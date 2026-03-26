Investițiile în reskilling și upskilling sunt tot mai consistente, pentru că multe roluri se schimbă fundamental în câțiva ani. Companiile care pariază pe digitalizare știu că succesul depinde de cât de repede își pot transforma echipele.

În Banking & Insurance accentul este pe programe care îi ajută pe angajați să se mute dinspre roluri operaționale spre roluri orientate spre analiză, produse digitale și date. Asta înseamnă cursuri de data analytics, înțelegere a produselor digitale, competențe de consultanță și customer experience, dar și training pe noile platforme interne.

În BPO, energie și tech, sunt frecvente programele de training pe instrumente CRM/ERP (SAP, Salesforce, Oracle), analiză de date, softuri tehnice, precum și certificări pe metodologii Agile sau PMP, AI/automatizare și securitate cibernetică.

În domenii aflate în schimbare accelerată, cheia este să îți construiești o carieră la intersecția mai multor competențe, nu doar pe o specializare îngustă. Profilurile care combină expertiza de domeniu cu înțelegerea datelor și a tehnologiei sunt cele mai căutate.

O strategie bună este să alegi deliberate „intersecții”: finanțe + data analytics, juridic/reglementare + tehnologie, energie + AI/IoT sau customer experience + produse digitale. În paralel, merită să investești în abilități transferabile precum programare (Python, SQL, JavaScript), analiză de date, înțelegerea produselor digitale și gestionarea proiectelor în mod Agile.

Într-o piață unde multe competențe tehnice se pot învăța relativ rapid, soft skills-urile ajung să facă diferența între un candidat bun și unul excelent, mai ales în rolurile hibride business–tech.

Gândirea strategică și critică contează pentru că te ajută să înțelegi impactul de business al datelor și al tehnologiei: nu doar „ce implementăm”, ci „de ce și cu ce rezultat”. Agilitatea și adaptabilitatea devin esențiale într-un context în care proiectele se schimbă des, apar tehnologii noi, iar echipele lucrează iterativ.

Colaborarea cross-funcțională este la fel de importantă: abilitatea de a lucra cu IT, business, risk, marketing sau legal, de a comunica clar și de a ține clientul în centru. Empatia, orientarea către client și disponibilitatea de a învăța continuu completează profilul căutat de angajatori.

În 2026 piața muncii este mai prudentă și mai selectivă decât în anii de creștere accelerată. Companiile nu mai angajează predominant „pe volum”, ci caută punctual roluri unde au nevoie clară de competențe specifice și de profiluri bine definite.

Asta nu înseamnă că oportunitățile au dispărut, ci că nivelul de competiție a crescut. Candidatul care câștigă nu este cel care trimite cele mai multe aplicații, ci cel care vine cu un profil clar, competențe aplicate și un CV adaptat la rol. Pe termen mediu, șansele cele mai bune le au cei care investesc în competențe concrete și rămân flexibili în opțiuni, nu cei care aplică la întâmplare, fără strategie sau direcție.

Perspectiva este favorabilă pentru candidații care intră acum pe piață, în special în IT/Tech, banking digital, energie și BPO multilingv. Aceste zone combină maturitatea unor industrii stabile cu potențialul mare de transformare și inovare.

IT/Tech, Internet/eCommerce și BPO rămân principalele motoare de creștere, cu o cerere constantă de specialiști în dezvoltare software, date, suport tehnic și operațiuni globale. În paralel, sectorul financiar-bancar și cel al energiei regenerabile trec prin transformări profunde, ceea ce creează nevoi noi de competențe și roluri.

Evenimentul este construit astfel încât să îți fie ușor să vezi rapid ce oferă fiecare companie și să aplici targetat, nu aleatoriu. Practic, ai la dispoziție mai multe „scurtături” către oportunitățile relevante.

Participarea cu CV Barcode îți oferă acces gratuit la Angajatori de TOP București și îți permite să aplici foarte rapid direct la standuri, fără să completezi datele de fiecare dată. În plus, interacțiunea directă cu reprezentanții HR și cu managerii din business, conferințe și workshopuri – îți dă ocazia să întrebi exact ce te interesează: roluri, programe, criterii de selecție.

Înainte și după eveniment, platforma Hipo.ro rămâne punctul central unde poți vedea descrieri detaliate de joburi, programe de internship și informații despre companii, astfel încât să îți planifici mai bine aplicările.

Diferențierea vine din combinația de competențe și din modul în care îți construiești mesajul. Nu este suficient să „știi multe lucruri”, ci să le pui într-o poveste coerentă pentru rolul la care aplici.

O abordare eficientă este să combini hard skills cu soft skills: de exemplu, Python sau Power BI cu limbi străine și abilități solide de comunicare și orientare către client. În același timp, să arăți interes pentru învățare continuă – prin certificări, proiecte personale sau implicare în comunități tech – contează mult în ochii recrutorilor.

În final, personalizarea mesajului este esențială: adaptează CV-ul și discuția în funcție de rolul vizat (banking digital, AI, energie, BPO), scoțând în față exact competențele și proiectele care se leagă cel mai bine de acel domeniu. Un profil bine articulat se remarcă rapid într-o mare de candidaturi generice.

Da, vedem câteva direcții clare în care cererea de talente va continua să crească peste media pieței. În centru se află rolurile care îmbină tehnologia, datele și sustenabilitatea.

În primul rând, IT/Tech (în special dezvoltare software, cloud, cybersecurity, data & AI) și Internet/eCommerce vor rămâne motoare de creștere, pe fondul digitalizării accelerate a companiilor și al extinderii produselor digitale. În al doilea rând, bankingul digital și zona de fintech vor avea nevoie de tot mai mulți specialiști care combină cunoștințe financiare cu product management, UX și data analytics.

Un al treilea pol important este energia – în special energia regenerabilă și proiectele de tranziție energetică – unde se anticipează investiții majore și o cerere constantă de ingineri, analiști de date, specialiști în proiecte verzi și experți în reglementări. În paralel, serviciile de tip BPO multilingv și shared services vor continua să atragă talente, datorită proiectelor internaționale și a nevoii de suport pentru operațiuni globale.