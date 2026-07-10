ANPC a dat amenzi de peste 3,7 milioane de lei în doar cinci zile. Activitatea a 20 de operatori a fost suspendată
SURSA FOTO: ANPC - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a aplicat, în doar cinci zile, amenzi de peste 3,7 milioane de lei în urma unor controale desfăşurate la peste 1.300 de operatori economici din întreaga ţară. Verificările au scos la iveală numeroase nereguli, iar activitatea a 20 de firme a fost suspendată temporar.
ANPC a dat amenzi de peste 3,7 milioane de lei în doar cinci zile. Activitatea a 20 de operatori a fost suspendată
Între 6 iulie – 10 iulie, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat ample acţiuni de control la peste 1.300 de operatori economici, având ca obiectiv verificarea siguranţei produselor comercializate şi a condiţiilor în care sunt prestate serviciile de alimentaţie publică şi de agrement.
În urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat multiple neconformităţi, pentru care au fost aplicate 746 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 3,7 milioane de lei, şi 564 de avertismente.
Totodată, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme, în valoare de peste 220.000 de lei, şi temporar produse de peste 108.000 de lei. În plus, a fost oprită prestarea serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 20 de operatori economici. Valoarea totală a produselor verificate a depăşit 11 milioane de lei.
Principalele neconformități
depozitare și siguranță alimentară:
- Ape minerale, băuturi răcoritoare și băuturi alcoolice depozitate în bătaia directă a soarelui și la temperatura mediului ambiant.
- Nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare recomandate pentru produsele perisabile (carne, produse din carne, ciorbe, sosuri și pește).
- Carne cu depuneri de mucegai.
- Produse de origine animală (carne, produse din carne, lapte și produse lactate) cu termenul de valabilitate expirat.
- Pește cu modificări evidente ale aspectului, texturii și mirosului.
produse alimentare neconforme:
- Utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică.
- Comercializarea ouălor cu coaja spartă și impurități aderente.
- Produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare.
- Produse congelate cu acumulări de gheață în ambalaj.
- Produse de origine vegetală depreciate, cu urme de lovire și strivire.
- Plante comercializate într-o stare avansată de ofilire.
igienă și dotări necorespunzătoare:
- Întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar.
- Utilizarea echipamentelor și ustensilelor uzate, cu rugină, resturi alimentare și urme de arsură.
- Folosirea unor echipamente uzate, incompatibile cu cerințele de siguranță.
nereguli în spațiile de agrement:
- Conductoare electrice neizolate.
- Lipsa documentelor aferente echipamentelor utilizate.
- Echipamente de agrement cu elemente de siguranță insuficiente.
- Lipsa sau afișarea incompletă a informațiilor privind vârsta și înălțimea minimă și/sau maximă admise pentru accesul la anumite activități de agrement.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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