Regulamentul european privind AI intră în aplicare din 2 august. ANCOM va coordona supravegherea în România

În România intră în vigoare noi reguli privind utilizarea AI, ca urmare a aplicării Regulamentului european privind AI. ANCOM va coordona supravegherea respectării noilor prevederi.

Regulamentul european privind Inteligența Artificială (Artificial Intelligence, AI) trebuie aplicat de toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv de România, începând cu 2 august 2026. Totuși, anumite prevederi vor intra în vigoare etapizat, printre acestea aflându-se unele obligații referitoare la sistemele de AI cu grad ridicat de risc, informează Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), într-un comunicat transmis vineri, 24 iulie.

Potrivit ANCOM, regulamentul obligă fiecare stat membru să desemneze una sau mai multe autorități competente pentru supravegherea aplicării noilor reguli și să adopte un cadru legislativ național care să stabilească organizarea instituțională și regimul sancțiunilor.

În România, printr-un Memorandum al Guvernului, ANCOM a fost propusă să îndeplinească rolul de autoritate națională de supraveghere a pieței și de punct național unic de contact. Alături de aceasta, au fost desemnate și alte autorități de supraveghere, în funcție de domeniul de aplicare al sistemelor de inteligență artificială.

Astfel, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Banca Națională a României (BNR) vor avea competențe în ceea ce privește sistemele de AI cu grad ridicat de risc utilizate în sectorul serviciilor financiare. De asemenea, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal va supraveghea sistemele de AI cu grad ridicat de risc din domeniul biometriei, folosite în aplicarea legii, gestionarea frontierelor, precum și în domeniile justiției și democrației.

În prezent, autoritățile desemnate prin Memorandum colaborează cu alte instituții sectoriale pentru elaborarea cadrului legislativ necesar aplicării Regulamentului european privind AI. Viitorul act normativ va stabili autoritățile de supraveghere și atribuțiile acestora, mecanismele de cooperare dintre instituții, precum și procedurile de sancționare și regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării prevederilor regulamentului.

Conform calendarului prevăzut la articolul 113 din Regulamentul privind AI, modificat prin Regulamentul Omnibus în domeniul digital privind AI, publicat vineri de Comisia Europeană, noile reguli devin aplicabile începând cu 2 august 2026, cu anumite excepții. Printre acestea se numără unele obligații referitoare la sistemele de inteligență artificială cu grad ridicat de risc, care vor intra în vigoare la date ulterioare.

Astfel, obligațiile privind sistemele de AI cu grad ridicat de risc incluse în Anexa III a Regulamentului vor deveni aplicabile de la 2 decembrie 2027. În cazul sistemelor clasificate ca prezentând un grad ridicat de risc în temeiul articolului 6 alineatul (1) și al Anexei I, prevederile vor intra în vigoare la 2 august 2028.

În ceea ce privește sistemele de AI cu risc inacceptabil, interdicțiile existente se aplică deja din 2 februarie 2025. Totuși, Regulamentul Omnibus introduce încă două categorii de practici interzise, care vor deveni aplicabile de la 2 decembrie 2026. Este vorba despre sistemele de AI capabile să genereze sau să modifice imagini, materiale video ori audio realiste cu părțile intime ale unei persoane identificabile sau cu o persoană implicată în acte sexuale explicite, fără consimțământul acesteia, precum și despre sistemele AI care pot crea sau modifica materiale ce constituie pornografie infantilă ori spectacole de pornografie infantilă.

Noile prevederi stabilesc și obligații suplimentare pentru furnizorii și utilizatorii anumitor sisteme de AI. Acestea vizează, printre altele, sistemele care interacționează direct cu persoanele, generează conținut sintetic în format audio, imagine, video sau text, creează ori modifică materiale de tip „deepfake”, precum și cele care generează sau modifică texte publicate cu scopul de a informa publicul asupra unor chestiuni de interes public.

ANCOM precizează că există o excepție pentru sistemele de AI, inclusiv modelele de AI de uz general, care generează conținut sintetic în format audio, imagine, video sau text și care au fost introduse pe piață înainte de 2 august 2026. În cazul acestora, obligația furnizorilor de a marca în mod clar conținutul generat de AI va deveni aplicabilă începând cu 2 decembrie 2026.

Potrivit instituției, furnizorii sunt persoane fizice sau juridice, inclusiv autorități publice, care dezvoltă sau comandă dezvoltarea unui sistem de AI și îl introduc pe piață ori îl pun în funcțiune sub propriul nume sau propria marcă, fie contra cost, fie gratuit.

În același timp, implementatorii sunt definiți drept persoane fizice sau juridice, inclusiv autorități publice, care utilizează un sistem de inteligență artificială aflat sub autoritatea lor. Sunt exceptate situațiile în care sistemul este folosit exclusiv pentru activități personale, fără caracter profesional.