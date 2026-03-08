Avocatul Nicolae Enciu a explicat într-o postare realizată pe Facebook că solicitarea unei plăți apare, de obicei, atunci când clinica este privată și nu lucrează pe decontare, când serviciul nu este încadrat ca recuperare medicală sau când nu este respectat traseul medical corect.

Pentru a beneficia de decontare, pacientul trebuie să urmeze traseul corect: trimitere de la medicul de familie, consult la medicul specialist în medicină fizică și reabilitare și întocmirea unui plan de proceduri. În anumite cazuri, poate exista o coplată, care reprezintă o contribuție parțială și nu plata integrală a ședințelor.

„Când în acte scrie handicap GRAV cu însoțitor, în viața reală înseamnă altceva: durerea nu are pauză, oboseala nu are weekend, iar nevoia de recuperare nu e „opțională”. E parte din supraviețuire. Și tocmai de aceea, când cineva spune „plătiți”, fără explicații clare, se simte ca o nedreptate. Nu doar pentru bani, ci pentru mesajul din spate: „descurcați-vă”. Adevărul juridic e simplu și e de partea voastră: recuperarea medicală poate fi decontată, iar „grav cu însoțitor” nu înseamnă „plătești ca la privat”. Înseamnă nevoie continuă și protecție legală. CE DREPTURI ARE, CONCRET, o persoană adultă cu handicap GRAV cu însoțitor. Are drept la asistență medicală și tratament în sistemul public, în condițiile reglementărilor de asigurări de sănătate. Legea nr. 448/2006, art. 10. Are drepturi de recuperare și sprijin medical (inclusiv dispozitive, tratament balnear, și facilități legate de însoțitor în anumite situații). Legea nr. 448/2006, art. 11. Are drept la tichete pentru terapie de recuperare/kinetoterapie acordate anual, iar pentru handicap grav sunt 12 tichete/an. Legea nr. 448/2006, art. 11^1. Are drept la asistent personal, ca formă de sprijin direct, acolo unde sunt îndeplinite condițiile administrative. Legea nr. 448/2006, art. 35. DE CE ȚI-AU CERUT BANI? (când „plata” apare, de fapt, dintr-o greșeală de traseu). De cele mai multe ori NU e „nu aveți dreptul”. Este una din situațiile astea: Clinica/cabinetul e privat sau nu lucrează pe decontare → atunci cere bani. Serviciul cerut nu e încadrat ca recuperare medicală (ex: masaj de relaxare) → atunci cere bani. Lipsește traseul medical corect (trimitere + consult recuperare + plan proceduri) → fără plan, mulți trec automat „pe plată”. Important: chiar și când există o sumă, ea poate fi coplată (mică, în limitele legii). Coplată nu înseamnă tariful integral pe ședințe ”, a scris avocatul pe Facebook.

Pentru a evita problemele, persoanele cu handicap trebuie să obțină trimiterea de la medicul de familie către specialitatea de medicină fizică și reabilitare, să meargă la medicul de recuperare pentru diagnostic și planul de proceduri, să aleagă un centru care lucrează pe decontare și să depună planul pentru programarea tratamentului.

„PAȘII CLARI, SIMPLI, CARE ÎȚI ADUC DECONTAREA (și te scot din „așa se face la noi”). Mergi la medicul de familie și ceri trimitere către Medicină fizică și reabilitare (recuperare). Mergi la medicul de recuperare și ceri PLANUL DE PROCEDURI (diagnostic + număr ședințe/serii + proceduri/zi). Alegi un centru/cabinet care lucrează pe decontare (întrebare scurtă la telefon: „Lucrați pe decontare cu plan de proceduri?”). Depui planul și programezi seria. Dacă ți se cer bani, NU te cerți. Întrebi doar atât, calm și ferm: „Este coplată sau tarif integral? Pentru ce proceduri exact?” și ceri deviz/bon/factură. De ce? Pentru că atunci adevărul se vede singur: ori e privat (și măcar știi clar), ori e decontare și cineva „a încercat”, a subliniat avocatul.

Dacă li se solicită bani, Nicolae Enciu recomandă să ceară clarificări privind natura plății și să obțină un document justificativ, astfel încât situația să fie transparentă. Dacă li se spune că decontarea nu se poate, dreptul la tichete rămâne valabil, iar pacienții pot solicita informații suplimentare, pot verifica alți furnizori sau se pot adresa instituțiilor competente.

„SOLUȚIA „DE FORȚĂ” când te blochează cu locuri, liste, interpretări. Nu te opri. Există tichetele. Dacă ți se spune „nu se poate”, „nu avem loc”, „nu decontăm”, intri pe dreptul la tichete de terapie, adică exact instrumentul făcut pentru cazurile în care sistemul se mișcă greu. 12 tichete/an pentru handicap grav. Legea nr. 448/2006, art. 11^1. Asta înseamnă: recuperarea nu mai depinde de „cine e la ghișeu” sau „cum interpretează cineva”. Ține minte propoziția care te apără „Persoana are handicap grav cu însoțitor. Recuperarea este tratament, nu lux. Vă rog să îmi spuneți clar: este coplată sau tarif integral și pe ce temei.” Când pui întrebarea așa, nu mai e discuție emoțională. E discuție de legalitate. Și exact acolo se simte protecția pe care legea a vrut să o existe”, a conchis acesta.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Începând cu 2026, bonurile de carburant pe suport hârtie au fost eliminate și persoanele cu handicap beneficiază de un card electronic pentru alimentarea cu carburant sau energie electrică, cu valori maxime anuale de 1.500 lei pentru handicap grav și 750 lei pentru handicap accentuat.

Aceste sume pot fi folosite pentru autoturisme proprii, ale familiei, ale asistentului personal sau însoțitorului, iar cardul se utilizează prin prezentarea actului de identitate. Cererea pentru obținerea cardului se depune la Direcția Generală de Asistență Socială, cu documentele justificative originale, iar alimentearea se face în termen de 60 de zile de la încheierea lunii în care a fost depusă cererea.

Persoanele cu handicap au și alte drepturi esențiale pentru recuperare și reabilitare, precum dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, servicii gratuite de cazare și masă pentru însoțitori în unități sanitare, sanatorii și stațiuni balneare, precum și un bilet gratuit de tratament balnear anual.

Guvernul a adoptat pentru 2026 reduceri de impozite pentru persoanele cu handicap, inclusiv până la 50% pentru clădirile și mijloacele de transport ale celor cu handicap grav și până la 25% pentru cei cu handicap accentuat. De asemenea, autoritățile locale pot reveni asupra deciziilor de majorare a impozitelor și taxelor locale în termen de 15 zile, iar sumele plătite în plus se regularizează sau se restituie conform legii. Reducerile se aplică și clădirilor vechi, între 50 și peste 100 de ani, inclusiv pentru renovările majore care cresc valoarea proprietății cu cel puțin 50%.

În cazul bazelor sportive construite de terți și administrate de asociații sau fundații, acestea pot fi scutite de la plata impozitelor și taxelor locale prin decizia autorităților locale, în limita unei reduceri de 5%. Astfel, măsurile adoptate de Guvern, împreună cu clarificările oferite de avocatul Nicolae Enciu, asigură accesul persoanelor cu handicap la servicii medicale de recuperare, sprijin financiar pentru transport și reduceri de impozite, consolidând protecția socială și facilitând integrarea lor în societate.