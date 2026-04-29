În România anului 2026, abandonul școlar nu mai este tratat exclusiv ca o problemă educațională, ci și ca una cu implicații legale și sociale directe. Conform Legii Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023, neasigurarea frecvenței școlare în învățământul obligatoriu nu duce la sancțiuni penale, însă poate atrage amenzi și pierderea unor beneficii importante.

Responsabilitatea principală pentru frecventarea școlii revine părinților sau tutorilor legali. În situația în care un copil lipsește în mod repetat de la cursuri fără justificare, autoritățile pot interveni.

Astfel, părinții pot primi amenzi contravenționale cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei. Aceste sancțiuni sunt aplicate de autoritățile locale sau de poliție, de regulă în urma sesizărilor făcute de unitățile de învățământ.

Abandonul școlar poate atrage și consecințe administrative în ceea ce privește beneficiile sociale.

Familiile pot pierde sau vedea reduse anumite forme de sprijin, precum alocația pentru susținerea familiei, dacă se constată că minorul nu își îndeplinește obligația de a frecventa școala.

De asemenea, elevii care acumulează un număr mare de absențe nemotivate își pot pierde dreptul la burse, inclusiv cele sociale sau de merit, în funcție de regulamentele școlare în vigoare.

În 2026, școlile utilizează tot mai activ mecanismele din cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), care urmărește identificarea timpurie a elevilor aflați în risc de abandon.

Dacă un elev încetează să mai frecventeze cursurile, unitatea de învățământ este obligată să intervină prin consiliere și dialog cu familia. În paralel, cazurile pot fi raportate către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), mai ales dacă există suspiciuni de neglijare sau lipsă de îngrijire adecvată.

Dincolo de sancțiunile imediate, abandonul școlar are consecințe semnificative asupra viitorului copilului. Lipsa finalizării învățământului obligatoriu limitează accesul la locuri de muncă stabile și reduce șansele de calificare profesională.

În multe domenii, finalizarea studiilor este o condiție minimă pentru obținerea unor certificări sau chiar pentru accesul la anumite drepturi, cum ar fi unele categorii de permise de conducere.

În Germania, obligația de școlarizare este aplicată foarte strict, iar încălcarea ei este tratată ca abatere administrativă. Sistemul pune accent pe prevenție, dar și pe sancțiuni rapide pentru părinți și intervenții directe ale autorităților.

Tip măsură Descriere Valoare / efect Amenzi contravenționale Aplicate părinților pentru neasigurarea frecvenței școlare 1.000 € – 2.500 € (în funcție de land) Amenzi zilnice Pentru absențe nejustificate (ex. „prelungirea vacanței”) 80 € – 270 € pe zi Măsuri locale Stabilite de landuri precum Bavaria, Berlin, Brandenburg Până la 1.500 € – 1.000 €

În caz de absențe repetate, autoritățile pot interveni direct:

Poliția poate aduce elevul la școală (măsura de escortare obligatorie).

Sunt efectuate controale în aeroporturi în perioadele de vacanță.

Situațiile sunt raportate imediat către școală și autoritățile locale.

Situație Posibilă consecință Absențe repetate și refuz constant al școlarizării Escaladare către proceduri legale Neplata amenzilor Conversie în muncă în folosul comunității Neglijare gravă a copilului Intervenția serviciului Jugendamt Cazuri extreme de recidivă Posibile sancțiuni penale în anumite landuri

În Franța, obligația de educație este una extinsă (de la 3 la 16 ani), iar nerespectarea acesteia este tratată atât administrativ, cât și penal. Statul intervine rapid prin școală, autorități academice și, în cazuri grave, prin justiție.

