Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor ANPC a desfășurat controale la nivel național în perioada 20–24 aprilie, verificând peste 1.300 de operatori economici.

Inspectorii au constatat numeroase nereguli, în special la produsele perisabile, precum cele din pește. În urma verificărilor, au fost aplicate 869 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 4,17 milioane de lei, și 611 avertismente.

De asemenea, au fost dispuse măsuri de oprire definitivă de la comercializare pentru produse neconforme în valoare de peste 110.000 de lei și oprirea temporară a unor produse de peste 400.000 de lei. Totodată, 18 operatori economici au fost sancționați cu suspendarea activității până la remedierea deficiențelor.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a constatat mai multe deficiențe în urma controalelor efectuate la comercianții de pește, atât în ceea ce privește calitatea produselor, cât și condițiile de comercializare.

Inspectorii au descoperit pește vândut ca fiind proaspăt, dar cu miros și aspect modificate, precum și produse congelate degradate din punct de vedere calitativ.

Au fost identificate și nereguli privind modul de vânzare și igienă: unii operatori efectuau activități de feliere, porționare și filetare fără autorizație, în timp ce alții expuneau peștele în apropierea produselor de cofetărie congelate, precum torturile, sau îl comercializau fără elemente de identificare și informare.

De asemenea, controalele au scos la iveală agregate frigorifice neigienizate, cu reziduuri alimentare și urme de lichide, magazine fără afișarea prețurilor, spații comerciale degradate și echipamente uzate, acoperite de murdărie și impurități.

Comisarii ANPC au descoperit mai multe nereguli în urma controalelor efectuate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, printre care produse alimentare fără elemente de identificare, reziduuri rezultate din lucrările de modernizare, agregate frigorifice neigienizate, precum și paviment și mobilier deteriorate.

”În contextul apropierii sezonului turistic şi al creşterii anticipate a fluxului de pasageri, în cadrul principalului aeroport din ţară, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat acţiuni de control şi monitorizare, cu scopul de a asigura respectarea drepturilor consumatorilor, în calitatea acestora de pasageri”, au transmis, joi, reprezentanţii ANPC.

au retras de la comercializare 22 de kilograme de produse.

În urma controalelor efectuate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, inspectorii au constatat prezența unor pulberi fine și a unor reziduuri provenite din lucrările de reamenajare și modernizare a spațiilor. De asemenea, au fost identificate produse alimentare calde expuse fără respectarea temperaturilor minime de păstrare, precum și produse fără elemente de identificare și caracterizare, necesare asigurării trasabilității.

Au mai fost semnalate deficiențe în ceea ce privește informarea consumatorilor privind substanțele cu potențial alergen, lipsa graficelor de monitorizare a uleiului, pavimentul deteriorat sau cu elemente lipsă, agregatele frigorifice neigienizate și mobilierul neconform, cu degradări structurale. Totodată, au fost constatate neconformități la nivelul grupurilor sanitare și al spațiilor destinate fumatului.