UE aprobă măsuri pentru fermieri. Cumpărătorii din sectorul alimentar vor avea noi obligații
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UE a adoptat noi reguli menite să consolideze poziția fermierilor în lanțul de aprovizionare cu alimente, după aprobarea definitivă acordată de Consiliu. Noile prevederi urmăresc să le ofere producătorilor agricoli o putere mai mare de negociere în raport cu procesatorii și comercianții și să asigure o distribuție mai echitabilă a valorii generate în sector. Actul legislativ modifică atât regulile privind organizarea comună a pieței produselor agricole, cât și prevederi din politica agricolă comună (PAC). După publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, măsurile vor intra în vigoare etapizat.
UE introduce contracte mai echitabile și întărește poziția fermierilor în negocierile cu procesatorii și retailerii
UE schimbă cadrul legislativ privind funcționarea lanțului de aprovizionare cu alimente, printr-un pachet de măsuri care urmărește să reducă dezechilibrul dintre fermieri și marile companii care cumpără producția agricolă. Noile norme sunt concepute pentru ca producătorii să obțină o parte mai echitabilă din valoarea economică pe care o generează.
Printre cele mai importante modificări se numără standardizarea contractelor scrise dintre fermieri și cumpărători. Acestea vor trebui să includă clauze de revizuire care să permită adaptarea condițiilor comerciale la evoluția pieței, oferind astfel un nivel mai ridicat de predictibilitate și protecție pentru producători.
Legislația simplifică, de asemenea, procedurile de recunoaștere a organizațiilor de producători și încurajează negocierea colectivă. Aceste structuri vor beneficia în continuare și de sprijin financiar prin intermediul politicii agricole comune, ceea ce ar urma să le consolideze capacitatea de reprezentare în relația cu procesatorii și marile lanțuri comerciale.
Cu ocazia adoptării noilor reguli, mesajul transmis de autoritățile europene a subliniat obiectivul principal al reformei.
„Adoptarea de astăzi marchează un pas important către un sector agroalimentar mai echitabil și mai rezilient. Noile reguli vor oferi fermierilor instrumente mai solide pentru a negocia colectiv și a-și asigura o parte mai echitabilă din valoarea pe care o creează.
Eforturile președinției cipriote s-au concentrat în mod constant pe obținerea unor acorduri eficiente și în timp util, care să beneficieze fermierii, să promoveze comerțul echitabil și să consolideze un lanț de aprovizionare cu alimente capabil să furnizeze alimente adecvate și accesibile cetățenilor noștri”, spune Maria Panayiotou, Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Mediului al Republicii Cipru.
Noile reguli stabilesc norme clare pentru denumirile produselor și combat practicile comerciale înșelătoare
Reforma adoptată de Consiliu aduce și modificări privind comercializarea produselor agroalimentare, cu scopul de a crește transparența pentru consumatori și de a asigura condiții concurențiale echitabile pe piața europeană.
Noile prevederi introduc norme armonizate pentru utilizarea unor termeni de comercializare voluntară, precum „echitabil” și „lanț scurt de aprovizionare”. Prin standardizarea acestor denumiri, autoritățile europene urmăresc să ofere consumatorilor informații mai clare și să evite utilizarea neuniformă a acestor concepte în statele membre.
În același timp, legislația consolidează protecția termenului „carne”, care va fi rezervat produselor de origine animală. Măsura urmărește prevenirea practicilor de marketing considerate înșelătoare și stabilirea unor reguli unitare privind denumirea produselor comercializate pe piața europeană.
Potrivit Consiliului, întregul pachet legislativ răspunde preocupărilor exprimate de fermieri privind poziția lor vulnerabilă în lanțul de aprovizionare cu alimente. Noile măsuri completează normele deja existente referitoare la practicile comerciale neloiale și urmăresc să contribuie la creșterea stabilității veniturilor producătorilor agricoli și la o distribuție mai echilibrată a valorii economice generate în sector.
Actul legislativ va intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
După adoptarea definitivă de către Consiliu, actul legislativ urmează să fie semnat și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Din acel moment, noile dispoziții vor intra oficial în vigoare.
Aplicarea unor prevederi va fi însă etapizată. În special normele referitoare la utilizarea denumirilor asociate produselor din carne vor beneficia de o perioadă de tranziție de trei ani, interval acordat industriei pentru adaptarea la noile cerințe legislative. Astfel, autoritățile europene urmăresc implementarea reformei fără a crea disfuncționalități majore în activitatea operatorilor economici.
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