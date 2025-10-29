Anul 2025 a adus o evoluție mixtă pe marile burse internaționale. Indicele S&P 500 a crescut cu aproape 15%, însă dinamica este dezechilibrată – o parte dintre companiile din tehnologie, apărare și infrastructură AI au înregistrat creșteri de peste 100%, în timp ce altele, mai ales din retail și consultanță, s-au prăbușit chiar și la jumătate din valoarea lor inițială.

„Halloween-ul a venit mai devreme și sperie investitorii, forțându-i să fie mai precauți”, notează analiștii XTB.

Branduri populare precum Deckers Outdoor și Lululemon au pierdut peste 50% din capitalizare, semn că inflația și scăderea veniturilor pun presiune pe consum. „Un segment restrâns al populației continuă să consume la un nivel ridicat, însă majoritatea americanilor resimt creșterea prețurilor”, arată analiza XTB.

Inteligența artificială: salvare pentru unii, obstacol pentru alții

În timp ce giganții AI atrag masiv capital, alți jucători din tehnologie, precum EPAM Systems și Salesforce, rămân în urmă. „Piața a intrat într-o fază de tipul ‘câștigătorul ia totul’, în care liderii domină, iar ceilalți dispar”, avertizează analiștii.

Bursele europene au înregistrat contrast puternic. Rheinmetall, Rolls-Royce și Orlen sunt printre marii câștigători, însă Danemarca, cândva considerată o piață stabilă, traversează o perioadă critică.

„Novo Nordisk a pierdut 40% din valoare, Pandora peste 35%, iar Orsted și Coloplast au scăzut semnificativ”, arată raportul XTB. Dintre cele mai slabe 36 de acțiuni europene, patru aparțin companiilor daneze – o situație rar întâlnită.

În Asia, indicele Hang Seng a crescut cu peste 30%, însă performanțele companiilor sunt inegale: Alibaba avansează, în timp ce JD.com și Meituan pierd teren. În Japonia, indicele Nikkei 225 urcă cu 25%, dar nu toate companiile profită de acest context. Nissan și Mitsubishi scad cu peste 20%, iar Hino Motors pregătește o fuziune pentru a-și recâștiga stabilitatea.

„Chiar și într-un an în care indicii arată bine la suprafață, volatilitatea și riscurile ascunse îi determină pe investitori să fie mai selectivi”, concluzionează XTB România. Companiile cu bilanțuri solide, diversificare globală și investiții în tehnologie par să aibă cel mai mare potențial de redresare.

XTB este o companie de investiții cu prezență globală, care oferă acces la acțiuni, ETF-uri și CFD-uri pe piețele internaționale. Aplicația XTB are peste 1,7 milioane de utilizatori la nivel mondial și oferă resurse educaționale, analiză de piață și asistență în 20 de limbi. Fondată în 2004 și listată la Bursa din Varșovia, XTB are 13 birouri și peste 1.200 de angajați la nivel global.