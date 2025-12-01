Unde te distrezi de Revelion 2026 în România? Harta celor mai spectaculoase petreceri din România

România se pregătește să întâmpine Noul An cu diversitate. Marile orașe ale țării devin scene pentru unele dintre cele mai spectaculoase petreceri. De la București, capitala evenimentelor grandioase, la atmosfera montană din Brașov și vibe-ul tânăr din Cluj-Napoca, fiecare oraș aduce propriul stil. Constanța propun petreceri îndrăznețe pe litoral, în timp ce Craiova și Iași strălucesc prin eleganță. Sibiul combină farmecul medieval cu show-uri moderne, Suceava mizează pe autenticitate, iar Timișoara impresionează prin dinamism.

Cei care doresc să-și petreacă noaptea dintre ani la munte, înconjurați de zăpadă, pot analiza ofertele din acest an de la Sinaia, Predeal, Bușteni și Maramureș AICI.

Bucureștiul oferă cel mai amplu maraton de Revelion din țară: baluri elegante, petreceri tematice, concerte cu artiști celebri, cine gourmet și show-uri în locații iconice, potrivit onevent.De la Suter Palace la Arenele Romane și Berăria H, Capitala promite o noapte spectaculoasă pentru orice stil de petrecere. Oferta este uriașă:

Circuit ALBANIA de Revelion 2026 – Hotel Green Park 4 – pentru cei care părăsesc orașul, dar pornesc din București.

Revelion 2026 la Voineasa (1850 lei) – o altă evadare montană pornită din capitală.

CRIMSON MIDNIGHT – Suter Palace Heritage Boutique Hotel

New Year’s Eve Dining Experience – Luterana

Masquerade Party – Victoriei Ballroom

Revelionul Bal Mascat – Orășelul Copiilor

Anul Nou ca Altădată – Orășelul Copiilor

Masquerade Sparkle Night – Oltetului

Casino Night 2026 – Aleea Pescăruș

A WILDLY ELEGANT NEW YEAR’S EVE – Smârdan 30

A Timeless Celebration – Intrarea Aurora

Revelion 2026 cu 3 Sud Est, Crina Matei & Zebbra – Berăria H

Revelion Balkanic – Iris Ballroom

Revelion 2026 – Taverna Marelui Paharnic Expoziției

RETROVELION Balkanica – Arena Națională

Revelion 2026 – Riviera Park

Shukar Revelion – TERRA Events Hall

Revelion 2026 – Arenele Romane Club

REVELION 2026 ARCA – Pescariu Sports&Spa

New Year’s Eve Party @ Beluga – Lipscani

Revelion 2026 – La Vitrine

Una Bella Notte – La Vitrine

Italo Disco Party – Buongiorno Italian Victoriei & Primăverii

Disco Planet Party – Ellipse

Retro Disco Party – Grădina Olari

Classic NYE – Fabrica & B52

Fool’s New Year’s Party – The Fool

Revelion Giugiuc – Str. Franceză

Revelion 2026 la Caru’ cu bere

Life is a Cabaret – Hanu’ Berarilor Uranus / Oprea Soare

Sparkle Night / Wild Elegant / Viva Rio (Fratelli)

Oysters, Caviar & Cards – Herăstrău

Discobar 26 NYE – Mircea Eliade

Brașovul combină perfect atmosfera montană cu petreceri rafinate și show-uri urbane. De la galele elegante de la Kronwell și Aro Palace la party-urile energice din Kruhnen sau Rockstadt, orașul oferă o experiență de Revelion completă, între vinuri alese, decor feeric și muzică până dimineața.

Revelion la Cramelor lui Decebal

Revelion Printre vinuri – Nicopole 34A

Barrique Garden – Wine & Food Experience

New Year’s Eve Party – Aro Palace

Revelion 2026 – Castel Events Center

NYE Gala – Kronwell

Revelion la 3 Stejari

Memorabil Society – Memorandului

Bad Habits | Good Outfits – Kasho Mosaico Urbano

Kruhnen Musik Halle – mega party

Dâmbu Morii & Carnaval pe 1 ianuarie – Casa Ezio

O’Peter’s Irish Pub

Petrecere în aer liber – Poiana Ursului

After Hours – NEW YEAR NEW FEELS

Clujul impresionează cu diversitate: de la seri tradiționale cu artiști renumiți la petreceri urbane nonconformiste în FORM Space, Euphoria sau Che Guevara. Meniurile gourmet, tematicile extravagante și energia tinerească transformă orașul într-un magnet pentru cei care vor un Revelion intens și creativ.

