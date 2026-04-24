Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a transmis o recomandare adresată administratorilor de plaje din România, prin care sugerează crearea unor spații dedicate exclusiv nefumătorilor.

Concret, ideea vizează delimitarea unor zone clar marcate, în care fumatul să fie interzis, astfel încât turiștii care nu fumează să poată beneficia de aer curat chiar și în sezonul estival aglomerat.

Inițiativa este, deocamdată, la nivel de propunere și nu are caracter obligatoriu. Implementarea efectivă depinde de deciziile operatorilor de plaje, dar și de comportamentul turiștilor.

Specialiștii văd această măsură ca pe un posibil început al unor restricții mai extinse. Dacă modelul va fi adoptat pe scară largă, fumatul ar putea fi permis doar în spații special amenajate, separate de restul plajei.

Scopul declarat este menținerea unui mediu cât mai curat și reducerea expunerii la fumul de țigară în zonele frecventate de familii și copii.

Totuși, fără o reglementare legală clară, respectarea acestor reguli va depinde în mare măsură de bunăvoința turiștilor și de capacitatea administratorilor de a gestiona situațiile din teren.

În timp ce România discută despre restricții punctuale, Regatul Unit face un pas mult mai dur.

Guvernul britanic a salutat adoptarea unei legi descrise drept „istorică”, care urmărește transformarea țării într-un stat fără tutun. Noua legislație interzice vânzarea țigaretelor tuturor persoanelor născute după 2008.

Presa internațională notează că este a doua țară din lume care introduce o astfel de interdicție generalizată, după Maldive.

Legea a fost aprobată de Parlament, după ce deputații din Camera Comunelor și membrii Camerei Lorzilor au ajuns la un acord asupra formei finale.

Ministrul britanic al Sănătății, Wes Streeting, a descris adoptarea ca fiind un „moment istoric” și a subliniat că este vorba despre o „primă generaţie fără tutun, protejată de o viaţă de dependenţă şi de afecţiuni”.

Conform noilor reguli, toate persoanele născute după 1 ianuarie 2009 nu vor mai putea cumpăra niciodată legal țigări în Regatul Unit.

Noua legislație nu se oprește la vânzarea de tutun. Aceasta prevede și restricții suplimentare privind fumatul în aer liber.

Printre zonele vizate se numără locurile de joacă pentru copii, dar și perimetrele din apropierea școlilor și spitalelor.

În plus, autoritățile vor putea limita publicitatea produselor de vaping, vor introduce restricții privind aromele și ambalajele și vor interzice utilizarea acestor produse în spațiile unde fumatul este deja interzis.

Reprezentanții organizațiilor anti-fumat au salutat măsura. Hazel Cheeseman, directoarea organizației ASH, a vorbit despre o „cotitură decisivă” și despre un „cadou durabil al generaţiilor viitoare”.

Proiectul de lege a fost adoptat cu un vot covârșitor, 366 la 41, la finalul lunii martie.

Datele oficiale arată că fumatul rămâne una dintre principalele cauze de mortalitate în Regatul Unit, fiind responsabil pentru aproximativ 80.000 de decese anual și pentru un sfert dintre cazurile de cancer.

Comparativ cu măsurile drastice adoptate în alte state, inițiativa Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor reprezintă un prim pas timid.

Dacă propunerea privind zonele fără fumat pe plajă va fi aplicată și respectată, aceasta ar putea deschide calea către reglementări mai stricte privind consumul de tutun în spațiile publice din România.