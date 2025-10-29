Ministrul în exercițiu al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, Vladimir Bolea, a declarat că țara sa nu poate realiza singură acest proiect ambițios, fiind nevoie de sprijinul financiar al partenerilor externi. Autostrada va reprezenta o continuare directă a Autostrăzii A8 din România, ce va lega Târgu Mureș de Iași și Ungheni.

Primul pas concret în implementarea proiectului este construcția unui pod peste Prut, menit să asigure legătura directă între România și Republica Moldova. Lucrările la acest pod, care va fi realizat conform standardelor europene și va avea patru benzi de circulație, au început pe 26 aprilie. Conform planificării actuale, termenul de finalizare este de 18 luni, moment în care podul ar trebui dat în exploatare.

Procesul de construire a autostrăzii Ungheni-Chișinău-Odesa este complex și presupune mai multe etape tehnice succesive. În prezent, Republica Moldova dispune de finanțare din partea Uniunii Europene pentru construcția primului segment al autostrăzii, care va porni de la capătul podului peste Prut până la sensul giratoriu de legătură.

„În ceea ce privește autostrada, ea va fi o continuare a Autostrăzii A8 de la Pașcani – Iași și vine spre Chișinău. Pe data de 26 aprilie, am început construcția primului pod peste Prut. În 18 luni acest pod trebuie să fie dat în exploatare. Va fi un pod de tip autostradă, cu patru benzi”, a declarat vicepremierul în exercițiu, Vladimir Bolea.

Pentru restul traseului, autoritățile se află în faza de studiu de prefezabilitate, în cadrul căreia experții vor identifica trei posibile rute. După această etapă, ministerul va stabili varianta cea mai avantajoasă și mai ușor de construit. Ulterior, se va trece la proiectarea propriu-zisă, iar autoritățile vor trebui să identifice și să achiziționeze terenurile care nu aparțin statului, un proces care, potrivit ministrului Bolea, ar putea dura câțiva ani.

Costurile totale ale proiectului sunt estimate la aproximativ 1,2 miliarde de euro, sumă care depășește capacitățile financiare ale Republicii Moldova. Din acest motiv, implicarea partenerilor internaționali este considerată esențială pentru realizarea autostrăzii. Oficialii de la Chișinău mizează pe sprijinul Uniunii Europene și al altor instituții financiare internaționale pentru a asigura finalizarea proiectului în termene rezonabile.

„Avem resurse financiare din partea Unii Europene pentru construcția primului capăt de autostradă în Republica Moldova, în continuarea podului, până la sensul giratoriu. În rest, suntem la faza de studiu de prefezabilitate, adică trebuie să vină experții să ne spună care sunt trei posibile trasee pe unde poate să treacă această autostradă. Ulterior, la minister vom stabili care este cel mai convenabil și cel mai ușor de construit segment. Ulterior, se trece la faza de proiectare, iar noi, ca minister, cât are loc procesul de proiectare, trebuie să identificăm toate segmentele de teren care nu aparțin statului, ele urmează a fi achiziționate. Cred că numai partea asta o să ia câțiva ani”, a mai spus el.

Autostrada Ungheni-Chișinău-Odesa va avea o lungime totală de peste 320 de kilometri și este concepută în două etape: prima între Ungheni și Chișinău, iar a doua între Chișinău și sud-estul Republicii Moldova, până la frontiera cu Ucraina.

„Vrem ca toată lumea să înțeleagă că autostrada Ungheni-Chișinău-Odesa, la faza actuală, costă în jur de 1,2 miliarde de euro. Considerăm că fără suport din partea partenerilor europeni va fi imposibil de construit”, a conchis Vladimir Bolea.

Tronsonul dintre Ungheni și Chișinău va fi conectat la rețeaua rutieră de mare viteză din România, în special la Autostrada A8, care va lega Târgu Mureș de Iași și Ungheni, iar din Iași va exista conexiune directă cu Autostrada A7, aflată în prezent în construcție.