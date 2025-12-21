Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, sunt prognozate ninsori în Moldova și în zonele montane, iar în restul țării ploile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, inclusiv în regiunile sudice.

Meteorologii arată că, până în Ajunul Crăciunului, Europa va fi influențată de un tipar atmosferic de blocaj, determinat de dezvoltarea unui anticiclon scandinav puternic, cu presiune ridicată, concomitent cu intensificarea ciclonică din zona Mării Mediterane. În acest context, România se va poziționa la granița dintre anticiclonul azoric, care va aduce aer rece polar din est și nord-est, și ciclonul mediteranean, purtător de aer cald și umed, favorizând astfel precipitațiile pe suprafețe extinse.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul 24 decembrie, ora 08:00 – 25 decembrie, ora 08:00, ninsorile vor predomina în Moldova și în zonele montane, unde se va depune strat de zăpadă. Cele mai însemnate cantități sunt așteptate în Carpații Meridionali și de Curbură, cu valori de 15–20 l/mp. În restul țării, precipitațiile vor fi inițial sub formă de ploaie, urmând ca spre seara de Ajun și în noaptea de Crăciun acestea să se transforme treptat în lapoviță și ninsoare, local în Transilvania, Muntenia, Oltenia și Dobrogea continentală.

Prima zi de Crăciun: ninsoarea se restrânge

Pentru 25 decembrie, prognozele indică extinderea unei zone de presiune ridicată, ceea ce va determina reducerea ariei precipitațiilor. Ninsorile se vor mai semnala cu precădere la munte și izolat în sud-vestul țării.

A doua zi de Crăciun: vreme mai stabilă

Pe 26 decembrie, condițiile meteo se vor ameliora semnificativ. Cerul va deveni variabil spre mai mult senin, iar precipitațiile vor lipsi în majoritatea regiunilor.

Valorile termice vor varia semnificativ de la o zonă la alta. În estul și sudul țării, temperaturile vor coborî sub mediile climatologice, cu valori negative inclusiv pe parcursul zilei. În vest și centru, protejate de Carpați, maximele vor fi apropiate sau ușor peste normal. Vântul va avea intensificări notabile pe 24 și 25 decembrie, cu rafale de 45–50 km/h în sud și sud-est, unde sunt posibile ninsori viscolite, mai ales în sudul Moldovei și local în Muntenia și Oltenia.

În Capitală, pe 24 decembrie, vremea va fi mohorâtă, cu ploi temporare. În noaptea de Ajun spre Crăciun, precipitațiile se vor transforma treptat în ninsoare. Vântul va sufla moderat, cu rafale de până la 50 km/h.

În prima zi de Crăciun, 25 decembrie, vremea va fi rece, cu cer mai mult noros și posibile ninsori slabe în primele ore. Temperatura maximă va atinge aproximativ -1 grad, iar minima va coborî la valori cuprinse între -6 și -4 grade.

Ultimii fulgi de zăpadă de Crăciun în București au fost consemnați pe 26 decembrie 2016, iar ultimul strat consistent, de circa 2 cm, a fost înregistrat pe 24 decembrie 2018, după un episod de ninsoare produs cu câteva zile înainte de sărbători.