Halloween 2025 în România: petreceri, ateliere și distracție pentru toate vârstele
Halloween-ul se apropie cu pași rapizi, iar orașele din România se pregătesc să devină scene de poveste pline de fantome, dovleci sculptați și magie. De la petreceri vibrante și concerte tematice până la ateliere creative pentru copii, sărbătoarea promite emoții și distracție pentru întreaga familie.
Arad
Arad se transformă într-un tărâm magic de Halloween, cu ateliere pentru copii, petreceri tematice și spectacole amuzante. De la dansuri interactive la jocuri și costume înfricoșătoare, orașul promite distracție pentru întreaga familie.
- Halloween în pași de dans! – Școala de dans Dum Dance Team, 26 octombrie, Familie & Copii, Dans
- Dăm culoare Halloween-ului – Calea Aurel Vlaicu 10-12, 30 octombrie, Atelier, Familie & Copii
- Halloween Kids Party la HOUSE OF MAGIC – B-dul Iuliu Maniu nr 65-71, 30 octombrie, Familie & Copii, Petrecere
- Halloween Party – Calea Timișorii nr.30, 30 octombrie, Familie & Copii, Petrecere
- Halloween la BoogieRoll – Parc Industrial UTA, 31 octombrie, Intrare liberă, Petrecere
- Halloween Party la Flex! – Club Flex Arad, 31 octombrie, Băutură, Petrecere
- Halloween – Calea Romanilor nr. 13, 31 octombrie, Băutură, Petrecere
- Spectacol înfricoșător de haios de Halloween – Calea Aurel Vlaicu 10-12, 31 octombrie, Familie & Copii, Spectacol
Bacău
Bacău întâmpină Halloween-ul cu spectacole și ateliere pentru copii. Festivaluri de dovleci, dansuri și activități creative transformă orașul într-un loc plin de mister, perfect pentru familiile și tinerii dornici de experiențe noi.
- HALLOWEEN PARTY! – Str. Mihai Eminescu, nr. 33, 24 octombrie, Petrecere
- Balul Bobocilor sau Halloween Party – Republicii 110, 24 octombrie, Petrecere
- Halloween se apropie – Supernova, 26 octombrie, Atelier, Teatru
- Petrecerea de Halloween – Happy Club & Educație 3D – 31 octombrie, Familie & Copii, Petrecere
- Halloween Party – Hello Shopping Park – 31 octombrie, Familie & Copii, Petrecere
- Halloween Party – Ștefan cel Mare 2 – 31 octombrie, Familie & Copii, Petrecere
- HALLOWEEN LA GIO – 31 octombrie, Băutură, Petrecere
- Aphroween by Horatio – 31 octombrie, Petrecere
Brașov
De la muzică și dansuri tematice până la activități educative și spectacole interactive, Brașovul oferă o sărbătoare completă și plină de suspans.
- Caravana Dovlecilor Fermecați Ediția a II-a – Piața Sfatului, 31 octombrie – 2 noiembrie, Atelier, Familie & Copii
- UNUM / HALLOWEEN – 25 octombrie, Muzică
- HALLOWEEN PARTY @ CUB VELO HUB – 30 octombrie, Băutură, Petrecere
- Halloween Fest – Caravana Dovlecilor – Piața Sfatului, 31 octombrie, Atelier, Târg
- Halloween la Parc Aventura Brașov – 31 octombrie, Aer liber
- Ateliere creative de Halloween – 31 octombrie, Atelier, Familie & Copii
- Atelier de Turnat Lumânări și Odorizante „It’s Halloween Time” – 31 octombrie, Atelier
- Kruhnen Musik Halle Ween Party – 31 octombrie, Petrecere
- Latin Halloween Dance Party – 1 noiembrie, Dans
- TIMEOUT #2 — HALLOWEEN EDITION @ UNION PUB CODLEA – 1 noiembrie, Petrecere
- HALLOWEENITY – The Haunted Chalet – 1 noiembrie, Petrecere
- Dracula Tour to Transylvania – 28 octombrie – 4 noiembrie, Turism
București
Bucureștiul se pregătește pentru un Halloween de neuitat, cu petreceri, târguri, ateliere creative și spectacole pentru copii și adulți. Capitala devine un univers al distracției.
