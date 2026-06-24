Românii rămân cu tot mai puțini bani. Aproape 86% din venituri se duc pe cheltuieli, potrivit INS

Veniturile gospodăriilor din România au continuat să crească în 2025, însă și cheltuielile au urcat într-un ritm susținut. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), o gospodărie a avut în medie venituri lunare de 9.399 de lei și cheltuieli de 8.037 de lei. Astfel, peste 85% din veniturile încasate au fost direcționate către plata cheltuielilor curente, în timp ce alimentele, utilitățile și taxele au rămas principalele destinații ale banilor.

Veniturile totale medii lunare ale unei gospodării din România au ajuns anul trecut la 9.399 de lei, echivalentul a 3.782 de lei pe persoană, în creștere cu 13,6% față de anul 2024. În același timp, cheltuielile medii au urcat la 8.037 de lei pe gospodărie, respectiv 3.234 de lei pe persoană, ceea ce înseamnă o majorare de peste 1.000 de lei comparativ cu anul precedent.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că 85,5% din veniturile unei gospodării sunt consumate de cheltuieli, ceea ce lasă un spațiu redus pentru economisire sau investiții.

Potrivit INS, salariile și celelalte drepturi salariale continuă să reprezinte principalul motor al veniturilor populației.

În medie, o gospodărie a încasat 6.438 de lei lunar din salarii, această categorie reprezentând 68,5% din totalul veniturilor, în creștere față de anul anterior.

Pe locul al doilea se află prestațiile sociale, care au adus în medie 1.879 de lei pe gospodărie, reprezentând aproximativ 20% din veniturile totale. Restul veniturilor provin din activități independente, agricultură, proprietăți, vânzarea unor active și venituri în natură.

Veniturile bănești au crescut cu aproape 15% față de 2024 și au ajuns la 8.832 de lei pe gospodărie, în timp ce veniturile în natură au scăzut ușor, până la 566 de lei lunar.

Raportul evidențiază și decalajele dintre mediul urban și cel rural.

În orașe, venitul mediu lunar al unei gospodării a fost de 10.732 de lei, de aproximativ 1,4 ori mai mare decât în mediul rural. Raportat la fiecare membru al gospodăriei, venitul mediu urban a fost de 4.489 de lei, comparativ cu 3.038 de lei în mediul rural.

Structura veniturilor diferă semnificativ între cele două medii. În urban, salariile reprezintă peste 74% din venituri, în timp ce în mediul rural acestea au o pondere de aproximativ 60%. În schimb, gospodăriile din mediul rural depind într-o măsură mai mare de prestațiile sociale și de consumul din producția proprie.

Cheltuielile totale ale populației au ajuns în medie la 8.037 de lei pe gospodărie, dintre care 7.582 de lei reprezintă cheltuieli bănești. Comparativ cu anul anterior, acestea au crescut cu peste 15%.

Cea mai mare parte a banilor este direcționată către consumul curent. În medie, gospodăriile au cheltuit 4.833 de lei pe lună pentru consum, ceea ce reprezintă 60,1% din totalul cheltuielilor. Alte 2.699 de lei, adică 33,6% din total, au mers către plata impozitelor, contribuțiilor, cotizațiilor și taxelor.

Cheltuielile destinate investițiilor au rămas reduse, la aproximativ 50 de lei pe gospodărie pe lună, reprezentând doar 0,6% din total.

Clasificarea cheltuielilor de consum arată că românii continuă să aloce cea mai mare parte a bugetului pentru produse de bază.

În medie, o gospodărie a cheltuit:

1.553 de lei pentru alimente și băuturi nealcoolice, reprezentând 32,1% din cheltuielile de consum;

761 de lei pentru locuință, apă, energie și gaze, echivalentul a 15,7%;

379 de lei pentru îmbrăcăminte și încălțăminte;

339 de lei pentru transport.

La polul opus, cele mai mici cheltuieli au fost cele pentru educație, de numai 27 de lei pe gospodărie pe lună, reprezentând doar 0,6% din totalul cheltuielilor de consum.

Diferențele dintre urban și rural se regăsesc și în nivelul cheltuielilor.

În mediul urban, o gospodărie a cheltuit în medie 9.123 de lei pe lună, de aproximativ 1,3 ori mai mult decât una din mediul rural. Raportat la fiecare persoană, cheltuielile au fost de 3.816 lei în urban, comparativ cu 2.622 de lei în rural.

În orașe, taxele și contribuțiile au o pondere mai mare în bugetul gospodăriilor, în timp ce în mediul rural se menține un consum ridicat din producția proprie, care reprezintă peste 10% din totalul cheltuielilor.

Datele INS arată că, deși veniturile românilor au continuat să crească în 2025, majorarea cheltuielilor a absorbit cea mai mare parte a acestui avans. Pentru majoritatea gospodăriilor, salariile rămân principala sursă de venit, iar alimentele, utilitățile și taxele continuă să reprezinte cele mai importante destinații ale banilor.