Halloween-ul se apropie cu pași rapizi, iar orașele din România se pregătesc să devină scene de poveste pline de fantome, dovleci sculptați și magie. De la petreceri vibrante și concerte tematice până la ateliere creative pentru copii, sărbătoarea promite emoții și distracție pentru întreaga familie.

Arad se transformă într-un tărâm magic de Halloween, cu ateliere pentru copii, petreceri tematice și spectacole amuzante. De la dansuri interactive la jocuri și costume înfricoșătoare, orașul promite distracție pentru întreaga familie.

Halloween în pași de dans! – Școala de dans Dum Dance Team, 26 octombrie, Familie & Copii, Dans

Dăm culoare Halloween-ului – Calea Aurel Vlaicu 10-12, 30 octombrie, Atelier, Familie & Copii

Halloween Kids Party la HOUSE OF MAGIC – B-dul Iuliu Maniu nr 65-71, 30 octombrie, Familie & Copii, Petrecere

Halloween Party – Calea Timișorii nr.30, 30 octombrie, Familie & Copii, Petrecere

Halloween la BoogieRoll – Parc Industrial UTA, 31 octombrie, Intrare liberă, Petrecere

Halloween Party la Flex! – Club Flex Arad, 31 octombrie, Băutură, Petrecere

Halloween – Calea Romanilor nr. 13, 31 octombrie, Băutură, Petrecere

Spectacol înfricoșător de haios de Halloween – Calea Aurel Vlaicu 10-12, 31 octombrie, Familie & Copii, Spectacol

Bacău întâmpină Halloween-ul cu spectacole și ateliere pentru copii. Festivaluri de dovleci, dansuri și activități creative transformă orașul într-un loc plin de mister, perfect pentru familiile și tinerii dornici de experiențe noi.

HALLOWEEN PARTY! – Str. Mihai Eminescu, nr. 33, 24 octombrie, Petrecere

Balul Bobocilor sau Halloween Party – Republicii 110, 24 octombrie, Petrecere

Halloween se apropie – Supernova, 26 octombrie, Atelier, Teatru

Petrecerea de Halloween – Happy Club & Educație 3D – 31 octombrie, Familie & Copii, Petrecere

Halloween Party – Hello Shopping Park – 31 octombrie, Familie & Copii, Petrecere

Halloween Party – Ștefan cel Mare 2 – 31 octombrie, Familie & Copii, Petrecere

HALLOWEEN LA GIO – 31 octombrie, Băutură, Petrecere

Aphroween by Horatio – 31 octombrie, Petrecere

De la muzică și dansuri tematice până la activități educative și spectacole interactive, Brașovul oferă o sărbătoare completă și plină de suspans.

Caravana Dovlecilor Fermecați Ediția a II-a – Piața Sfatului, 31 octombrie – 2 noiembrie, Atelier, Familie & Copii

UNUM / HALLOWEEN – 25 octombrie, Muzică

HALLOWEEN PARTY @ CUB VELO HUB – 30 octombrie, Băutură, Petrecere

Halloween Fest – Caravana Dovlecilor – Piața Sfatului, 31 octombrie, Atelier, Târg

Halloween la Parc Aventura Brașov – 31 octombrie, Aer liber

Ateliere creative de Halloween – 31 octombrie, Atelier, Familie & Copii

Atelier de Turnat Lumânări și Odorizante „It’s Halloween Time” – 31 octombrie, Atelier

Kruhnen Musik Halle Ween Party – 31 octombrie, Petrecere

Latin Halloween Dance Party – 1 noiembrie, Dans

TIMEOUT #2 — HALLOWEEN EDITION @ UNION PUB CODLEA – 1 noiembrie, Petrecere

HALLOWEENITY – The Haunted Chalet – 1 noiembrie, Petrecere

Dracula Tour to Transylvania – 28 octombrie – 4 noiembrie, Turism

Bucureștiul se pregătește pentru un Halloween de neuitat, cu petreceri, târguri, ateliere creative și spectacole pentru copii și adulți. Capitala devine un univers al distracției.

West Side Hallo Fest 2025 – Lacul Morii, 26 octombrie, Familie & Copii, Aer liber

Diverse petreceri și evenimente tematice între 24 octombrie și 2 noiembrie:

Skeptics’ Pre-Halloween Party, Mille 18 Events, Encore Club, Fratelli Studios, Maison 64, Spooky Fest, Noaptea Magiei, Retro Halloween Party, Michael Jackson’s Thriller Tribute, Carnival of Lost Dreams, Halloween Party: Alice in Dark Wonderland, The Biggest Halloween Party in Bucharest, Digital Spirits at nJOY Club, și multe altele.

HALLOWEEN WEEKEND – Vrăji, teroare și groază în stare pură – 31 octombrie – 2 noiembrie, Film

Pumpkinfest – Cel mai mare zid de dovleci sculptați – Parcul Lumea Copiilor, 31 octombrie – 2 noiembrie, Familie & Copii

Halloween Craft Workshop – 26 octombrie, Atelier, Familie & Copii

ZoukaLLOWEEN – eveniment de Halloween pentru cei mici – 31 octombrie – 2 noiembrie, Atelier, Familie & Copii

Cluj-Napoca aduce Halloween-ul la viață prin ateliere interactive, petreceri tematice, concerte și spectacole teatrale. Copiii și adulții se pot bucura de costume, dansuri și activități creative.