- West Side Hallo Fest 2025 – Lacul Morii, 26 octombrie, Familie & Copii, Aer liber
- Diverse petreceri și evenimente tematice între 24 octombrie și 2 noiembrie:
- Skeptics’ Pre-Halloween Party, Mille 18 Events, Encore Club, Fratelli Studios, Maison 64, Spooky Fest, Noaptea Magiei, Retro Halloween Party, Michael Jackson’s Thriller Tribute, Carnival of Lost Dreams, Halloween Party: Alice in Dark Wonderland, The Biggest Halloween Party in Bucharest, Digital Spirits at nJOY Club, și multe altele.
- HALLOWEEN WEEKEND – Vrăji, teroare și groază în stare pură – 31 octombrie – 2 noiembrie, Film
- Pumpkinfest – Cel mai mare zid de dovleci sculptați – Parcul Lumea Copiilor, 31 octombrie – 2 noiembrie, Familie & Copii
- Halloween Craft Workshop – 26 octombrie, Atelier, Familie & Copii
- ZoukaLLOWEEN – eveniment de Halloween pentru cei mici – 31 octombrie – 2 noiembrie, Atelier, Familie & Copii
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca aduce Halloween-ul la viață prin ateliere interactive, petreceri tematice, concerte și spectacole teatrale. Copiii și adulții se pot bucura de costume, dansuri și activități creative.
- Halloween Party – Piaţa Mihai Viteazu, 24 octombrie, Familie & Copii, Petrecere
- Atelier Pictură – Halloween Special, 25 octombrie
- HALLOWEEN RAVE W/ KITTI KAY, 25 octombrie
- Tabără de zi de Halloween la Kuib Art Studio, 27 octombrie
- TWIN PEAKS HALLOWEEN NIGHT, 30 octombrie
- Halloween party -Hopa Hopa, 31 octombrie
- HALLOWEEN PARTY: The Phantom of Music Hall, 31 octombrie
- Steampunk Halloween w/ Padre @ Machines, 1 noiembrie
- THE HALLOWEEN TIME MACHINE, 1 noiembrie
- Vrăjitorul din Oz – ediție specială de Halloween, 1 noiembrie
- Singles Party, 1 noiembrie
- HAUNTED MANSION | RITMO LATINO HALLOWEEN PARTY, 1 noiembrie
- Carnival of Lost Dreams at FORM Space, 31 octombrie
Constanța
Constanța transformă Halloween-ul într-o experiență de neuitat la malul mării, cu ateliere pentru copii, spectacole și activități în aer liber.
- Halloween Party —> THE ROAD —> THE PLACE – 31 octombrie – 2 noiembrie
- Maraton de sculptat dovleci – 25 octombrie
- Halloween @ Casa de Cultura, diverse ateliere, spectacole și petreceri între 30 octombrie și 2 noiembrie, inclusiv HALLOWEEN BY THE SEA
Craiova
Craiova devine un loc plin de magie și mister, cu festivaluri pentru copii, spectacole tematice și petreceri animate. Orașul oferă activități diverse, de la ateliere creative la karaoke.
- Halloween Play Day, ediția a II-a, 25 octombrie, Festival, Intrare liberă
- Halloween Dance Show | Freaks Dance Company, 30 octombrie
- FULL LATINO PARTY HALLOWEEN EDITION, 31 octombrie
- Halloween Karaoke Party, 31 octombrie
- HALLOWEEN at FADO, 31 octombrie
Galați
Galațiul sărbătorește Halloween-ul prin concerte și petreceri tematice. Atmosfera orașului devine înfricoșător de distractivă, cu cocktailuri speciale și activități pentru toate gusturile.
