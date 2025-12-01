Unde te distrezi de Revelion 2026 în România? Harta celor mai spectaculoase petreceri din România
România se pregătește să întâmpine Noul An cu diversitate. Marile orașe ale țării devin scene pentru unele dintre cele mai spectaculoase petreceri. De la București, capitala evenimentelor grandioase, la atmosfera montană din Brașov și vibe-ul tânăr din Cluj-Napoca, fiecare oraș aduce propriul stil. Constanța propun petreceri îndrăznețe pe litoral, în timp ce Craiova și Iași strălucesc prin eleganță. Sibiul combină farmecul medieval cu show-uri moderne, Suceava mizează pe autenticitate, iar Timișoara impresionează prin dinamism.
Cei care doresc să-și petreacă noaptea dintre ani la munte, înconjurați de zăpadă, pot analiza ofertele din acest an de la Sinaia, Predeal, Bușteni și Maramureș AICI.
București, Capitala distracției
Bucureștiul oferă cel mai amplu maraton de Revelion din țară: baluri elegante, petreceri tematice, concerte cu artiști celebri, cine gourmet și show-uri în locații iconice, potrivit onevent.De la Suter Palace la Arenele Romane și Berăria H, Capitala promite o noapte spectaculoasă pentru orice stil de petrecere. Oferta este uriașă:
- Circuit ALBANIA de Revelion 2026 – Hotel Green Park 4 – pentru cei care părăsesc orașul, dar pornesc din București.
- Revelion 2026 la Voineasa (1850 lei) – o altă evadare montană pornită din capitală.
- CRIMSON MIDNIGHT – Suter Palace Heritage Boutique Hotel
- New Year’s Eve Dining Experience – Luterana
- Masquerade Party – Victoriei Ballroom
- Revelionul Bal Mascat – Orășelul Copiilor
- Anul Nou ca Altădată – Orășelul Copiilor
- Masquerade Sparkle Night – Oltetului
- Casino Night 2026 – Aleea Pescăruș
- A WILDLY ELEGANT NEW YEAR’S EVE – Smârdan 30
- A Timeless Celebration – Intrarea Aurora
- Revelion 2026 cu 3 Sud Est, Crina Matei & Zebbra – Berăria H
- Revelion Balkanic – Iris Ballroom
- Revelion 2026 – Taverna Marelui Paharnic Expoziției
- RETROVELION Balkanica – Arena Națională
- Revelion 2026 – Riviera Park
- Shukar Revelion – TERRA Events Hall
- Revelion 2026 – Arenele Romane Club
- REVELION 2026 ARCA – Pescariu Sports&Spa
- New Year’s Eve Party @ Beluga – Lipscani
- Revelion 2026 – La Vitrine
- Una Bella Notte – La Vitrine
- Italo Disco Party – Buongiorno Italian Victoriei & Primăverii
- Disco Planet Party – Ellipse
- Retro Disco Party – Grădina Olari
- Classic NYE – Fabrica & B52
- Fool’s New Year’s Party – The Fool
- Revelion Giugiuc – Str. Franceză
- Revelion 2026 la Caru’ cu bere
- Life is a Cabaret – Hanu’ Berarilor Uranus / Oprea Soare
- Sparkle Night / Wild Elegant / Viva Rio (Fratelli)
- Oysters, Caviar & Cards – Herăstrău
- Discobar 26 NYE – Mircea Eliade
Brașov, între munte, vinuri și petreceri până dimineața
Brașovul combină perfect atmosfera montană cu petreceri rafinate și show-uri urbane. De la galele elegante de la Kronwell și Aro Palace la party-urile energice din Kruhnen sau Rockstadt, orașul oferă o experiență de Revelion completă, între vinuri alese, decor feeric și muzică până dimineața.
- Revelion la Cramelor lui Decebal
- Revelion Printre vinuri – Nicopole 34A
- Barrique Garden – Wine & Food Experience
- New Year’s Eve Party – Aro Palace
- Revelion 2026 – Castel Events Center
- NYE Gala – Kronwell
- Revelion la 3 Stejari
- Memorabil Society – Memorandului
- Bad Habits | Good Outfits – Kasho Mosaico Urbano
- Kruhnen Musik Halle – mega party
- Dâmbu Morii & Carnaval pe 1 ianuarie – Casa Ezio
- O’Peter’s Irish Pub
- Petrecere în aer liber – Poiana Ursului
- After Hours – NEW YEAR NEW FEELS
Cluj-Napoca, orașul petrecerilor tematice
Clujul impresionează cu diversitate: de la seri tradiționale cu artiști renumiți la petreceri urbane nonconformiste în FORM Space, Euphoria sau Che Guevara. Meniurile gourmet, tematicile extravagante și energia tinerească transformă orașul într-un magnet pentru cei care vor un Revelion intens și creativ.