Tip măsură Situație Consecințe Amendă contravențională Lipsa înscrierii sau frecvenței școlare 750 € – 1.500 € Sancțiune penală Refuz persistent după notificarea autorităților (DASEN) Până la 6 luni închisoare + 7.500 € amendă Cazuri grave de neglijare Punerea în pericol a copilului Până la 2 ani închisoare + 30.000 € amendă

Monitorizare și control

Raportare absențe: Absențele nejustificate sunt raportate după 4 jumătăți de zi/lună

Identificator național: Fiecare elev este urmărit printr-un cod unic pentru a preveni abandonul

Intervenție DASEN: Autoritatea educațională poate obliga înscrierea copilului la școală

Reguli pentru home schooling

Situație Consecință Educație la domiciliu fără aprobare Amendă ~1.500 € Refuz control anual Obligația de înscriere în școală Lipsă conformitate Pierderea dreptului de educație alternativă

În Spania, educația este obligatorie între 6 și 16 ani, iar absenteismul școlar este tratat foarte serios. Sistemul combină măsuri administrative, sociale și, în cazuri grave, sancțiuni penale pentru părinți.

Tip măsură Situație Consecințe Amenzi administrative Absenteism persistent (peste ~20% din ore) 500 € – 2.000 €, în funcție de regiune Protocol de absenteism Absențe repetate Intervenție școală + asistenți sociali + poliție locală Sancțiuni penale Neglijare gravă a obligației de educație 3 – 6 luni închisoare Alternativă penală Înlocuire pedeapsă 31 – 90 zile muncă în folosul comunității

În Spania, atunci când absenteismul școlar devine cronic și nu mai poate fi gestionat doar la nivelul școlii, intervin serviciile sociale. Acestea preiau cazurile considerate de risc și evaluează situația familială pentru a determina dacă există neglijență sau alte probleme care afectează dreptul copilului la educație.

În situațiile grave, copilul poate fi declarat în stare de „desamparo”, adică o formă juridică de neprotecție, ceea ce permite autorităților să intervină mai ferm pentru protejarea minorului. De asemenea, familia poate pierde anumite beneficii sociale dacă nu poate demonstra că minorul participă efectiv la procesul educațional.

Spania a consolidat controlul asupra frecvenței școlare prin măsuri administrative mai stricte. Inspecția educațională, întărită prin Decretul Regal 68/2026, are rolul de a monitoriza mai atent prezența elevilor și de a asigura respectarea egalității de acces la educație.

În paralel, a fost implementat Protocolul „Anseo”, un sistem digital care urmărește în timp real absențele elevilor, permițând autorităților să intervină rapid atunci când apar tipare de absenteism.

În ceea ce privește educația la domiciliu, aceasta nu este recunoscută ca alternativă legală clară la învățământul obligatoriu, ceea ce înseamnă că nu poate fi invocată pentru a evita sancțiunile legate de neparticiparea la școală.

Legislația privind educația este extrem de strictă, aplicând sancțiuni nu doar pentru abandonul propriu-zis, ci și pentru lipsa de cooperare a părinților cu școala. Austria are un sistem dual de obligații: educația școlară obligatorie până la 15 ani și formarea profesională obligatorie până la 18 ani.

Măsură Situație Consecință Amendă pentru absențe nemotivate Lipsa frecventării școlii 150 € – 1.000 € Neplata amenzii Imposibilitate de plată Până la 2 săptămâni închisoare Lipsa cooperării cu școala Neparticipare la ședințe / refuz colaborare Amendă 150 € – 1.000 € Școală de vară obligatorie Neprezentare la cursuri de recuperare Amendă administrativă

Obligația de educație până la 18 ani înseamnă că, după vârsta de 15 ani, tinerii nu pot întrerupe complet parcursul educațional, ci trebuie să continue într-o formă de instruire sau pregătire profesională. Sistemul permite mai multe trasee, precum liceul, școala profesională sau ucenicia, în funcție de opțiunile și aptitudinile fiecărui elev. În situațiile în care un tânăr nu se înscrie în nicio formă de formare, intervin centrele de consiliere, care au rolul de a-l orienta și integra în sistemul educațional sau profesional. Dacă această obligație nu este respectată, consecințele pot viza indirect și părinții, care pot fi sancționați prin amenzi administrative.