- Never Ending Scary Night @ Corner House, 31 octombrie
- SPOOKY NIGHT PARTY, 1 noiembrie
- Halloween Night @ VERSUS PUB, 31 octombrie
- Halloween Night // Dan Bucfing Magic Show, 31 octombrie
Iași
Iași se transformă într-un oraș magic de Halloween, cu ateliere pentru copii, petreceri, concerte și spectacole tematice. Orașul îmbină creativitatea și distracția, oferind experiențe unice pentru familii și tineri.
- HALLOWEEN CLAY PARTY grupa 3-6 ani, 31 octombrie
- Halloween Party – Iasi: Enzo Siffredi – Halloween at the Castle, 31 octombrie
- Halloween Party @ Rock’N’Rolla, 31 octombrie
- TRICK or DRINK @ Berarium, 31 octombrie
- VINERI 31 OCT. ORA 21 RETRO-BAIRAM DE SPERIAT ….HALLOWEEN LA EL BARIN BY THE SKYDANCE, 31 octombrie
- Concert Haloween Spooky Party, 1 noiembrie
Oradea
Oradea devine un hub al distracției de Halloween, oferind momente amuzante pentru întreaga familie.
- Ride the Night – Halloween Party, 31 octombrie
- PHANTOM FIESTA, 24 octombrie
- ERA Mistery Party | Halloween la ERA Park Oradea, 31 octombrie
- HALLOWEEN LATINO PARTY, 31 octombrie
- Halloween Party, 31 octombrie
- Morrigan’s Halloween Party LIVE DJ & spooky drinks, 1 noiembrie
Ploiești
Ploieștiul sărbătorește Halloween-ul prin ateliere creative, petreceri pentru copii și activități tematice. Orașul oferă o combinație de distracție educativă și momente surprinzătoare, de la spectacole de magie la plimbări misterioase, captivând atât cei mici, cât și adulții.
- Atelier Halloween, 25 octombrie
- Halloween la Mansardă – Petrecere pentru copii!, 31 octombrie
- Halloween de poveste în Moeciu – noapte de mister, 1 noiembrie
- Akua After Dark, 31 octombrie
Sibiu
Sibiu devine centrul Halloween-ului în Transilvania, cu petreceri tematice pentru toate vârstele.
- HALLOWEEN SHOW – SIBIU, 25 octombrie
- Backyard X: House of the Undead, 25 octombrie
- PETRECEREA DOVLECILOR – eveniment pentru copii, 31 octombrie
- Atelier Halloween, 31 octombrie
- BAROWEEN x PLAYTOPIA 31.Oct, 31 octombrie
- Halloween Party !, 1 noiembrie
- Petrecere creativă de Halloween. Petrecerea Mumiilor, 31 octombrie
- 𝐇𝐀𝐋𝐋𝐎𝐖𝐄𝐄𝐍 𝐊𝐀𝐑𝐀𝐎𝐊𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐘 @ 𝐈𝐌𝐏𝐄𝐑𝐈𝐔𝐌 𝐏𝐔𝐁, 31 octombrie
Timișoara
Timișoara transformă Halloween-ul într-o sărbătoare completă, cu petreceri, concerte, dansuri și ateliere pentru copii. Orașul devine un spațiu de creativitate și distracție.
- Music Bingo 3.0- Ediția de Halloween, 24 octombrie
- HALLOWEEN SHOW – TIMISOARA, 26 octombrie
- Halloween party la Căsuța Favorită, 31 octombrie
- Halloween Latino Party, 1 noiembrie
- All’Italiana – THIS IS HALLOWEEN I Fratelli Timisoara, 1 noiembrie
- Inferno: The Lost Chapter | Halloween party, 31 octombrie
- Tur ghidat – Harta secretă. O stradă care îți dă fiori, 31 octombrie
- Guilty Pressure & Dubapest HiFi, 31 octombrie
- Snuff: 10 Years Anniversary, 31 octombrie
- Halloween Party AMO, 31 octombrie
- b/plr. Halloween Special w/ Gescu & vlf, 1–2 noiembrie