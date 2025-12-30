Legea care restricționează vânzarea și folosirea petardelor pentru persoanele fizice a intrat în vigoare anul acesta, fiind rezultatul unei campanii susținute de organizația non-guvernamentală „Declic” și al inițiativelor parlamentare din ultimii ani. Deși anumite articole pirotehnice erau interzise încă din 2023, legislația adoptată recent aduce sancțiuni mai dure și interdicții extinse.

Potrivit legii, persoanele fizice nu mai pot deține, importa sau comercializa articole pirotehnice periculoase, inclusiv petarde din categoriile F2-F4, P1 și T1. Singurele articole pe care le pot folosi cetățenii cu vârsta peste 16 ani sunt cele cu risc scăzut, cum sunt artificiile mici de brad, bețișoarele și focurile bengale, pocnitorile pentru petreceri sau confetti.

Interdicțiile includ și vânzarea către minori și către persoane care nu dețin autorizații legale, iar nerespectarea lor constituie infracțiune și poate fi pedepsită cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă.

De asemenea, folosirea neautorizată a articolelor pirotehnice atrage amenzi între 1.000 și 7.500 de lei, aplicate de polițiști sau de inspectorii de muncă.

Dezbaterea pe platforme online indică faptul că legea are efect imediat asupra utilizării petardelor. Un utilizator de Reddit a scris că, deși era sceptic:

„Eram sceptic că legea nouă va avea efect imediat, dar până acum nu am auzit să pocnească petarde (nici la oraș, nici la țară). În anii trecuți, în perioada asta erau foarte multe”.

Autorul a adăugat o experiență personală, explicând că siguranța animalelor a fost o problemă:

„Trebuia să fiu tot timpul atent la câini, pentru că se speriau foarte tare și îmi era frică să nu sară gardul”.

Finalul postării surprinde prin aprecierea neașteptată față de inițiativa unui parlamentar PSD:

„Am căutat să văd cine a inițiat legea și am văzut că e cineva din PSD. Probabil e prima dată când spun «hats off» pentru cineva din acel partid”.

Alți participanți la discuție confirmă reducerea semnificativă a numărului de petarde:

„Am auzit petarde din când în când, dar într-adevăr foarte rar, mult mai rar ca în aceeași perioadă a anului trecut”.

Un utilizator menționează că :

„Extrem de puține. Cred că 2–3 până acum. În anii trecuți auzeam 2–3 pe oră”.

Un alt comentariu subliniază coincidența simbolică:

„Am auzit una singură de când sunt acasă la părinți, și aia a explodat chiar când îi ziceam unui prieten că în sfârșit nu mai aud bubuituri”.

În multe cazuri, reacția poliției a fost rapidă. Un martor a povestit:

„La periferia estică a Timișoarei… niște tineri dădeau cu petarde tot la zece minute, dar i-a rezolvat repede poliția”.

Alte situații au fost gestionate direct de comunitate:

„Un tip a aruncat cu o petardă în centrul orașului. Majoritatea oamenilor a început să-l atenționeze, să-i bată obrazul și într-un final cineva a chemat poliția. Mi s-a părut normal”.

Există însă și cazuri care arată aplicarea inegală a legii. Mai mulți utilizatori au semnalat vânzări ilegale în diverse orașe:

„E ditamai ghereta într-un container la mall, în Timișoara, care vinde arsenal întreg”.

În București, un alt utilizator menționează:

„E unul cu stand fix în fața Kauflandului. Îți zice mai pe ocolite că are ceva mai special în portbagaj.” La Roșiori, relatarea spune: „Direct pe tarabă, zeci, sute de focuri, calibre mari”.

Unii utilizatori au semnalat lipsa intervenției autorităților:

„Am sunat la municipal și la locală, efectiv nu a ridicat nimeni telefonul”.

Alt comentariu subliniază că legea rămâne ineficientă fără aplicare:

„Legea e o hârtie dacă polițiștii nu o pun în aplicare”.

Comentariile aduc în discuție și impactul asupra animalelor:

„Anul trecut, fix după Revelion, una din pisicile pe care le hrănesc a apărut fără un ochi”.

Alte reacții reflectă experiențe personale sau traume din trecut:

„Nu am o problemă cu petardele în sine, dar când vine un handicapat și le aruncă spre animale, mă iau toți nervii”.

Un alt utilizator evocă un incident din copilărie:

„Prin 2006 mi-au pus una în glugă, în fața școlii. Acum am PTSD”.

Frustrarea față de întârzierea procesului legislativ se simte în comentarii:

„Proiect de lege din 2017, trecut prin camere în 2018–2019 și votat în 2025. Doar 8 ani”.

Cu toate acestea, sentimentul general indică o schimbare pozitivă:

„Mai e la fel de rău ca în anii trecuți? Nu. Se aplică peste tot? Nu. Dar e un început”.

Utilizatorii mai notează că, în cartierele lor, petardele sunt foarte puține: