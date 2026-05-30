Indemnizația de însoțitor în 2026. Cine are dreptul să o primească și cum se obține? Sunt necesare mai multe documente

Indemnizația de însoțitor este un sprijin financiar prevăzut de sistemul public de pensii din România pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, adică acele persoane care, din cauza unor afecțiuni grave, și-au pierdut complet capacitatea de muncă și nu se mai pot descurca singure în activitățile esențiale ale vieții cotidiene. În anul 2026, acest drept rămâne reglementat în continuare ca parte a protecției sociale acordate persoanelor cu handicap sever funcțional, fiind acordat strict pe criterii medicale stabilite de comisiile de expertiză.

Cine poate primi această indemnizație este definit în mod clar de legislația privind pensiile de invaliditate. Beneficiarii sunt exclusiv persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, categorie care presupune pierderea totală a capacității de muncă și necesitatea unei supravegheri permanente din partea unei alte persoane.

În practică, acest grad este acordat doar în situațiile în care comisia de expertiză medicală constată că persoana nu se mai poate autoservi și are nevoie de ajutor constant pentru activitățile de bază.

În evaluarea medicală, sunt analizate nu doar diagnosticele, ci și gradul efectiv de autonomie al persoanei. Se iau în considerare limitările funcționale severe, cum ar fi imposibilitatea de a se deplasa fără sprijin, incapacitatea de a se îmbrăca sau dezbrăca, dificultatea sau imposibilitatea de a se hrăni singur și necesitatea unei supravegheri continue pentru a preveni accidentele sau agravarea stării de sănătate.

Gradul I de invaliditate nu este acordat pentru afecțiuni ușoare sau moderate, ci doar în cazurile în care dependența de o altă persoană este totală sau aproape totală.

Procesul de obținere a indemnizației de însoțitor începe, de regulă, cu un consult la medicul specialist, care stabilește diagnosticul și eliberează documentele medicale necesare. Ulterior, persoana este îndrumată către comisia de expertiză medicală a capacității de muncă, instituția responsabilă cu evaluarea gradului de invaliditate. Această comisie analizează dosarul medical complet, care include investigații, scrisori medicale și istoricul bolii, și poate solicita examinări suplimentare dacă este necesar.

După evaluare, comisia emite o decizie prin care stabilește gradul de invaliditate. Dacă este acordat gradul I, dreptul la indemnizația de însoțitor este recunoscut automat în cadrul pensiei de invaliditate, fără a fi necesară o cerere separată pentru acest beneficiu. Practic, indemnizația este parte integrantă a pachetului de drepturi aferent acestui grad de handicap funcțional sever.

Din punct de vedere financiar, indemnizația de însoțitor este stabilită ca valoare fixă raportată la indicatorii sociali ai statului. În conformitate cu regulile aplicabile și în anul 2026, aceasta este echivalentă cu 50% din salariul minim brut pe economie, sumă care se actualizează automat ori de câte ori are loc o modificare a salariului minim, potrivit CNPP. Astfel, valoarea indemnizației nu rămâne statică, ci crește odată cu evoluția economică și cu politicile salariale naționale.

„Pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizaţie pentru însoţitor. Cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor reprezintă 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, aferent lunii pentru care se face plata. În cazul pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate care beneficiază de pensie de invaliditate în mai multe sisteme de asigurări sociale, indemnizaţia pentru însoţitor se acordă numai de către ultimul sistem în care aceştia au fost asiguraţi”, notează Casa Națională de Pensii Publice.

Pentru obținerea dreptului sunt necesare mai multe documente administrative și medicale. Dosarul trebuie să includă actul de identitate, documente medicale actualizate care să ateste diagnosticul și evoluția bolii, adeverințe sau documente privind stagiul de cotizare în muncă, acolo unde este cazul, precum și o cerere tip pentru evaluarea capacității de muncă.

De asemenea, decizia medicală emisă de comisia de expertiză reprezintă actul central pe baza căruia se stabilește ulterior dreptul la pensie și indemnizație.

Este important de menționat că încadrarea în gradul I de invaliditate nu este permanentă în toate cazurile. Sistemul prevede reevaluări periodice, tocmai pentru a verifica dacă starea de sănătate a beneficiarului se menține, se îmbunătățește sau se agravează.

În situațiile în care comisia constată o ameliorare semnificativă, gradul de invaliditate poate fi modificat, ceea ce duce implicit la pierderea sau reducerea dreptului la indemnizația de însoțitor.

De asemenea, persoanele care nu sunt de acord cu decizia de încadrare au dreptul legal de a o contesta. Contestația trebuie depusă în termenul prevăzut de lege, de regulă 30 de zile de la comunicarea deciziei, și este analizată de comisii superioare de expertiză medicală. Acest mecanism este gândit pentru a asigura corectitudinea evaluărilor și pentru a oferi o cale de verificare suplimentară în caz de neconcordanțe.

În esență, indemnizația de însoțitor reprezintă o formă de protecție socială destinată persoanelor aflate în cea mai vulnerabilă situație de sănătate și autonomie. Ea nu este un beneficiu acordat automat în funcție de diagnostic, ci rezultatul unei evaluări medicale riguroase, care stabilește în mod obiectiv gradul de dependență al persoanei.

În 2026, sistemul continuă să funcționeze pe principiul sprijinului direcționat strict către cei care au nevoie reală de îngrijire permanentă, iar rolul acestei indemnizații rămâne acela de a acoperi parțial costurile suplimentare generate de nevoia de asistență continuă.