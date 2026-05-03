Insulele Baleare, care includ Mallorca, Ibiza, Menorca și Formentera, rămân printre cele mai populare destinații de vacanță din Europa. Doar anul trecut, peste 3,5 milioane de turiști britanici au ales aceste insule pentru concediu, atrași de plaje, soare și vacanțele all-inclusive.

În ultimii ani însă, localnicii au început să protesteze tot mai des împotriva supraturismului. Principalele nemulțumiri sunt legate de comportamentul turiștilor care consumă excesiv alcool, de zgomotul pe timpul nopții, de aglomerarea plajelor și de creșterea puternică a prețurilor la chirii.

Ca răspuns, autoritățile spaniole au decis să aplice mai strict așa-numitul „Decret privind turismul responsabil”, introdus în 2024 și extins prin noi modificări, transmite Mirror.

Noile reguli vizează în special stațiunile cunoscute pentru petreceri precum Magaluf, Playa de Palma și San Antonio, dar măsurile sunt urmărite atent și în alte zone turistice.

Consumul de alcool pe stradă sau pe plajă este acum interzis, iar turiștii care ignoră această regulă pot primi amenzi între 500 și 3.000 de euro, în funcție de gravitatea situației.

Autoritățile urmăresc și comportamentul antisocial, inclusiv gălăgia excesivă pe timpul nopții. Turiștii care atrag atenția prin scandal, muzică puternică sau petreceri în afara spațiilor permise pot fi sancționați imediat.

Expertul în turism Simon Hood, director executiv al John Mason International, a explicat că autoritățile locale nu mai tolerează astfel de situații și aplică măsurile mult mai strict pe tot parcursul verii.

„Ca răspuns la recentele proteste împotriva supraturismului, insulele Mallorca și Ibiza au implementat reguli de turism responsabil, ca urmare a unor îngrijorări de înțeles din partea locuitorilor.”

Acesta a arătat că noile reguli au apărut ca răspuns direct la protestele localnicilor și că turiștii trebuie să evite consumul de alcool în locuri publice și zgomotul excesiv dacă vor să evite problemele.

„Aceste legi au fost introduse pentru prima dată în 2024, însă recent au fost propuse noi amendamente de care mulți britanici nu sunt la curent. Aveți grijă să nu fiți prinși consumând băuturi alcoolice pe stradă și vărsându-le. Dacă faceți prea mult zgomot și atrageți atenția asupra voastră, veți avea probleme mai repede.”

Schimbările îi afectează și pe cei care aleg pachete all-inclusive sau participă la tururi de baruri.

„Turiștii care intenționează să rezerve pachete all-inclusive sau să participe la tururi de baruri sunt, de asemenea, afectați de aceste legi. De exemplu, în stațiunile de petrecere Magaluf, Playa de Palma și San Antonio au fost introduse limite privind băuturile incluse în pachetele all-inclusive.”

„Dacă ați rezervat un pachet all-inclusive, aveți dreptul la maximum șase băuturi alcoolice pe zi, iar acestea trebuie împărțite între prânz și cină. Asigurați-vă că nu depășiți limita permisă și că nu încercați să înșelați personalul hotelului. Hotelurile au dreptul să vă perceapă o taxă suplimentară pentru încălcarea regulilor all-inclusive.”

Hotelurile pot aplica taxe suplimentare dacă aceste limite sunt încălcate sau dacă turiștii încearcă să evite regulile impuse.

De asemenea, au fost eliminate multe promoții populare precum ofertele de tip „două la preț de unul” sau happy hour-urile agresive din baruri și pub-uri.

Autoritățile au introdus reguli și pentru magazinele fără licență de servire. În anumite zone turistice, vânzarea alcoolului este interzisă între orele 21:30 și 08:00, tocmai pentru a limita consumul pe stradă și comportamentele problematice din timpul nopții.

Simon Hood a explicat că aceste reguli nu înseamnă că turiștii nu se mai pot bucura de vacanță, ci doar că trebuie să respecte mai mult spațiul public și comunitățile locale. El a subliniat că scopul acestor măsuri este găsirea unui echilibru între viața locuitorilor și activitatea turistică.