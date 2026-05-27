Reguli noi privind plata amenzilor. Reducerea de 50% nu se mai aplică la fel pentru toate contravențiile

Noile modificări legislative privind amenzile contravenționale au intrat în vigoare în România începând cu 27 martie 2026, după publicarea O.U.G. nr. 7/2026 în Monitorul Oficial. Actul normativ schimbă modul în care poate fi achitată reducerea de 50% pentru anumite sancțiuni și introduce derogări importante de la regulile aplicate până acum. Măsurile au fost adoptate în contextul reducerii deficitului bugetar și al creșterii gradului de colectare a veniturilor publice. Noile prevederi vizează atât persoanele fizice, cât și firmele sancționate contravențional în domenii considerate sensibile de către autorități.

În data de 25 februarie 2026 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 7/2026, act normativ care modifică mai multe legi pentru reducerea deficitului bugetar, stabilizarea finanțelor publice și accelerarea reformelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. În acest context, autoritățile au introdus și schimbări importante privind regimul juridic pentru amenzile contravenționale.

Noile reguli privind amenzile vizează majorarea veniturilor bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale și modifică atât prevederi din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cât și dispoziții speciale din mai multe acte normative care reglementează domenii distincte de activitate.

Până la intrarea în vigoare a noilor prevederi, toate persoanele sancționate contravențional aveau posibilitatea de a achita, în termen de maximum 15 zile de la comunicarea procesului-verbal, jumătate din minimul legal al amenzii prevăzute de lege. Regula era aplicabilă indiferent de tipul contravenției, cu excepția situațiilor în care anumite legi speciale eliminau expres această facilitate.

Începând cu 27 martie 2026, mecanismul de reducere a plății pentru anumite amenzi nu mai este raportat la minimul prevăzut de lege, ci la valoarea efectiv aplicată de agentul constatator. Astfel, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii aplicate concret, iar nu jumătate din minimul legal stabilit de actul normativ sancționator.

Noua formulă de calcul introdusă de Guvern se aplică exclusiv unor domenii contravenționale expres prevăzute de lege. Printre acestea se află amenzile aplicate în domeniul autorizării lucrărilor de construcții și urbanismului, cu excepția situațiilor în care lucrările sunt executate fără autorizație sau cu încălcarea autorizației emise.

Modificările vizează și amenzile aplicate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice. Actul normativ sancționează cu sume între 1.000 și 10.000 de lei organizarea sau desfășurarea de adunări publice fără declarare ori aprobare, precum și nerespectarea condițiilor stabilite privind traseul, programul sau perimetrul manifestațiilor.

În aceeași categorie intră și amenzile prevăzute de Legea nr. 61/1991 privind normele de conviețuire socială și ordinea publică. Sunt vizate contravenții precum tulburarea liniștii publice, cerșetoria, comportamentul obscen în spațiul public, alarmarea nejustificată a populației sau deteriorarea fără drept a bunurilor și clădirilor.

Noile prevederi se aplică inclusiv în cazul sancțiunilor stabilite prin Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor și protecția persoanelor, legislație care reglementează activitatea firmelor de securitate și obligațiile privind organizarea pazei. De asemenea, modificările vizează amenzile aplicate în baza Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, unde sancțiunile pot ajunge până la 50.000 de lei.

Lista domeniilor incluse în noul regim este completată de Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. Aceasta sancționează încălcarea regulilor privind deținerea, transportul, manipularea sau utilizarea materiilor explozive și a articolelor pirotehnice, cu amenzi între 1.000 și 7.500 de lei, cuantumul fiind majorat cu 100% în cazul persoanelor juridice.

Legiuitorul a stabilit însă că derogarea introdusă prin O.U.G. nr. 7/2026 se aplică strict domeniilor enumerate expres în actul normativ. În restul situațiilor, continuă să fie aplicabil mecanismul general prevăzut de art. 28 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001.

Astfel, pentru alte categorii de amenzi contravenționale, persoanele sancționate pot achita în continuare jumătate din minimul legal prevăzut de lege, în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal.

Printre domeniile unde regula veche rămâne valabilă se află contravențiile rutiere, sancțiunile din domeniul protecției mediului, cele privind raporturile de muncă sau încălcările legislației pentru protecția consumatorilor.

În practică, modificarea introdusă de Guvern creează un regim diferențiat pentru anumite tipuri de amenzi, ceea ce înseamnă că valoarea efectiv achitată de contravenient poate varia semnificativ în funcție de domeniul în care a fost aplicată sancțiunea și de cuantumul stabilit de agentul constatator.