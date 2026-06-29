Nu toate cremele cu SPF 50+ protejează, avertizează InfoCons. Produse retrase după descoperirea unor probleme grave

Sezonul concediilor aduce în prim-plan utilizarea cremelor cu protecție solară, însă un studiu realizat de InfoCons arată că nu toate produsele oferă protecția promisă pe etichetă. Analiza, realizată pe baza alertelor europene emise în perioada 2022-2026, indică existența unor produse care aveau un factor de protecție solară (SPF) mult mai mic decât cel declarat, dar și a unor produse care conțineau substanțe interzise sau prezentau contaminare microbiologică.

Potrivit organizației pentru protecția consumatorilor, au fost analizate 65 de produse de protecție solară care au făcut obiectul unor alerte de neconformitate la nivel european, iar concluziile ridică semne de întrebare privind siguranța unor produse aflate pe piață.

Analiza arată că principalul motiv al alertelor europene a fost reprezentat de riscurile chimice.

Din cele 65 de produse analizate:

54 de alerte (83,1%) au vizat riscuri chimice;

6 alerte (9,2%) au fost generate de un SPF declarat incorect;

4 alerte (6,2%) au vizat contaminarea microbiologică;

3 alerte (4,6%) au fost încadrate la alte riscuri pentru sănătate;

o alertă (1,5%) a vizat riscuri pentru mediu.

Potrivit InfoCons, în multe dintre produsele analizate au fost identificate substanțe interzise sau aflate peste limitele admise.

Printre acestea se numără butilfenil metilpropional (BMHCA), o substanță interzisă în produsele cosmetice, despre care specialiștii spun că poate afecta sistemul reproducător, poate dăuna fătului și poate provoca sensibilizarea pielii.

De asemenea, în unele produse au fost identificate concentrații peste limitele admise de 2-fenoxietanol, filtre UV în exces sau benzofenonă, substanță asociată unui risc crescut de cancer.

Una dintre cele mai îngrijorătoare concluzii ale studiului privește factorul real de protecție solară.

Potrivit InfoCons, unele produse comercializate ca având SPF 50+ ofereau, în realitate, un nivel de protecție mult inferior.

În unele cazuri, factorul real de protecție era de aproximativ 27, iar într-un caz analizat a fost măsurată o valoare de doar 4,8.

Acest lucru înseamnă că utilizatorii se expun la soare crezând că sunt protejați corespunzător, în timp ce pielea primește doar o fracțiune din protecția promisă de producător.

Specialiștii avertizează că o astfel de situație poate favoriza apariția arsurilor solare, accelerarea îmbătrânirii pielii și creșterea riscului de cancer cutanat.

Raportul evidențiază și existența unor probleme microbiologice.

Unele produse au fost contaminate cu bacterii precum Pseudomonas aeruginosa sau alte bacterii mezofile.

Aplicarea acestor produse pe pielea iritată, lezată sau în apropierea ochilor poate provoca infecții și iritații, avertizează InfoCons.

Studiul arată că numărul alertelor privind produsele de protecție solară a crescut semnificativ în ultimii ani.

Dacă în 2022 au fost înregistrate doar două produse neconforme, în 2023 numărul a ajuns la nouă, în 2024 la 19, iar în 2025 s-a înregistrat un vârf de 31 de produse, reprezentând aproape jumătate din totalul alertelor analizate.

Chiar dacă anul 2026 este încă în desfășurare, au fost deja raportate patru produse neconforme.

Cele mai multe notificări au fost transmise de autoritățile din Italia, care au emis 40 dintre cele 65 de alerte analizate, reprezentând peste 61% din total.

Italia ocupă primul loc și în ceea ce privește țara de origine a produselor semnalate, cu 31 de produse, adică aproape jumătate din totalul analizat.

Produsele proveneau însă și din alte state europene sau din afara Uniunii Europene, inclusiv Germania, Franța, Polonia, Turcia, China și Statele Unite.

Analiza InfoCons evidențiază și mărcile care au fost cel mai des vizate de alertele europene.

Pe primul loc se află Nivea, cu 18 produse semnalate, reprezentând 27,7% din total.

Urmează BILBOA, cu 13 produse și o pondere de 20%.

În clasament mai apar Leocrema, Helios Herb, SUN, DELICE și ParaSol, precum și alte 13 mărci care au avut câte o singură alertă.

InfoCons subliniază însă că prezența unui brand în sistemul european de alerte nu înseamnă automat că toate produsele acelui producător sunt neconforme.

Studiul arată că fenomenul contrafacerii rămâne o problemă importantă.

Din cele 65 de produse analizate, 11 au fost identificate ca fiind contrafăcute, ceea ce înseamnă că aproape unul din șase produse neconforme era un fals comercializat sub aparența unui brand cunoscut.

Potrivit InfoCons, acest lucru crește riscurile pentru consumatori, deoarece aceștia pot cumpăra un produs crezând că beneficiază de standardele unui producător consacrat.

În urma analizei, InfoCons recomandă consumatorilor să cumpere produse de protecție solară doar din surse de încredere și să verifice cu atenție eticheta și lista ingredientelor.

De asemenea, organizația recomandă utilizarea aplicației gratuite InfoCons, care permite verificarea alertelor și a produselor retrase de pe piață.

Pe lângă alegerea unui produs sigur, specialiștii reamintesc că protecția împotriva radiațiilor UV presupune și evitarea expunerii la soare între orele 11:00 și 16:00, precum și reaplicarea cremei cu protecție solară la fiecare două ore sau după contactul cu apa.

Concluzia studiului este că eticheta unui produs nu garantează întotdeauna nivelul real de protecție, motiv pentru care informarea consumatorilor și supravegherea permanentă a pieței rămân esențiale pentru prevenirea riscurilor asupra sănătății.