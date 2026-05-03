Pe fondul unei atenții crescute asupra bugetului personal, tot mai mulți români își planifică din timp vacanțele de vară, orientându-se către destinații care oferă un echilibru între relaxare, natură și facilități moderne. Într-un context economic marcat de incertitudine, turiștii caută pachete care să le ofere confort și experiențe complete, la prețuri cât mai accesibile.

Vacanțele nu mai sunt alese exclusiv în funcție de destinație, ci mai ales în funcție de experiența oferită. Accesul la piscine, centre SPA, aer curat și activități în aer liber devin criterii esențiale în procesul de selecție, în special pentru familii și cupluri.

Stațiunile balneare și cele de munte rămân în topul preferințelor pentru sezonul estival. Zone precum Sovata atrag tot mai mulți turiști datorită aerului curat, lacurilor cu proprietăți terapeutice și ofertelor de cazare adaptate cererii actuale.

Pe lângă plimbările în natură și activitățile recreative, turiștii sunt interesați de unități de cazare care oferă acces la piscine interioare și exterioare, servicii de wellness și opțiuni variate de petrecere a timpului liber, fără a fi nevoiți să părăsească locația.

În actualul context economic, rezervările făcute din timp devin o strategie tot mai frecventă pentru români, care încearcă să își optimizeze costurile de vacanță. Pachetele care includ acces la facilități precum SPA, piscine sau mese devin mai atractive, pentru că reduc cheltuielile suplimentare.

Unități de cazare din stațiuni precum Sovata, inclusiv Hotel Crystal Wellness & SPA, se aliniază acestor cerințe și vin cu oferte pentru rezervările directe, adaptate sezonului estival. De exemplu, pentru a încuraja planificarea din timp, hotelul propune reduceri pentru sejururile din lunile iulie și august, disponibile pentru rezervările efectuate în avans.

Astfel de inițiative oferă turiștilor acces la tarife mai avantajoase, în special dacă rezervarea este făcută până la finalul lunii aprilie, când pot fi aplicate reduceri de aproximativ 10%.

„Anul acesta vedem un interes mai mare pentru rezervările făcute din timp, în special pentru sezonul de vară. Turiștii sunt atenți la buget și caută oferte clare, cu beneficii incluse. În această perioadă venim cu tarife reduse pentru rezervările directe, iar pentru lunile iulie și august, oaspeții pot obține, de exemplu, un sejur de două nopți cu demipensiune pentru două persoane într-o cameră dublă la un tarif de aproximativ 1.818 lei, după aplicarea reducerii disponibile pentru rezervările anticipate”, a declarat Szabó Levente, managerul Hotel Crystal Wellness & SPA din Sovata.

Cererea de călătorii în rândul românilor continuă să accelereze în 2026, însă modul în care sunt rezervate călătoriile se schimbă subtil.

Potrivit celor mai recente date de la Kiwi.com, dezbaterea clasică dintre cei care își planifică din timp vacanțele și cei care rezervă pe ultima sută de metri nu mai este despre cine domină, ci despre cum evoluează ambele comportamente într-o piață aflată în plină creștere.

În primul trimestru din 2026, numărul total de rezervări a crescut cu +54% de la an la an, în timp ce numărul de pasageri a urcat cu +48,4%, confirmând o cerere solidă pentru călătoriile internaționale. Creșterea s-a accelerat pe parcursul trimestrului, atingând un vârf în martie, luna cu cel mai puternic avans.

Un aspect important este că această creștere este distribuită pe toate intervalele de rezervare. Fie că au rezervat cu luni înainte sau cu doar câteva zile înainte de plecare, cererea a crescut în toate segmentele, indicând o piață care se extinde în mai multe direcții simultan.

Deși rezervările timpurii rămân o componentă esențială a planificării, cererea pentru last-minute crește mai rapid. Rezervările realizate cu 0 până la 7 zile înainte de plecare au înregistrat unele dintre cele mai mari creșteri, cu un avans de peste +50% al numărului de pasageri de la an la an.

Această tendință este deosebit de vizibilă în martie, când rezervările last-minute au crescut cu peste +65%, sugerând că tot mai mulți călători sunt confortabili să ia decizii spontane, influențați probabil de dinamica prețurilor și de disponibilitatea crescută a rutelor pe distanțe scurte.

