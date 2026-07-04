Generația Z, categoria de vârstă care consumă cele mai multe gustări. Specialiștii avertizează că alegerile nesănătoase pot provoca oboseală și probleme de concentrare

Generația Z este oficial categoria de vârstă care consumă cele mai multe gustări în Marea Britanie, însă obiceiurile alimentare nesănătoase adoptate de tineri sunt asociate cu scăderi ale nivelului de energie și cu probleme de concentrare, arată un nou studiu realizat pe un eșantion de 2.000 de adulți.

Potrivit cercetării citate de Mirror, persoanele cu vârsta de până la 29 de ani consumă, în medie, 81 de gustări pe lună, ceea ce înseamnă aproape 1.000 de gustări pe an. Prin comparație, reprezentanții generației Baby Boomers consumă aproximativ 45 de gustări pe lună.

Studiul arată că șapte din zece tineri din Generația Z obișnuiesc să consume gustări pe tot parcursul zilei, iar unii dintre ei recunosc că apreciază gustările mai mult decât mesele principale. Cu toate acestea, majoritatea adulților, inclusiv cei din Generația Z, aleg de cele mai multe ori produse considerate nesănătoase, precum biscuiți, chipsuri sau ciocolată.

Cercetătorii avertizează că aceste alegeri alimentare afectează nivelul de energie și capacitatea de concentrare. Astfel, 18% dintre participanții la studiu au declarat că se simt lipsiți de energie sau balonați după consumul unei gustări nesănătoase, 14% au spus că resimt o senzație accentuată de sete, iar 12% au raportat o stare evidentă de oboseală.

Generația Z și Millennials sunt categoriile care au raportat cel mai frecvent apariția oboselii după consumul unor gustări nesănătoase, procentul fiind de 17% în ambele cazuri. De asemenea, 10% dintre reprezentanții celor două generații au declarat că întâmpină dificultăți de concentrare după astfel de gustări, un nivel superior mediei generale.

Dieteticianul Carrie Ruxton, care a colaborat la realizarea cercetării pentru organizația European Mushrooms, explică faptul că nivelul glicemiei începe să scadă în mod natural la câteva ore după masă, ceea ce poate provoca oboseală, senzația de confuzie mentală și reducerea capacității de concentrare. Potrivit specialistului, alegerea inteligentă a gustărilor poate contribui la stabilizarea nivelului de energie și la evitarea acestor episoade.

Studiul arată că, pentru 91% dintre persoanele care consumă gustări nesănătoase, urmează inevitabil o scădere a nivelului de energie. Pentru un sfert dintre participanți, perioada cea mai probabilă pentru apariția acestei stări este intervalul orar 14:00-16:00, în timp ce ora medie la nivel național pentru instalarea acestei „căderi de energie” este 15:06.

Carrie Ruxton avertizează că multe persoane percep gustările ca pe o soluție rapidă pentru recăpătarea energiei, însă acestea acționează adesea împotriva ritmului natural al organismului. Din acest motiv, specialistul recomandă alegerea unor alimente care pot contribui la menținerea unui nivel constant de energie pe parcursul zilei, printre care se numără ciupercile.

Potrivit dieteticianului, ciupercile conțin vitamine din complexul B, care contribuie la eliberarea energiei din alimente și pot reprezenta o opțiune potrivită pentru o gustare consumată dimineața. De asemenea, acestea pot contribui la reducerea oboselii și a stării de epuizare, având un conținut redus de zahăr și oferind o sursă mai constantă de energie.

În plus, ciupercile conțin fibre și nutrienți care susțin funcționarea sistemului imunitar. Spre deosebire de gustările ultraprocesate, acestea acționează în armonie cu ritmul natural al organismului și pot reduce nevoia de a apela repetat la alte gustări rapide.

Cu toate acestea, 15% dintre participanții la studiu consideră că gustările sănătoase sunt plictisitoare.

Will Young, cunoscut publicului britanic drept „Will the Farmer” și fost participant la emisiunea „Love Island”, care colaborează cu organizația European Mushrooms, a declarat că preferă să consume cinci sau șase gustări sănătoase pe parcursul zilei, în locul celor trei mese principale tradiționale.

El a explicat că, indiferent dacă merge la serviciu, la sală sau se întâlnește cu prietenii, obișnuiește să consume gustări rapide precum ciuperci servite pe pâine prăjită, în omletă sau preparate la friteuza cu aer cald sub forma unor gustări crocante. Potrivit acestuia, multe persoane aleg să mănânce atunci când nivelul de energie scade, însă optează frecvent pentru alimente nepotrivite și în momente nepotrivite, ceea ce conduce la scăderi și mai accentuate ale energiei.

Concluzia promovată de specialiști și de participanții la campanie este că gustările nu trebuie eliminate din alimentație, ci alese într-un mod mai inteligent.