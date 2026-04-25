Regulamentul privind utilizarea trotinetelor electrice din municipiul Sibiu urmează să fie supus votului consilierilor locali în ședința ordinară de joi, 30 aprilie. Noile prevederi interzic circulația trotinetelor în zonele pietonale, în parcuri și pe alte spații similare, precum și în afara pistelor de biciclete. Trotinetele de închiriat abandonate în locuri nepermise vor fi ridicate de autorități, iar operatorii le vor putea recupera doar contra cost.

Proiectul de regulament a fost supus consultării publice la începutul lunii martie. Inițiativa a apărut în urma dezbaterilor din toamna anului trecut, declanșate de un accident în care un băiat de 13 ani și-a pierdut viața.

Conform propunerii, în Sibiu trotinetele electrice vor putea fi utilizate doar de persoane de cel puțin 14 ani, iar minorii sub 16 ani vor avea obligația de a purta cască de protecție. Circulația va fi permisă exclusiv pe pistele de biciclete, iar în lipsa acestora doar pe drumuri cu viteză maximă admisă de 50 km/h. Este interzis accesul în zone semnalizate cu indicatoare precum „Zonă pietonală”, „Accesul interzis bicicletelor”, „Circulația interzisă în ambele sensuri” sau alte semne care interzic vehiculele.

De asemenea, trotinetele electrice nu vor putea circula pe trotuare, cu excepția segmentelor amenajate cu piste de biciclete, și nici în zonele de acces către grădinițe, școli, licee, universități, piețe agroalimentare sau centre comerciale, unde utilizatorii vor fi obligați să coboare de pe trotinetă. Circulația este interzisă și pe aleile parcurilor și grădinilor publice, dacă acestea nu sunt prevăzute cu piste dedicate.

Se mai interzice transportul pasagerilor, iar conducătorii trotinetelor vor trebui să aibă asupra lor un act de identitate în timpul deplasării pe drumurile publice.

Pentru trotinetele de închiriat, regulamentul prevede că acestea trebuie ridicate de operator din zonele interzise în maximum 120 de minute în afara Centrului Istoric și în maximum 60 de minute în interiorul acestuia. În caz contrar, ridicarea va fi efectuată de Primăria Sibiu, prin serviciile specializate, iar operatorii vor suporta costurile de ridicare, transport și depozitare.

Trotinetele ridicate vor fi depozitate în spațiul situat pe strada Preot Bacca, iar tarifele actuale sunt de 100 de lei pentru ridicare, 100 de lei pentru transport și 50 de lei pe zi pentru depozitare, conform unei hotărâri a Consiliului Local.

La nivel local, operatorii de flote de trotinete electrice pot fi sancționați cu amenzi cuprinse între 1.500 și 2.500 de lei dacă amplasează trotinete pe domeniul public fără avizul Serviciului Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului Public, dacă depășesc numărul de trotinete aprobat prin avizul de ocupare temporară sau dacă nu respectă obligațiile operaționale prevăzute în regulament.

În ceea ce privește utilizatorii, nerespectarea regulilor de circulație — precum depășirea vitezei legale, ignorarea semnificației indicatoarelor rutiere sau folosirea trotinetelor în scop publicitar — constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 800 și 1.000 de lei. Aceeași sancțiune se aplică persoanelor fizice care nu respectă normele generale de conduită și circulație prevăzute în regulament. Pentru persoanele juridice, amenzile pentru aceste abateri sunt mai mari, variind între 1.500 și 2.500 de lei. Încălcarea interdicțiilor de circulație pe raza municipiului Sibiu este sancționată cu amendă între 800 și 1.000 de lei.

În cazul minorilor sub 14 ani care nu respectă prevederile regulamentului, răspunderea revine părinților sau tutorilor legali, care pot fi amendați cu sume cuprinse între 1.000 și 1.500 de lei.

Constatarea și aplicarea sancțiunilor se realizează prin procese-verbale întocmite de polițiștii locali sau de alți agenți împuterniciți de primarul municipiului Sibiu. Limitele amenzilor vor fi actualizate în funcție de eventualele modificări legislative ulterioare adoptării regulamentului, se precizează în raportul de specialitate.