În același timp, chiar și călătoriile long-haul rezervate pe ultima sută de metri (în mod tradițional un segment de nișă) au înregistrat creșteri procentuale semnificative, deși de la un nivel de bază mai redus.

În ciuda creșterii spontaneității, rezervările făcute din timp nu și-au pierdut importanța. Călătoriile rezervate cu 1 până la 3 luni înainte au continuat să crească constant, cu avansuri de peste +40% de la an la an.

Rezervările realizate cu mult timp înainte (peste 120 de zile) au arătat, de asemenea, o evoluție solidă, indicând că un segment important de călători continuă să valorizeze planificarea în avans, mai ales pentru sezonul de vârf sau pentru itinerarii mai complexe.

Totuși, singurul segment care a rămas în urmă este intervalul de 3-4 luni înainte de plecare (91–120 de zile), care a înregistrat o creștere mai lentă. Acest lucru sugerează că deciziile de călătorie tind să se concentreze fie mai aproape de momentul plecării, fie mult mai devreme, evitând zona intermediară.

În ciuda creșterii puternice a rezervărilor last-minute, fereastra generală de rezervare s-a scurtat doar ușor. În medie, călătorii au rezervat cu doar 1–2 zile mai aproape de plecare comparativ cu anul trecut, iar valorile mediane au rămas în mare parte stabile.

Acest lucru indică faptul că nu asistăm la o schimbare radicală de comportament, ci mai degrabă la o evoluție graduală către o mai mare flexibilitate. Călătorii își păstrează opțiunile deschise pentru mai mult timp, fără a renunța complet la planificare.

Așadar, care strategie câștigă în 2026? Răspunsul este clar: ambele strategii câștigă, însă achizițiile last-minute recuperează mai rapid teren. Datele conturează un peisaj de călătorie mai dinamic, în care românii nu mai sunt limitați la un singur stil de planificare.

În schimb, își adaptează comportamentul în funcție de preț, timing și oportunitate, combinând planificarea din timp cu deciziile spontane. Pe măsură ce cererea pentru călătorii continuă să crească, această abordare hibridă este probabil să definească modul în care sunt rezervate vacanțele în lunile următoare, mai ales pe fondul extinderii conectivității și competiției în Europa și nu numai.

Tot mai mulți turiști români se orientează spre destinații exotice, însă în 2026 își planifică și rezervă vacanțele mai din timp decât în anii trecuți pentru a profita de prețuri mai mici și pentru a avea un control mai bun asupra bugetului. Sunt atrași în special de croaziere în Caraibe, Asia, Insulele Canare, dar și în Mediterană, unde tarifele pornesc de la aproximativ 259 de euro de persoană.

Cererea pentru vacanțe exotice este în creștere în România, în special pentru lunile reci noiembrie-martie. Achiziționate din timp, croazierele și pachetele complete de vacanță pot fi cu până la 30% mai accesibile, iar prețurile pentru croaziere pot porni de la aproximativ 259 de euro pentru itinerarii în Asia și de la circa 469 de euro pentru Caraibe și pot depăși 2.000 de euro de persoană în funcție de durată, tipul de cabină ales și servicii suplimentare.

Tendința vine pe fondul dorinței de a evita sezonul rece, dar și al nevoii de predictibilitate, într-un context economic mai dificil.

Față de anii trecuți, când itinerariile pe croazieră în Dubai și Oman dominau preferințele, turiștii încep să caute alte variante care combină mai multe experiențe într-o singură vacanță. În acest context, croazierele câștigă tot mai mult teren, oferind acces la mai multe destinații într-un singur pachet organizat, fără stresul logistic al cazărilor și costuri fixe ușor de anticipat.

Compania de croaziere Costa Cruises a identificat tendința pieței, astfel că în sezonul de iarnă 2026–2027 pune accent pe destinații exotice și itinerarii variate cu oferte atractive pentru români.

„După performanța solidă a itinerariilor din sezonul de iarnă 2026, Costa Cruises se adaptează proactiv la contextul internațional actual și a confirmat deja deciziile strategice pentru iarna 2027. Prin decizia luată în urmă cu câteva săptămâni de a poziționa Costa Smeralda în Insulele Canare, introducem un produs de iarnă care combină peisaje naturale spectaculoase cu experiențe imersive pe mare, continuând în același timp să investim în Marea Mediterană, o destinație care în sezonul rece își dezvăluie latura cea mai autentică”, declară Mirco Vassallo, International Region Director.