Halloween Party – Piaţa Mihai Viteazu, 24 octombrie, Familie & Copii, Petrecere

Atelier Pictură – Halloween Special, 25 octombrie

HALLOWEEN RAVE W/ KITTI KAY, 25 octombrie

Tabără de zi de Halloween la Kuib Art Studio, 27 octombrie

TWIN PEAKS HALLOWEEN NIGHT, 30 octombrie

Halloween party -Hopa Hopa, 31 octombrie

HALLOWEEN PARTY: The Phantom of Music Hall, 31 octombrie

Steampunk Halloween w/ Padre @ Machines, 1 noiembrie

THE HALLOWEEN TIME MACHINE, 1 noiembrie

Vrăjitorul din Oz – ediție specială de Halloween, 1 noiembrie

Singles Party, 1 noiembrie

HAUNTED MANSION | RITMO LATINO HALLOWEEN PARTY, 1 noiembrie

Carnival of Lost Dreams at FORM Space, 31 octombrie

Constanța transformă Halloween-ul într-o experiență de neuitat la malul mării, cu ateliere pentru copii, spectacole și activități în aer liber.

Halloween Party —> THE ROAD —> THE PLACE – 31 octombrie – 2 noiembrie

Maraton de sculptat dovleci – 25 octombrie

Halloween @ Casa de Cultura, diverse ateliere, spectacole și petreceri între 30 octombrie și 2 noiembrie, inclusiv HALLOWEEN BY THE SEA

Craiova devine un loc plin de magie și mister, cu festivaluri pentru copii, spectacole tematice și petreceri animate. Orașul oferă activități diverse, de la ateliere creative la karaoke.

Halloween Play Day, ediția a II-a, 25 octombrie, Festival, Intrare liberă

Halloween Dance Show | Freaks Dance Company, 30 octombrie

FULL LATINO PARTY HALLOWEEN EDITION, 31 octombrie

Halloween Karaoke Party, 31 octombrie

HALLOWEEN at FADO, 31 octombrie

Galațiul sărbătorește Halloween-ul prin concerte și petreceri tematice. Atmosfera orașului devine înfricoșător de distractivă, cu cocktailuri speciale și activități pentru toate gusturile.

Never Ending Scary Night @ Corner House, 31 octombrie

SPOOKY NIGHT PARTY, 1 noiembrie

Halloween Night @ VERSUS PUB, 31 octombrie

Halloween Night // Dan Bucfing Magic Show, 31 octombrie

Iași se transformă într-un oraș magic de Halloween, cu ateliere pentru copii, petreceri, concerte și spectacole tematice. Orașul îmbină creativitatea și distracția, oferind experiențe unice pentru familii și tineri.

HALLOWEEN CLAY PARTY grupa 3-6 ani, 31 octombrie

Halloween Party – Iasi: Enzo Siffredi – Halloween at the Castle, 31 octombrie

Halloween Party @ Rock’N’Rolla, 31 octombrie

TRICK or DRINK @ Berarium, 31 octombrie

VINERI 31 OCT. ORA 21 RETRO-BAIRAM DE SPERIAT ….HALLOWEEN LA EL BARIN BY THE SKYDANCE, 31 octombrie

Concert Haloween Spooky Party, 1 noiembrie

Oradea devine un hub al distracției de Halloween, oferind momente amuzante pentru întreaga familie.

Ride the Night – Halloween Party, 31 octombrie

PHANTOM FIESTA, 24 octombrie

ERA Mistery Party | Halloween la ERA Park Oradea, 31 octombrie

HALLOWEEN LATINO PARTY, 31 octombrie

Halloween Party, 31 octombrie

Morrigan’s Halloween Party LIVE DJ & spooky drinks, 1 noiembrie

Ploieștiul sărbătorește Halloween-ul prin ateliere creative, petreceri pentru copii și activități tematice. Orașul oferă o combinație de distracție educativă și momente surprinzătoare, de la spectacole de magie la plimbări misterioase, captivând atât cei mici, cât și adulții.

Atelier Halloween, 25 octombrie

Halloween la Mansardă – Petrecere pentru copii!, 31 octombrie

Halloween de poveste în Moeciu – noapte de mister, 1 noiembrie

Akua After Dark, 31 octombrie

Sibiu devine centrul Halloween-ului în Transilvania, cu petreceri tematice pentru toate vârstele.

HALLOWEEN SHOW – SIBIU, 25 octombrie

Backyard X: House of the Undead, 25 octombrie

PETRECEREA DOVLECILOR – eveniment pentru copii, 31 octombrie

Atelier Halloween, 31 octombrie

BAROWEEN x PLAYTOPIA 31.Oct, 31 octombrie

Halloween Party !, 1 noiembrie

Petrecere creativă de Halloween. Petrecerea Mumiilor, 31 octombrie

𝐇𝐀𝐋𝐋𝐎𝐖𝐄𝐄𝐍 𝐊𝐀𝐑𝐀𝐎𝐊𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐘 @ 𝐈𝐌𝐏𝐄𝐑𝐈𝐔𝐌 𝐏𝐔𝐁, 31 octombrie

Timișoara transformă Halloween-ul într-o sărbătoare completă, cu petreceri, concerte, dansuri și ateliere pentru copii. Orașul devine un spațiu de creativitate și distracție.