o unitate mai mare.

Dacă ar fi să tragem o concluzie pentru peisajul logistic al anului 2026, aceasta este că flexibilitatea a devenit o monedă de schimb la fel de valoroasă ca prețul pe metru pătrat. Leasingul oferă viteza de reacție necesară într-o economie globalizată, în timp ce achiziția oferă ancorarea și controlul necesare liderilor de piață consolidați. Indiferent de opțiune, investiția în depozite și hale logistice moderne și sustenabile reprezintă un atu în fața concurenței.

Succesul nu mai aparține neapărat celor care dețin activele, ci celor care știu să le utilizeze cel mai eficient pentru a-și servi clienții. În cele din urmă, infrastructura trebuie să fie oglinda ambiției afacerii tale: flexibilă, scalabilă și orientată către viitor.