În această perioadă, Costa a lansat și o promoție pe placul turiștilor. Până pe 31 mai, românii se pot bucura de oferta Costa Free Drinks, care le asigură, pe lângă tarife atractive la peste 600 de croaziere cu operare în 2026 – 2027, pachetul de băuturi gratuit. Acesta include o mare varietate de băuturi alcoolice și non-alcoolice nelimitată pe întreaga durată a croazierei. Prețul unui pachet începe de la 549 de euro de persoană pentru 7 nopți cu toate mesele incluse și se poate rezerva cu un avans de doar 100 de euro de persoană.

În sezonul de iarnă, românii caută în special destinații cu temperaturi ridicate și experiențe complete, ușor de organizat. Insulele din Caraibe rămân în topul preferințelor, alături de Marea Mediterană, Insulele Canare au devenit tot mai solicitate în ultimii ani datorită combinației dintre exotism, diversitate și accesibilitate, dar și Asia (croaziere în Japonia, Coreea de Sud, Hong Kong, Taipei).

Marea Mediterană rămâne una dintre cele mai populare destinații pentru turiști chiar și în sezonul de iarnă datorită climatului blând, patrimoniului cultural bogat și peisajelor care dezvăluie o frumusețe intimă și autentică. Pentru această zonă, Costa Cruises propune itinerarii cu orașe emblematice din Italia, Franța și Spania la bordul navei Costa Toscana, cu escală în Palma de Mallorca și experiența specială „Sea of Stars”, dedicată observării cerului înstelat chiar în largul Insulelor Baleare.

În același timp, Insulele Canare devin unul dintre punctele centrale ale sezonului de iarnă, prin itinerariile operate de Costa Smeralda, cu opriri în Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, Gran Canaria și Madeira, inclusiv o escală cu înnoptare în Santa Cruz de Tenerife pentru mai mult timp de explorare. Oferta este completată de Costa Pacifica, care operează croaziere în vestul Mediteranei și nordul Africii.

Nava Costa Pacifica operează itinerarii în sudul Europei și nordul Africii, dezvăluind o Mediterană mai puțin explorată. Croazierele săptămânale includ orașe cu identitate puternică precum Savona, Marsilia, Barcelona, Napoli, Palermo și Civitavecchia, alături de Tunisia (La Goulette), unde Medina, souk-urile și siturile arheologice din Cartagina și Sidi Bou Said oferă o atmosferă orientală autentică. De asemenea, Costa Pacifica se repoziționează în vestul Mediteranei cu itinerariile de o săptămână.

Itinerariile mai lungi includ și destinații precum Málaga, cu tradițiile sale andaluze, Tangier, cu străduțele sale pitorești și medina cu aromă de mentă, revenind în Tunisia, poarta către comorile Cartaginei și piețele tradiționale pline de culoare.

Turiștii care aleg Caraibe pot merge într-o croazieră de 7 zile la bordul Costa Favolosa, cu îmbarcare din Martinique și opriri în Saint Kitts and Nevis, Antigua and Barbuda, Tortola și Santo Domingo (Republica Dominicană), într-un itinerariu care include o experiența specială „Sea of Antilles Darkest Spot” – nava oprește pentru scurt timp în cel mai întunecat punct al Antilelor, cu prețuri de la 469 de euro de persoană pentru o săptămână, cazare, pensiune completă și taxe portuare incluse.

Pentru cei care vor să descopere mai mult într-o singură vacanță, Costa Cruises propune și itinerarii extinse în Caraibe, la bordul navelor Costa Fascinosa și Costa Favolosa, care includ 6–7 insule și destinații precum Republica Dominicană, insula Catalina, Turks and Caicos Islands, Sint Maarten și Insulele Virgine Britanice, într-un pachet complet de croazieră cu zbor inclus pentru a asigura turiștilor confort deplin.

Pentru a răspunde cererii în creștere, Costa Cruises poziționează navele Costa Fascinosa și Costa Favolosa în Caraibe, cu itinerarii variate în Antilele Mari și Mici cu îmbarcare din La Romana, Santo Domingo, Pointe-à-Pitre sau Fort-de-France, oferind românilor posibilitatea călătoriei fără a deține viză de SUA.

