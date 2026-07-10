ANPC a dat amenzi de peste 3,7 milioane de lei în doar cinci zile. Activitatea a 20 de operatori a fost suspendată

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a aplicat, în doar cinci zile, amenzi de peste 3,7 milioane de lei în urma unor controale desfăşurate la peste 1.300 de operatori economici din întreaga ţară. Verificările au scos la iveală numeroase nereguli, iar activitatea a 20 de firme a fost suspendată temporar.

Între 6 iulie – 10 iulie, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat ample acţiuni de control la peste 1.300 de operatori economici, având ca obiectiv verificarea siguranţei produselor comercializate şi a condiţiilor în care sunt prestate serviciile de alimentaţie publică şi de agrement.

În urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat multiple neconformităţi, pentru care au fost aplicate 746 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 3,7 milioane de lei, şi 564 de avertismente.

Totodată, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme, în valoare de peste 220.000 de lei, şi temporar produse de peste 108.000 de lei. În plus, a fost oprită prestarea serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 20 de operatori economici. Valoarea totală a produselor verificate a depăşit 11 milioane de lei.

depozitare și siguranță alimentară:

Ape minerale, băuturi răcoritoare și băuturi alcoolice depozitate în bătaia directă a soarelui și la temperatura mediului ambiant.

Nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare recomandate pentru produsele perisabile (carne, produse din carne, ciorbe, sosuri și pește).

Carne cu depuneri de mucegai.

Produse de origine animală (carne, produse din carne, lapte și produse lactate) cu termenul de valabilitate expirat.

Pește cu modificări evidente ale aspectului, texturii și mirosului.

produse alimentare neconforme:

Utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică.

Comercializarea ouălor cu coaja spartă și impurități aderente.

Produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare.

Produse congelate cu acumulări de gheață în ambalaj.

Produse de origine vegetală depreciate, cu urme de lovire și strivire.

Plante comercializate într-o stare avansată de ofilire.

igienă și dotări necorespunzătoare:

Întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar.

Utilizarea echipamentelor și ustensilelor uzate, cu rugină, resturi alimentare și urme de arsură.

Folosirea unor echipamente uzate, incompatibile cu cerințele de siguranță.

nereguli în spațiile de agrement: