În februarie 2025 a intrat în vigoare OUG nr. 5/2025, care a introdus în Legea nr. 448/2006 un nou articol privind verificarea anumitor persoane încadrate în grad de handicap care dețin permis de conducere valabil.

Procedura a fost detaliată ulterior prin Ordinul nr. 312/2025 al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

Conform acestor prevederi, persoanele care au certificat de handicap și care suferă de afecțiuni incluse expres în reglementările Ministerului Sănătății privind aptitudinea de a conduce pot fi chemate la reevaluare dacă dețin permis auto valabil.

Avocatul Nicolae Enciu subliniază însă că legea vorbește despre o procedură de reevaluare și nu despre pierderea automată a gradului de handicap sau despre anularea directă a drepturilor sociale.

Una dintre cele mai importante schimbări a fost adusă la finalul anului 2025. În forma inițială a legii, prestațiile sociale puteau fi suspendate pe durata procedurii de reevaluare. Potrivit avocatului, această prevedere a generat numeroase situații în care persoane vulnerabile au rămas fără indemnizații și alte forme de sprijin financiar exact în perioada în care aveau nevoie de acestea.

Situația s-a modificat prin OUG nr. 90/2025, care a eliminat articolul ce permitea suspendarea prestațiilor pe perioada reevaluării. Astfel, începând cu 31 decembrie 2025, indemnizațiile și celelalte drepturi sociale trebuie plătite în continuare până la finalizarea procedurii.

Potrivit avocatului, persoanele cărora li s-au suspendat prestațiile înainte de această modificare pot solicita revocarea măsurii. Revocarea poate fi dispusă de DGASPC din oficiu sau la cererea persoanei interesate. În anumite situații, sumele neachitate pot fi recuperate după anularea deciziei de suspendare.

Nicolae Enciu susține că există situații în care persoana vizată poate solicita direct anularea dispoziției de reevaluare, fără a mai parcurge întreaga procedură administrativă.

Potrivit acestuia, legea stabilește trei condiții care trebuie să fie îndeplinite simultan și să rezulte clar din documentele emise de autorități:

existența unui certificat de încadrare în grad de handicap;

existența unei afecțiuni prevăzute expres în ordinul Ministerului Sănătății privind aptitudinile pentru conducerea autovehiculelor;

deținerea unui permis de conducere valabil.

Dacă una dintre aceste condiții lipsește sau nu este justificată concret în documentele emise de autorități, actul administrativ poate fi contestat în instanță.

Avocatul arată că multe dispoziții sunt redactate după modele standard și nu conțin explicații individualizate privind situația fiecărei persoane. În opinia sa, documentele ar trebui să indice exact diagnosticul care a stat la baza încadrării în grad de handicap, prevederea legală care stabilește incompatibilitatea cu șofatul și modul în care autoritatea a ajuns la această concluzie.

Un alt motiv de contestare poate apărea atunci când diagnosticul persoanei nu figurează printre afecțiunile considerate incompatibile cu conducerea autovehiculelor. În astfel de situații, procedura poate fi lipsită de temei legal.

Totodată, Nicolae Enciu atrage atenția asupra modului de comunicare a documentelor. Dacă dispozițiile au fost trimise la adrese vechi sau la adrese unde persoana nu mai locuiește, comunicarea poate fi considerată nelegală, iar termenele procedurale nu pot produce efecte împotriva beneficiarului.

Procedura impune și convocarea în scris la reevaluare, cu precizarea datei, locului, documentelor necesare și a consecințelor neprezentării. Lipsa acestor informații poate afecta legalitatea întregii proceduri.

Analiza avocatului include și principalele categorii de afecțiuni care pot fi luate în calcul atunci când autoritățile verifică aptitudinea unei persoane de a conduce un autovehicul.

Printre acestea se numără anumite afecțiuni care afectează vederea, probleme severe ale auzului pentru anumite categorii de șoferi, afecțiuni locomotorii care pot face periculoasă conducerea, boli cardiovasculare grave, diabet cu risc de hipoglicemie, tulburări neurologice severe, epilepsie, tulburări psihice grave, dependența de alcool sau droguri, insuficiența renală severă și alte afecțiuni care pot afecta siguranța rutieră.

Enciu precizează însă că simpla existență a unui astfel de diagnostic nu înseamnă automat incompatibilitate cu șofatul. Evaluarea depinde de gravitatea afecțiunii, de tratamentul urmat, de existența unor avize medicale și de concluziile specialiștilor. În consecință, deținerea permisului de conducere nu reprezintă, prin ea însăși, un motiv suficient pentru suspendarea prestațiilor sociale sau pentru pierderea încadrării în grad de handicap.