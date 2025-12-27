Potrivit analizei realizate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), un anticiclon puternic format în zona Groenlandei, cu valori de peste 1040 hPa, se va extinde spre estul Europei. Acesta este însoțit de un sistem de cicloni care se întinde dinspre Marea Norvegiei spre Câmpia Rusă și zona Turciei.

Diferența mare de presiune dintre aceste sisteme va menține o circulație intensă din sector nordic și nord-vestic în troposfera medie, favorizând pătrunderi succesive de aer foarte rece, de origine polar-arctică, peste jumătatea estică a continentului, inclusiv peste România.

Această configurație atmosferică va determina intensificări semnificative ale vântului în cea mai mare parte a țării. ANM a emis deja informări și avertizări de cod galben și portocaliu, valabile până luni, 29 decembrie.

Momentul de maxim al episodului de vânt este estimat pentru duminică, 28 decembrie, și noaptea de duminică spre luni. În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele vor depăși 110–130 km/h. În zonele mai joase din Moldova și Transilvania, vântul va atinge local viteze de 70–90 km/h.

În paralel cu intensificările vântului, sunt prognozate intervale cu ninsori în regiunile nordice, centrale și estice ale țării, precum și la munte. În aceste zone, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea se va reduce semnificativ.

Impactul cel mai mare este așteptat în zonele montane înalte ale Carpaților Meridionali și de Curbură, unde zăpada va fi troienită, iar condițiile meteo vor fi severe. Meteorologii avertizează că, în funcție de evoluția fenomenelor, mesajele de avertizare pot fi actualizate inclusiv prin alerte now-casting.

Pentru intervalul 31 decembrie 2025 – 1 ianuarie 2026, modelele meteorologice indică minime negative la nivel național. Temperaturile vor coborî până la -10…-9 grade Celsius în depresiunile din estul Transilvaniei și vor ajunge în jur de -2 grade pe litoralul Dobrogei.

La munte, la altitudini de peste 2.000 de metri, minimele vor fi cuprinse între -19 și -13 grade Celsius. În special în regiunile intracarpatice și în zonele montane, probabilitatea de ninsoare în noaptea de Revelion va fi ridicată.

Meteorologii amintesc că cel mai geros Revelion din ultima perioadă a fost cel din noaptea de 2014 spre 2015. Atunci, pe fondul unui strat consistent de zăpadă, temperaturile au coborât sub pragul gerului în toate regiunile.

Minimele au ajuns până la -32 de grade Celsius la Întorsura Buzăului, în timp ce în Capitală s-au înregistrat valori cuprinse între -20 și -16 grade. Episodul prognozat pentru finalul anului 2025 se anunță a fi unul dintre cele mai reci din ultimii ani, cu un impact semnificativ asupra condițiilor de deplasare și activităților în aer liber.