Șoferii profesioniști ar putea fi încadrați în condiții de muncă deosebite. Potrivit expunerii de motive, activitatea conducătorilor auto profesioniști este considerată esențială pentru funcționarea economiei naționale.

Aceștia asigură aprovizionarea populației, transportul de persoane, desfășurarea comerțului intern și internațional și continuitatea lanțurilor logistice, subliniază inițiatorii. Fără activitatea lor zilnică, transportul rutier de mărfuri și persoane nu ar putea funcționa, iar efectele s-ar resimți direct asupra populației, mediului economic și serviciilor publice.

Cu toate acestea, deși profesia implică un nivel ridicat de solicitare fizică, psihică și socială, cadrul legislativ actual nu reflectă suficient specificul acestei activități. În prezent, șoferii profesioniști sunt încadrați, din perspectiva pensiilor, în principal ca salariați care lucrează în condiții normale, fără o recunoaștere distinctă a riscurilor și a uzurii profesionale acumulate în timp.

Inițiatorii subliniază că propunerea pornește de la o realitate socială concretă, și anume faptul că această categorie profesională este indispensabilă economiei, dar insuficient protejată social în raport cu uzura profesională.

Activitatea șoferilor profesioniști presupune o combinație constantă de factori de risc care afectează sănătatea și capacitatea de muncă. Printre aceștia se numără oboseala, stresul, izolarea, programul neregulat, expunerea la accidente, responsabilitatea ridicată, presiunea operațională, sedentarismul prelungit și dificultatea de a menține un regim normal de odihnă, alimentație și viață de familie.

În timp, această uzură profesională se acumulează progresiv, nu doar la finalul carierei. Sunt frecvent asociate acestei profesii afecțiuni precum probleme ale coloanei vertebrale, tulburări articulare, tulburări metabolice, hipertensiune, oboseală cronică, epuizare psihică și dificultăți de reintegrare într-un ritm normal de viață.

Din această perspectivă, recunoașterea activității de conducător auto profesionist ca muncă în condiții deosebite nu este considerată un privilegiu, ci o măsură de echitate socială și de protecție pentru o categorie expusă constant unor riscuri reale.

Inițiativa legislativă are ca obiect completarea Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, prin introducerea activității de conducător auto profesionist în transportul rutier de mărfuri sau persoane în categoria activităților desfășurate în condiții deosebite de muncă.

Reglementarea este clar delimitată, astfel încât nu orice persoană care conduce un autovehicul în interes de serviciu să beneficieze de această încadrare. Măsura se aplică exclusiv persoanelor care desfășoară activitatea de conducător auto profesionist ca atribuție principală, în transportul rutier de mărfuri sau persoane, pentru vehicule sau ansambluri de vehicule care intră sub incidența reglementărilor europene privind timpii de conducere și odihnă sau a acordului AETR.

Această delimitare are rolul de a evita extinderea nejustificată a beneficiului către activități ocazionale, auxiliare sau secundare. Sunt vizați strict conducătorii auto care desfășoară activitatea în mod efectiv și constant în transportul rutier, cu respectarea cerințelor legale privind calificarea profesională, atestatele, autorizațiile și evidențele specifice domeniului.

Propunerea prevede că dovada stagiului realizat în aceste condiții se va face pe baza unor documente verificabile. Printre acestea se numără contractul individual de muncă, extrasul din registrul general de evidență a salariaților, fișa postului, adeverința eliberată de angajator, documentele privind plata contribuțiilor de asigurări sociale aferente condițiilor deosebite, documentele tahografice, foile de parcurs, documentele de transport, atestatele profesionale și alte înscrisuri stabilite prin normele metodologice.

De asemenea, se stabilește în mod expres că simpla deținere a permisului de conducere, a atestatului profesional sau a certificatului de competență profesională nu este suficientă pentru recunoașterea stagiului în condiții deosebite. Este necesară desfășurarea efectivă a activității de conducător auto profesionist în condițiile prevăzute de lege.

Această soluție legislativă este justificată de inițiatori prin necesitatea prevenirii abuzurilor, a interpretărilor neunitare și a solicitărilor nejustificate. În același timp, propunerea ar oferi șoferilor profesioniști care desfășoară efectiv această activitate un cadru juridic clar pentru recunoașterea muncii prestate în condiții dificile.

În ansamblu, inițiativa urmărește recunoașterea mai corectă a specificului acestei profesii și adaptarea sistemului public de pensii la realitățile muncii din transportul rutier, acolo unde uzura profesională și riscurile sunt constante și semnificative.