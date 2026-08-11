Mulți verifică prea târziu această informație. Cum îți vezi vechimea în muncă de acasă

Verificarea vechimii în muncă poate fi făcută online, fără deplasări la instituțiile publice și fără a pierde timp la ghișee. Informațiile referitoare la perioadele de cotizare sunt disponibile în sistemul informatic al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), iar salariații își pot consulta situația prin intermediul unui cont personal.

Accesul online permite verificarea datelor referitoare la stagiile de cotizare în doar câteva minute. Astfel, persoanele interesate pot afla ce perioade de muncă sunt înregistrate și ce contribuții apar în evidențele sistemului public de pensii.

În ultimii ani, procesul de verificare a vechimii a fost simplificat, astfel încât informațiile nu mai trebuie solicitate exclusiv prin deplasarea la instituțiile competente. Datele transmise de angajatori sunt integrate în sistemul Casei Naționale de Pensii Publice și permit consultarea situației contribuțiilor.

Vechimea în muncă, cunoscută oficial drept stagiu de cotizare, are un rol important în stabilirea drepturilor de pensie. Evidențele privind perioadele pentru care au fost achitate contribuții pot fi consultate online de persoanele care au un cont pe platforma CNPP.

Stagiul de cotizare este unul dintre criteriile luate în calcul pentru stabilirea dreptului la pensie pentru limită de vârstă. Perioada acumulată prin contribuții este relevantă pentru stabilirea îndeplinirii condițiilor de pensionare, dar și pentru determinarea cuantumului pensiei.

În prezent, stagiul minim de cotizare contributiv necesar pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani, atât în cazul femeilor, cât și al bărbaților. Depășirea acestui nivel și existența unor venituri declarate mai mari pot avea, în general, un impact asupra cuantumului pensiei.

Verificarea vechimii poate fi utilă și înainte de apropierea momentului pensionării. Consultarea periodică a datelor permite identificarea eventualelor perioade care nu apar în evidențele sistemului și oferă posibilitatea clarificării acestora din timp.

Vechimea în muncă poate avea relevanță și pentru anumite drepturi salariale. În funcție de prevederile contractului individual sau colectiv de muncă, perioada lucrată poate conta la acordarea unor beneficii precum sporul de vechime, zile suplimentare de concediu de odihnă sau alte drepturi stabilite de angajator.

Platforma online a Casei Naționale de Pensii Publice reprezintă principala modalitate prin care poate fi consultată situația stagiului de cotizare. Pentru accesarea informațiilor este necesară crearea unui cont de utilizator pe platformă.

După autentificare, utilizatorii pot consulta datele disponibile despre contribuțiile înregistrate. În funcție de informațiile existente în sistem, pot fi verificate perioadele de cotizare și alte elemente relevante pentru situația persoanei în sistemul public de pensii.

Pentru efectuarea verificării, primul pas este accesarea platformei online a Casei Naționale de Pensii Publice. Persoana interesată trebuie să își creeze un cont, dacă nu are deja unul, sau să se autentifice folosind datele contului existent.

Ulterior, utilizatorul poate accesa secțiunea dedicată stagiului de cotizare, unde sunt disponibile informațiile înregistrate. Datele afișate pot fi verificate pentru a vedea perioadele de muncă și contribuțiile care figurează în evidențele sistemului.

Pașii pentru verificarea situației:

accesează platforma online a Casei Naționale de Pensii Publice;

creează un cont de utilizator sau autentifică-te, dacă ai deja unul;

intră în secțiunea destinată stagiului de cotizare;

verifică perioadele de muncă și contribuțiile înregistrate.

În situația în care anumite perioade lucrate nu apar în evidențele disponibile sau există neconcordanțe între datele cunoscute de salariat și cele afișate în sistem, situația poate fi clarificată prin contactarea Casei Teritoriale de Pensii sau a fostului angajator.

Verificarea din timp a acestor informații poate permite identificarea eventualelor probleme înainte de depunerea dosarului de pensionare. Documentele necesare pentru dovedirea perioadelor lucrate pot fi astfel solicitate și pregătite atunci când este nevoie de ele.

Consultarea periodică a stagiului de cotizare nu este relevantă doar pentru persoanele care se apropie de vârsta pensionării. Și salariații aflați la începutul sau în timpul perioadei active de muncă își pot verifica datele pentru a vedea dacă perioadele de contribuție sunt înregistrate corespunzător.

Accesul online oferă posibilitatea verificării rapide a situației contribuțiilor, fără deplasarea la instituții și fără a aștepta la ghișee. Prin contul personal de pe platforma Casei Naționale de Pensii Publice, informațiile disponibile în sistem pot fi consultate direct, în funcție de datele transmise și înregistrate.