Revelion cu Sava Negrean Brudașcu – Amiral Events

Revelion cu Trupa Reea – Amiral Events (Sala Gold)

Revelion cu Sonia Rațiu – Amiral Events (Sala Platinum)

Nations & Celebrations – ROD

Revelion 2026 Euphoria Music Hall

FESTIN DE REVELION – Observatorului

NYE 2026 Black & Gold – Brassai

ANTI-GLAMOUR PARTY – Timișului 3

MAMACITA – FORM Space

Che Guevara Social Pub – Totul inclus, fără limite

Cina de Revelion – Andrei Petruș

Revelion la Euphoria Biergarten

Revelion la Fabrica de Bere

New Year’s Gala 2025–2026 – Micu Klein

Grand Hotel Italia

Grand Hotel Napoca

Constanța și Mamaia aduc spiritul de vară în mijlocul iernii, cu petreceri retro, show-uri de dans și evenimente glam. De la Retro Discoteque la Mandala și La Scoica, litoralul devine o zonă vibrantă pentru cei care vor valuri, atmosferă lejeră și distracție până la răsărit.

Restaurant Dorna – două ediții

Retro Discoteque – New Year Sensation 14.0

REVELION ROYAL by ReConectare

Mandala Events

Harlequin Mamaia – El Tiempo del Ritmo

Vali Oaman Dance Academy – La Scoica

Revelion pentru familii – Casa de Cultură

Revelion Royal – Mamaia 191

Craiova propune un Revelion elegant, cu evenimente premium precum Voilà – Red Carpet Edition, cine festive și atmosferă selectă. Pentru cei care preferă escapadele, plecările spre Bansko sau Apuseni completează oferta. Orașul devine o destinație rafinată pentru trecerea dintre ani.

Revelion 2026 Voilà – Red Carpet Edition

NEW YEAR’S EVE – Carol I

Revelion Bansko – Hotel Riverside Boutique

Revelionul Întârziat – Apuseni

Iașul oferă poate cele mai variate tematici de Revelion din țară: glamour, tropical, oriental, urban, tradițional. De la Unirea și Bellaria la Treaz & Nu, Biutiful Rooftop și Iași Center, orașul respiră energie festivă, cu petreceri pentru toate gusturile și vârstele.

Midnight Glamour – Treaz & Nu

FUN Colours – Atelierul de Bere

Tropical Countdown – Restaurant Unirea

Glacial Glamour – Panoramic (Unirea)

Wonder’s of the Orient – Biutiful Rooftop

Shine Like a Legend – Anastasie Panu

Revelion 2026 Iasi – Motel Bucium

Bizantiq – SOLD OUT

City View Events

Fu”King Party – Closca

Curtea Berarilor Timișoreana

Casablanca

The Trumpets

La Palia

Grand Revelion – Piața Unirii

RocknRolla

FOOM

Bellaria

Ciric – Complex Hotelier

Bairamelion – La Castel

MAGVELION – două ediții

Universul Latino – Syntonia

Revelion Moldovenesc 2026 – Lord Events

Sibiul îmbină eleganța medievală cu petreceri moderne: de la Notte Veneziana și Endless Mirrors la seri retro și dansuri tematice. Piața Mică completă atmosfera, transformând orașul într-o destinație romantică și vibrantă pentru Revelion. O combinație de tradiție, stil și distracție.

Revelion la Hotel Stefani

Festive & Fun Retro Party

Heaven Events – Weddings & More

LELE x LIQUID

Endless Mirrors – Ștefan cel Mare 22

Revelion în Piața Mică

Notte Veneziana – Fain

The Train Journal Café

Revelion în Pași de Dans

Revelion Tălmaciu

Suceava propune un Revelion concentrat, dar intens, cu evenimente locale dedicate comunității și cu atmosferă tradițională. Petrecerile din oraș valorifică muzica live, meniurile românești și spiritul cald al zonei, oferind o noapte festivă cu accent pe familie și autenticitate.

Revelion 2026 – Bd. 1 Decembrie

Timișoara trece în 2026 printr-o explozie de stiluri: operă, petreceri punk-rock și evenimente glam. De la Opera Națională la Flonta, Venue și Club 30, orașul oferă opțiuni pentru toate gusturile, într-o atmosferă cosmopolită, energică și plină de culoare.