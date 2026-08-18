Un paradis exotic devine mai accesibil românilor. Primul charter direct pleacă din București. Cât costă biletele

Karpaten Turism lansează un nou produs de vacanță destinat sezonului de iarnă: un charter cu zbor direct din București către Mauritius. Programul este disponibil în perioada decembrie 2026 – martie 2027, iar pachetele turistice au prețuri care pornesc de la 1.499 de euro pentru o persoană. Pentru primul sezon de operare, compania estimează vânzarea a aproximativ 2.700 de locuri.

Cursele către Mauritius vor fi operate cu o aeronavă Airbus A330, care are o capacitate de 274 de locuri, dintre care 18 sunt alocate clasei business. Durata estimată a unui zbor este de aproximativ nouă ore, ceea ce oferă turiștilor români acces direct la destinație, fără escală.

Pentru noul produs turistic, Karpaten Turism are deja contractate peste 100 de hoteluri pe insulă. Oferta acoperă mai multe categorii de cazare, de la proprietăți all-inclusive premium și opțiuni boutique până la resorturi de lux, potrivit companiei.

Lansarea charterului este legată de schimbările observate în comportamentul turiștilor români care obișnuiau să aleagă, în sezonul rece, destinații precum Dubai sau alte variante exotice accesibile prin escale în Orientul Mijlociu, inclusiv Doha sau Dubai.

„Am lansat acest charter către Mauritius pentru a le oferi celor care în mod normal călătoreau iarna în Dubai sau alegeau destinații exotice cu escală în Orientul Mijlociu o alternativă premium, fără îngrijorările legate de contextul politic actual din regiune. Mauritius îndeplineşte exact acest rol: o destinaţie sigură, sofisticată şi uşor accesibilă printr-un zbor direct, fără compromisuri asupra calităţii experienţei de vacanţă,” declară Alexandru Mărginean, CEO Karpaten Turism.

Potrivit companiei, alegerea insulei Mauritius pentru noul charter are la bază datele de vânzări și cererea constantă înregistrată în rândul turiștilor români în ultimii ani. Destinația se află printre cele mai bine vândute produse din portofoliul de vacanțe exotice al operatorului.

Oferta pentru Mauritius include astfel atât sejururi orientate spre relaxare, cât și variante care permit turiștilor să exploreze obiectivele și zonele naturale ale insulei. Printre atracțiile menționate de companie se numără Le Morne Brabant, inclus în patrimoniul UNESCO, rezervațiile cu țestoase gigant și Cele Șapte Pământuri Colorate din Chamarel.

Pe lista experiențelor disponibile pentru turiști se regăsesc și excursiile în Parcul Național Black River Gorges, scufundările în zonele cu recife de corali și plimbările cu barca în apropierea insulelor Île aux Cerfs și Île aux Bénitiers. Astfel, Mauritius este inclusă în oferta companiei alături de mai multe destinații exotice pentru sezonul rece.

În sezonul de iarnă 2026–2027, portofoliul Karpaten Turism de destinații exotice operate prin programele companiei cuprinde, pe lângă Mauritius, Capul Verde, Thailanda, Zanzibar, Kenya și Maldive.

Karpaten Turism aniversează în acest an 30 de ani de activitate pe piața turismului din România. Compania are peste 200.000 de turiști anual și operează o rețea de aproximativ 20 de agenții fizice la nivel național, extinsă recent și pe piața din Republica Moldova.

Operatorul este lider pe segmentul charterelor către destinații exotice și a fost primul operator românesc care a lansat, în 2020, un zbor charter direct către Maldive. În 2025, divizia de turism extern (outgoing) a Karpaten Turism a raportat vânzări totale de 1,25 miliarde de lei.