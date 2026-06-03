Summitul de la Madrid pune inteligența artificială în centrul economiei. Europa caută soluții pentru a păstra startup-urile acasă

Summitul organizat la Madrid în cadrul South Summit 2026 a debutat marți, reunind peste 20.000 de participanți din domeniile tehnologiei, investițiilor și antreprenoriatului. Inteligența artificială este tema centrală a ediției din acest an și este prezentată ca un factor esențial pentru competitivitatea economică a Europei. Organizatorii, investitorii și oficialii prezenți au cerut măsuri care să accelereze dezvoltarea companiilor inovatoare pe piața europeană. Evenimentul se desfășoară între 3 și 5 iunie și atrage lideri din mediul de afaceri și tehnologie din întreaga lume.

Summitul desfășurat la Madrid în cadrul South Summit 2026 aduce în prim-plan rolul inteligenței artificiale în transformarea economiei europene și în consolidarea competitivității continentului. Organizatorii consideră că noile tehnologii nu mai reprezintă doar un domeniu de interes pentru industria IT, ci un instrument capabil să influențeze dezvoltarea tuturor sectoarelor economice.

Ediția din acest an reunește peste 20.000 de participanți, aproximativ 4.900 de startup-uri, peste 2.000 de investitori și aproape 600 de speakeri internaționali. Tema principală, „Convergența AI”, reflectă interesul tot mai mare pentru integrarea inteligenței artificiale în procesele economice și în strategiile de dezvoltare ale companiilor.

În deschiderea evenimentului, fondatoarea și președinta South Summit, María Benjumea, a susținut că Europa trebuie să accelereze procesul de susținere a startup-urilor și să elimine barierele care limitează extinderea acestora pe piața comunitară.

„Inteligența artificială nu este o amenințare, ci un instrument pentru creștere și îmbunătățire”, a declarat Benjumea.

Aceasta a atras atenția asupra dificultăților pe care multe companii le întâmpină atunci când încearcă să se dezvolte la nivel european și a avertizat că numeroase startup-uri aleg să își continue expansiunea în afara continentului.

„O companie nou-înființată în Spania trebuie să poată vedea Europa ca pe casa sa naturală, nu ca pe 27 de granițe separate”, a declarat Benjumea.

Președinta South Summit a evidențiat și ritmul accelerat al dezvoltării tehnologiei. Potrivit datelor prezentate în cadrul reuniunii, inteligența artificială a ajuns să atragă 61% din investițiile globale de capital de risc, față de aproximativ 30% în urmă cu numai trei ani.

Autoritățile spaniole au folosit evenimentul de la Madrid pentru a evidenția rezultatele programelor de digitalizare și impactul acestora asupra economiei naționale. Guvernul consideră că investițiile realizate în ultimii ani contribuie la consolidarea creșterii economice și la dezvoltarea sectorului tehnologic.

Ministrul spaniol pentru Transformare Digitală și Funcție Publică, Óscar López, a afirmat că performanțele economice recente ale Spaniei sunt strâns legate de investițiile realizate în transformarea digitală și în economia verde.

„OCDE tocmai a revizuit în creștere previziunile de creștere pentru Spania de la 2,1% la 2,2%. Aceasta nu este o coincidență: este rezultatul unui angajament național față de transformarea digitală și verde”, a spus el.

Oficialul a precizat că Spania a alocat 1,5 miliarde de euro pentru strategia națională privind inteligența artificială. Totodată, acesta a evidențiat gradul ridicat de dezvoltare a infrastructurii digitale, menționând că acoperirea cu fibră optică depășește 96%, iar rețeaua 5G ajunge la aproape 94% din populație.

López a declarat că Spania ocupă o poziție importantă la nivel european în ceea ce privește dezvoltarea unei inteligențe artificiale bazate pe principii de transparență și încredere. De asemenea, a subliniat că aproximativ un milion de IMM-uri și lucrători independenți au beneficiat de programe de sprijin pentru digitalizare.

Una dintre principalele noutăți ale ediției din acest an este lansarea Forumului AI, un spațiu dezvoltat împreună cu IE University și dedicat antreprenorilor interesați să creeze modele de afaceri bazate pe inteligență artificială.

Inițiativa urmărește să ofere companiilor posibilitatea de a dezvolta prototipuri și soluții bazate pe IA într-un interval foarte scurt, folosind instrumente și expertiză specializată. Organizatorii susțin că tehnologia reduce semnificativ timpul necesar pentru transformarea unei idei într-un proiect concret.

Explicând impactul pe care îl are inteligența artificială asupra mediului de afaceri, María Benjumea a arătat că procesul de dezvoltare a produselor și serviciilor a devenit considerabil mai rapid.

„Inteligența artificială a scurtat radical distanța dintre o idee și începutul construirii ei. Nu înlocuiește judecata sau viziunea, dar scurtează termenele și transformă o idee în ceva tangibil”, a spus Benjumea.

Aceeași perspectivă a fost susținută și de Lee Newman, decanul IE Business School, care consideră că noile tehnologii permit startup-urilor să funcționeze la un nivel care, până de curând, era accesibil doar organizațiilor de mari dimensiuni.

„Întrebarea nu mai este dacă este posibil, ci cât de departe vor să meargă”, a spus Newman.

Evenimentul reunește personalități importante din mediul politic, academic și antreprenorial internațional. Printre participanți se numără fostul premier italian Enrico Letta, fondatorul Google X, Sebastian Thrun, și cofondatoarea Female Invest, Anna Hartvigsen.

La reuniune sunt așteptați și regele Felipe al VI-lea al Spaniei, primarul Madridului, José Luis Martínez-Almeida, precum și președinta Comunității Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Prima zi a inclus și intervenția antreprenoarei și investitoarei din Silicon Valley, Kim Perell, implicată în peste o sută de startup-uri. Aceasta a vorbit despre provocările antreprenoriatului și despre importanța disciplinei în transformarea unei idei într-o afacere viabilă.