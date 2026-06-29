Retururile cumpărăturilor online cresc în România. Unul din șapte produse comandate ar putea fi trimis înapoi în 2026

Retururile produselor comandate online continuă să crească pe fondul dezvoltării comerțului electronic și al comenzilor internaționale. Potrivit unei analize, în acest an rata retururilor ar putea ajunge la 15% din totalul comenzilor online, cele mai afectate fiind magazinele din domeniul fashion și încălțăminte.

Rata retururilor variază între 8% și 15%, în funcție de categoria de produse, sezon și profilul comerciantului, arată analiza realizată de Packeta România. Cele mai ridicate valori sunt înregistrate în segmente precum îmbrăcămintea și încălțămintea, unde alegerea mărimii sau preferințele personale influențează frecvent decizia finală de cumpărare.

Evoluția se reflectă și în activitatea companiei. Volumul retururilor procesate a crescut cu 15% în 2025 comparativ cu anul anterior, iar pentru 2026 este estimată o nouă creștere, de aproximativ 10%, arată sursa citată.

Potrivit companiei, această tendință este alimentată de extinderea comerțului online, de creșterea comenzilor cross-border și de așteptările tot mai mari ale consumatorilor privind flexibilitatea serviciilor de livrare și returnare.

Pentru comercianții online, returul a devenit un element important al experienței de cumpărare, cu impact direct asupra costurilor operaționale, ratei de conversie și relației cu clienții.

Un proces complicat de returnare poate determina clienții să renunțe la o comandă, să contacteze mai des serviciul de suport sau să își piardă încrederea în magazin, în special dacă este vorba despre prima achiziție.

În acest context, magazinele sunt nevoite să implementeze fluxuri rapide, simple și ușor de urmărit pentru gestionarea produselor returnate, în special în categoriile în care retururile sunt mai frecvente.

Potrivit analizei, retururile aferente comenzilor cross-border au crescut în 2025 într-un ritm mai rapid decât cele de pe piața internă, pe fondul intensificării comerțului transfrontalier.

Pentru 2026, se estimează că această tendință va continua, pe măsură ce tot mai multe magazine online din România își extind activitatea pe piețele europene, iar consumatorii se așteaptă la aceeași experiență simplă de returnare, indiferent din ce țară au făcut achiziția.

Compania subliniază că, pentru magazinele care vând la nivel internațional, existența unui proces unitar și clar de retur devine esențială. În lipsa unei soluții simple de returnare, clienții pot ezita să finalizeze comenzile.

Analiza mai arată că returul nu mai este privit doar ca o etapă de după vânzare, ci ca un element integrat în strategia comercială, alături de livrare, plată și serviciile de suport.

Pe măsură ce volumul comenzilor online continuă să crească, magazinele care investesc din timp în procese digitalizate și transparente de retur pot reduce presiunea operațională și pot transforma această etapă într-un avantaj competitiv, consolidând încrederea clienților și experiența de cumpărare.