- Revelion cu Sava Negrean Brudașcu – Amiral Events
- Revelion cu Trupa Reea – Amiral Events (Sala Gold)
- Revelion cu Sonia Rațiu – Amiral Events (Sala Platinum)
- Nations & Celebrations – ROD
- Revelion 2026 Euphoria Music Hall
- FESTIN DE REVELION – Observatorului
- NYE 2026 Black & Gold – Brassai
- ANTI-GLAMOUR PARTY – Timișului 3
- MAMACITA – FORM Space
- Che Guevara Social Pub – Totul inclus, fără limite
- Cina de Revelion – Andrei Petruș
- Revelion la Euphoria Biergarten
- Revelion la Fabrica de Bere
- New Year’s Gala 2025–2026 – Micu Klein
- Grand Hotel Italia
- Grand Hotel Napoca
Constanța: Revelion pe litoral, între valuri, muzică retro și lux
Constanța și Mamaia aduc spiritul de vară în mijlocul iernii, cu petreceri retro, show-uri de dans și evenimente glam. De la Retro Discoteque la Mandala și La Scoica, litoralul devine o zonă vibrantă pentru cei care vor valuri, atmosferă lejeră și distracție până la răsărit.
- Restaurant Dorna – două ediții
- Retro Discoteque – New Year Sensation 14.0
- REVELION ROYAL by ReConectare
- Mandala Events
- Harlequin Mamaia – El Tiempo del Ritmo
- Vali Oaman Dance Academy – La Scoica
- Revelion pentru familii – Casa de Cultură
- Revelion Royal – Mamaia 191
Craiova
Craiova propune un Revelion elegant, cu evenimente premium precum Voilà – Red Carpet Edition, cine festive și atmosferă selectă. Pentru cei care preferă escapadele, plecările spre Bansko sau Apuseni completează oferta. Orașul devine o destinație rafinată pentru trecerea dintre ani.
- Revelion 2026 Voilà – Red Carpet Edition
- NEW YEAR’S EVE – Carol I
- Revelion Bansko – Hotel Riverside Boutique
- Revelionul Întârziat – Apuseni
Iași, orașul cu cele mai multe petreceri tematice de Revelion
Iașul oferă poate cele mai variate tematici de Revelion din țară: glamour, tropical, oriental, urban, tradițional. De la Unirea și Bellaria la Treaz & Nu, Biutiful Rooftop și Iași Center, orașul respiră energie festivă, cu petreceri pentru toate gusturile și vârstele.
- Midnight Glamour – Treaz & Nu
- FUN Colours – Atelierul de Bere
- Tropical Countdown – Restaurant Unirea
- Glacial Glamour – Panoramic (Unirea)
- Wonder’s of the Orient – Biutiful Rooftop
- Shine Like a Legend – Anastasie Panu
- Revelion 2026 Iasi – Motel Bucium
- Bizantiq – SOLD OUT
- City View Events
- Fu”King Party – Closca
- Curtea Berarilor Timișoreana
- Casablanca
- The Trumpets
- La Palia
- Grand Revelion – Piața Unirii
- RocknRolla
- FOOM
- Bellaria
- Ciric – Complex Hotelier
- Bairamelion – La Castel
- MAGVELION – două ediții
- Universul Latino – Syntonia
- Revelion Moldovenesc 2026 – Lord Events
Sibiu – Eleganță, dans și atmosferă medievală în noaptea dintre ani
Sibiul îmbină eleganța medievală cu petreceri moderne: de la Notte Veneziana și Endless Mirrors la seri retro și dansuri tematice. Piața Mică completă atmosfera, transformând orașul într-o destinație romantică și vibrantă pentru Revelion. O combinație de tradiție, stil și distracție.
- Revelion la Hotel Stefani
- Festive & Fun Retro Party
- Heaven Events – Weddings & More
- LELE x LIQUID
- Endless Mirrors – Ștefan cel Mare 22
- Revelion în Piața Mică
- Notte Veneziana – Fain
- The Train Journal Café
- Revelion în Pași de Dans
- Revelion Tălmaciu
Suceava
Suceava propune un Revelion concentrat, dar intens, cu evenimente locale dedicate comunității și cu atmosferă tradițională. Petrecerile din oraș valorifică muzica live, meniurile românești și spiritul cald al zonei, oferind o noapte festivă cu accent pe familie și autenticitate.
- Revelion 2026 – Bd. 1 Decembrie
Timișoara – distracție între operă și punk rock
Timișoara trece în 2026 printr-o explozie de stiluri: operă, petreceri punk-rock și evenimente glam. De la Opera Națională la Flonta, Venue și Club 30, orașul oferă opțiuni pentru toate gusturile, într-o atmosferă cosmopolită, energică și plină de culoare.
- Liliacul – Opera Națională Română
- TAMTAMLION – Pasmatex
- REVELION Punk Rock – HAOS Live
- Revelion 2026 – Pod Maria
- New Year’s Eve Party – Gheorghe Lazăr
- Revelion Flonta – Lakeside Ballroom
- Revelion ca pe Vremuri – Club 30
- VENUE 2026 – Dark Champagne
