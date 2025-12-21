Pe 21 decembrie, România marchează 90 de ani de la nașterea Stelei Popescu, una dintre cele mai iubite și admirate personalități ale teatrului românesc. Deși a încetat din viață în 2017, moștenirea sa artistică continuă să influențeze comedia și divertismentul de televiziune, fiind amintită ca o adevărată stea a scenei.

Stela Popescu s-a născut în 1935, în Slobozia-Hodorogea, în zona care astăzi aparține Republicii Moldova, într-o familie de dascăli. În urma evenimentelor din 1940 și a ocupării Basarabiei, tatăl său a fost considerat deportat în Siberia, iar mama și Stela s-au mutat la Brașov, refugiate în România. Această experiență timpurie a marcat puternic drumul ei în viață și artă.

În 1956, a fost admisă la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, iar după absolvire a fost repartizată la Teatrul din Brașov, unde, în unele perioade, ajungea să susțină peste 400 de spectacole pe an.

Cariera Stelei Popescu a fost strâns legată de Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, unde a devenit emblemă a genului. Totodată, între 1969 și 1993, a urcat și pe scena Teatrului de Comedie, consolidându-și renumele de actriță completă. Printre spectacolele memorabile se numără „Pețitoarea”, „Steaua fără nume”, „Plicul” sau „Te aștept diseară pe Lipscani”.

Pe micul ecran, Stela Popescu a fermecat publicul cu momente comice care au rămas în amintirea multor generații. În anii ’70, a făcut un cuplu scenic apreciat cu Ștefan Bănică, îmbinând dialogul cu muzică și dans, într-un stil inspirat de marile scene de revistă europene. Din 1979, a început colaborarea iconică cu Alexandru Arșinel, care a durat până la sfârșitul vieții sale. Multe dintre scenariile spectacolelor erau semnate de Mihai (Puiu) Maximilian, al doilea soț al actriței.

Stelei Popescu i se datorează și numeroase piese de teatru radiofonic, dar și roluri în cinematografie. A jucat în filme memorabile precum „Nea Mărin miliardar”, „Astă seară dansăm în familie” sau „Pe malul stâng al Dunării albastre”. În anii 2000, și-a demonstrat versatilitatea în seriale românești de succes, precum „Cuscrele” și „Aniela”.

Activă până în ultimii ani ai vieții, Stela Popescu a trecut printr-un accident vascular cerebral în 2017, dar a apucat să vadă inaugurarea teatrului ce îi poartă numele în București.