Românii încep să se orienteze tot mai mult către croaziere în Asia, în căutarea unor experiențe culturale diferite și a unor itinerarii mai complexe.

Costa Cruises răspunde acestei tendințe cu propuneri dedicate pentru finalul anului 2026, inclusiv o croazieră de 11 zile în Japonia la bordul Costa Serena, care include destinații precum Tokyo, Kyoto, Kanazawa, Nagasaki, Kochi, Kagoshima și Hakodate, alături de o escală internațională în Busan. Experiența este completată de un moment special pe mare, într-un golf emblematic, cu silueta vulcanului Mount Sakurajima la orizont, conceput pentru a oferi o experiență imersivă în peisajele și atmosfera specifică Japoniei.

Interesul pentru vacanțe de explorare se vede tot mai clar și în cererea pentru croaziere de lungă durată, care combină mai multe continente într-o singură călătorie. Costa Cruises propune pentru 2026 două itinerarii de croaziere în jurul lumii: unul de 66 de zile la bordul Costa Serena, cu trasee prin Asia, Oceania și America de Sud, și un altul de 139 de zile operat de Costa Deliziosa, care include destinații din Statele Unite, Hawaii, Tahiti, Fiji, Australia, Japonia, Singapore, Asia de Sud-Est și Africa.

Un exemplu este itinerariul navei Costa Serena, cu plecare din Hong Kong și opriri în Filipine, Indonezia (Bali), Australia, Noua Caledonie, Fiji, Tonga, Insulele Cook, Polinezia Franceză, Insulele Pitcairn, Insula Paștelui și Chile, cu prețuri de la 5.699 de euro de persoană.

Turiștii care merg în croaziere exotice sunt persoane care caută mai mult decât o vacanță clasică la plajă. Preferă experiențe complete, în care poate vedea mai multe destinații într-o singură călătorie, fără grija logisticii. Pentru avantaje financiare, rezervă cu luni înainte pentru a obține prețuri mai bune și flexibilitatea achitării vacanței în rate, investind astfel în confort, gastronomie și experiențe premium fără presiunea bugetului.

Pentru destinațiile exotice, profilul este adesea format din cupluri, familii sau grupuri de prieteni, atrași de Caraibe, Asia sau Oceanul Pacific pentru climă, peisaje și ideea de „vacanță de iarnă la soare”. Spre deosebire de turistul clasic de city-break, turistul de destinații exotice caută relaxare combinată cu explorare, confort și predictibilitate a costurilor, într-un singur pachet.

Turiștii din România reprezintă aproximativ 25% din totalul pasagerilor Costa din Europa Centrală și de Est, ceea ce plasează piața locală printre cele mai importante din regiune pentru companie.

În ultimii ani, interesul pentru croaziere a crescut semnificativ. Vânzările Costa Cruises în România au crescut cu peste 70% față de 2023, iar în 2025 piața locală a înregistrat o creștere puternică, de două cifre, consolidându-și poziția printre cele mai performante piețe din Europa Centrală și de Est.

Pentru compania italiană, România este a doua cea mai mare piață din Europa Centrală și de Est și a șasea din UE, cu o creștere anuală estimată la 5-10%.

Rezervările pentru croazierele din sezonul de iarnă 2026–2027 sunt disponibile prin toate agențiile de turism partenere și pe site-ul oficial al Costa Cruises.

Costa Cruises este o companie italiană cu sediul în Genova, parte a Carnival Corporation, cel mai mare grup de croaziere din lume și unul dintre liderii globali ai industriei de leisure travel.

De peste 75 de ani, navele Costa navighează pe mările și oceanele lumii, ducând pasagerii în peste 200 de destinații, descoperite prin experiențe unice, atât la bord, cât și la țărm.

Flota companiei numără în prezent 9 nave aflate în operare, toate sub pavilion italian. Costa operează itinerarii în Marea Mediterană, Europa de Nord, Caraibe, America Centrală, America de Sud, Orientul Îndepărtat și Asia de Sud-Est, oferind totodată croaziere în jurul lumii și Grand Cruises, care permit explorarea mai multor continente într-o singură vacanță.