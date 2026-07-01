ANPC a sancționat sute de comercianți. Controalele s-au încheiat cu amenzi de peste un milion de lei

ANPC a sancționat sute de operatori economici în urma unei ample acțiuni de control desfășurate în perioada 23–25 iunie la nivel național. Inspectorii au verificat modul în care sunt comercializate produsele de origine animală și respectarea obligațiilor privind informarea consumatorilor. Controalele s-au încheiat cu amenzi de peste un milion de lei, retragerea unor produse de la comercializare și suspendarea activității pentru doi operatori economici.

În cadrul acțiunii desfășurate în perioada 23–25 iunie, ANPC a verificat respectarea legislației privind comercializarea produselor de origine animală și informarea corectă a consumatorilor. În urma controalelor, autoritatea a constatat numeroase abateri și a aplicat sancțiuni contravenționale în întreaga țară.

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au aplicat 263 de amenzi contravenționale, valoarea totală a sancțiunilor depășind un milion de lei. Pe lângă acestea, au fost emise alte 155 de avertismente pentru abaterile constatate în timpul verificărilor.

Ca măsură complementară, inspectorii au dispus oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 118.000 de lei. De asemenea, produse estimate la peste 61.000 de lei au fost oprite temporar de la vânzare până la remedierea deficiențelor identificate.

În două cazuri, autoritatea a decis suspendarea prestării serviciilor de către operatorii economici verificați, măsura urmând să rămână în vigoare până la înlăturarea tuturor neregulilor constatate în timpul controalelor.

Verificările efectuate de comisarii ANPC au scos la iveală abateri care vizau atât informarea incorectă a consumatorilor, cât și modul în care produsele erau prezentate la comercializare.

Printre cele mai grave nereguli identificate s-a numărat inducerea în eroare a cumpărătorilor cu privire la zona geografică de proveniență a produselor de origine animală.

Inspectorii au constatat, totodată, diferențe între denumirile utilizate la comercializare și cele înscrise în documentele de proveniență ale produselor. În plus, au fost identificate mențiuni care puteau crea consumatorilor așteptări nejustificate privind calitatea produselor sau modul în care acestea au fost procesate.

Acțiunea de control a evidențiat și numeroase probleme privind respectarea condițiilor de păstrare și prezentare a produselor de origine animală oferite spre vânzare.

Comisarii ANPC au constatat că, în mai multe cazuri, nu erau respectate temperaturile și condițiile de depozitare recomandate pentru produse lactate, carne și ouă. De asemenea, au fost identificate produse comercializate fără elementele obligatorii de identificare și caracterizare.

Inspectorii au mai descoperit ambalaje neconforme, neetanșe sau lipsite de informațiile obligatorii referitoare la originea produselor, specie, data-limită de consum ori cantitatea netă.

Acțiunea desfășurată între 23 și 25 iunie a avut loc la doar câteva zile după o altă campanie amplă de verificări organizată de ANPC în perioada 15–19 iunie. Atunci, inspectorii au controlat peste 1.500 de operatori economici și au aplicat 990 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 4,4 milioane de lei.