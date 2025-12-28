În contextul Sărbătorilor de iarnă, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și organizația InfoCons pun accent pe informarea detaliată a cetățenilor privind produsele alimentare pe care le comandă la restaurante sau online.

Practic, consumatorii vor avea la dispoziție informații clare despre ingredientele, valorile nutriționale și modul de preparare al produselor pe care le achiziționează, chiar înainte de Masa de Revelion.

Potrivit reprezentanților InfoCons, mulți consumatori nu cunosc ce conțin produsele pe care le comandă, indiferent că este vorba despre restaurante sau platforme online. Printre întrebările frecvente se numără cantitatea de sare, zahăr sau grăsimi, numărul de aditivi din preparate și dacă acestea au fost realizate din produse proaspete sau congelate, dar și metoda de preparare.

Ordinul ANPC nr. 201/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 926 din 21 septembrie 2022, stabilește reguli clare pentru unitățile de restaurație colectivă privind furnizarea informațiilor despre produsele finite și preparatele servite pe loc sau la domiciliu.

Conform ordinului, restaurantele și unitățile de catering trebuie să afișeze detalii despre ingredientele utilizate, inclusiv cantitatea acestora dacă depășește 20 de grame în produsul finit.

InfoCons subliniază că declarațiile nutriționale trebuie să respecte prevederile europene, incluzând informații precum valoarea energetică, cantitatea de grăsimi, acizii grași saturați, zahărul și sarea. Informațiile trebuie să fie afișate într-un loc vizibil, fără a fi acoperite de imagini sau alte materiale, să fie ușor de citit și imposibil de șters. Acestea pot fi plasate lângă produs, pe un panou sau pe lista de meniu.

Organizația Mondială a Sănătății avertizează că obezitatea are o prevalență egală sau chiar mai mare decât malnutriția și bolile infecțioase. Mai mult, raportul Comisiei Europene privind starea sănătății în România arată că 25% dintre factorii de risc care contribuie la decese sunt legați de dietele nesănătoase, bogate în sare și zahăr.

Conform Raportului Global de Nutriție, România nu a înregistrat progrese semnificative în combaterea obezității: 23,7% dintre femeile adulte și 26,3% dintre bărbații adulți se confruntă cu această problemă.

De asemenea, studiul „Mortalitatea care poate fi atribuită compoziției dietetice și greutății” evidențiază legătura directă între alimentație și mortalitatea prin afecțiuni precum bolile cardiace, cancerul, diabetul, infarctul sau problemele respiratorii.

Dietele sărace în fructe, legume și cereale integrale, dar bogate în carne procesată, carne roșie, sare, zahăr și băuturi zaharoase cresc semnificativ riscul apariției acestor boli.

Implementarea Ordinului 201/2022 oferă României șansa de a reduce incidența problemelor de sănătate asociate alimentației și de a îmbunătăți calitatea vieții consumatorilor. Prin informarea transparentă a cetățenilor, autoritățile urmăresc ca fiecare consumator să poată alege în cunoștință de cauză și să contribuie la o alimentație mai sănătoasă.

Pentru a sprijini atât consumatorii, cât și micile restaurante, aplicația gratuită InfoCons oferă o soluție practică. Aceasta permite scanarea etichetelor produselor agroalimentare componente ale rețetelor și furnizează informații despre peste 3,5 milioane de produse. Aplicația poate indica numărul de aditivi alimentari (E-uri), cantitatea de sare, zahăr, numărul de calorii, alergeni și alte informații nutriționale.

Reprezentanții InfoCons precizează că aplicația, dezvoltată independent și transparent, este unică la nivel internațional și ajută restaurantele să identifice rapid ingredientele din rețete, oferind astfel consumatorilor șansa de a face alegeri mai sănătoase și mai sigure. Aceasta facilitează, de asemenea, conformarea unităților de alimentație publică la cerințele legale, asigurând o informare completă a clienților.

În contextul apropierii Revelionului, atenția asupra alimentației devine esențială. InfoCons recomandă consumatorilor să folosească aplicația și să solicite informații detaliate despre produsele comandate. Astfel, fiecare client poate verifica ingredientele, modul de preparare și valorile nutriționale ale produselor, reducând riscul de a consuma alimente cu conținut ridicat de sare, zahăr sau grăsimi și contribuind la un stil de viață mai sănătos.