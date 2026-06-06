Alertă alimentară în Europa! Peste 5.450 de produse cu risc au fost semnalate într-un singur an, potrivit InfoCons

Ziua Mondială a Siguranței Alimentelor este marcată anual pe 7 iunie, la inițiativa Organizației Națiunilor Unite, printr-un parteneriat între Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO). Evenimentul are rolul de a atrage atenția asupra importanței prevenirii și gestionării riscurilor asociate alimentelor, pe întregul lanț alimentar, de la producție până la consum.

Tema ediției din acest an, „De la date la soluții – alimente sigure pretutindeni”, pune accent pe utilizarea informațiilor și statisticilor pentru identificarea problemelor și adoptarea unor măsuri eficiente de protejare a sănătății consumatorilor.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Siguranței Alimentelor, InfoCons atrage atenția asupra numărului ridicat de notificări privind produse alimentare care pot prezenta riscuri pentru consumatori.

Potrivit organizației, în ultimele 12 luni au fost identificate peste 5.450 de alerte privind produse alimentare cu diferite tipuri de risc, informații disponibile prin intermediul sistemului european de protecție a consumatorilor.

Printre produsele semnalate cel mai frecvent se numără fructele și legumele, nucile și semințele, suplimentele alimentare, carnea și produsele din carne, produsele de panificație, peștele și produsele derivate, dulciurile, laptele și produsele lactate, precum și alte categorii de alimente consumate zilnic de populație.

Datele prezentate de Organizația Mondială a Sănătății arată amploarea fenomenului la nivel global.

Potrivit estimărilor, aproximativ 866 de milioane de persoane se îmbolnăvesc în fiecare an după consumul unor alimente contaminate cu bacterii, virusuri, paraziți sau substanțe chimice periculoase.

În același timp, aproximativ 1,5 milioane de oameni își pierd viața anual din cauza bolilor de origine alimentară.

Specialiștii arată că alimentele nesigure sunt responsabile pentru peste 200 de tipuri de afecțiuni și generează pierderi economice estimate la circa 310 miliarde de dolari anual, prin costurile medicale și reducerea productivității.

Impactul alimentelor nesigure este resimțit în special de copiii cu vârste mici.

Deși reprezintă aproximativ 9% din populația globală, copiii sub 5 ani concentrează aproape o treime din totalul cazurilor de boli alimentare.

Potrivit datelor OMS, în anul 2021 au fost înregistrate aproximativ 143.000 de decese în rândul copiilor cu vârsta sub 5 ani asociate consumului de alimente nesigure.

Experții atrag atenția că siguranța alimentară, nutriția și securitatea alimentară sunt strâns legate între ele, iar protejarea copiilor depinde de respectarea măsurilor de siguranță pe întregul lanț alimentar.

Organizația subliniază că siguranța alimentelor și reducerea risipei alimentare sunt două obiective care se completează reciproc.

La nivel mondial, aproximativ un miliard de tone de alimente au fost irosite doar în anul 2022, echivalentul a aproape un sfert din totalul alimentelor disponibile pentru consum.

Pentru reducerea risipei și păstrarea alimentelor în condiții sigure, InfoCons recomandă planificarea cumpărăturilor, estimarea corectă a porțiilor, depozitarea adecvată a produselor și citirea atentă a etichetelor.

Consumatorii sunt sfătuiți să facă diferența între mențiunile „A se consuma până la…” și „A se consuma de preferință înainte de…”, deoarece prima indică un termen de siguranță alimentară, în timp ce a doua se referă în principal la menținerea calității produsului.

InfoCons pune la dispoziția consumatorilor o aplicație gratuită prin care pot consulta informații despre produse alimentare și nealimentare, pot verifica ingredientele și alergenii, dar și alertele emise la nivel european.

Prin intermediul aplicației, utilizatorii pot scana codurile de bare ale produselor, compara mai multe articole alimentare și accesa informații privind conținutul de zahăr, sare, calorii și aditivi alimentari.

Potrivit reprezentanților organizației, accesul rapid la informații actualizate contribuie la creșterea nivelului de protecție a consumatorilor și la adoptarea unor obiceiuri de consum mai responsabile.

Ziua Mondială a Siguranței Alimentelor readuce astfel în atenție importanța informării corecte și a prevenirii riscurilor alimentare, într-un context în care milioane de persoane continuă să fie afectate anual de consumul unor produse nesigure.