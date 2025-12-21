Stela Popescu ar fi împlinit 90 de ani
Pe 21 decembrie, România marchează 90 de ani de la nașterea Stelei Popescu, una dintre cele mai iubite și admirate personalități ale teatrului românesc. Deși a încetat din viață în 2017, moștenirea sa artistică continuă să influențeze comedia și divertismentul de televiziune, fiind amintită ca o adevărată stea a scenei.
Stela Popescu s-a născut în 1935, în Slobozia-Hodorogea, în zona care astăzi aparține Republicii Moldova, într-o familie de dascăli. În urma evenimentelor din 1940 și a ocupării Basarabiei, tatăl său a fost considerat deportat în Siberia, iar mama și Stela s-au mutat la Brașov, refugiate în România. Această experiență timpurie a marcat puternic drumul ei în viață și artă.
În 1956, a fost admisă la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, iar după absolvire a fost repartizată la Teatrul din Brașov, unde, în unele perioade, ajungea să susțină peste 400 de spectacole pe an.
Stela Popescu, regina scenei de revistă
Cariera Stelei Popescu a fost strâns legată de Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, unde a devenit emblemă a genului. Totodată, între 1969 și 1993, a urcat și pe scena Teatrului de Comedie, consolidându-și renumele de actriță completă. Printre spectacolele memorabile se numără „Pețitoarea”, „Steaua fără nume”, „Plicul” sau „Te aștept diseară pe Lipscani”.
Pe micul ecran, Stela Popescu a fermecat publicul cu momente comice care au rămas în amintirea multor generații. În anii ’70, a făcut un cuplu scenic apreciat cu Ștefan Bănică, îmbinând dialogul cu muzică și dans, într-un stil inspirat de marile scene de revistă europene. Din 1979, a început colaborarea iconică cu Alexandru Arșinel, care a durat până la sfârșitul vieții sale. Multe dintre scenariile spectacolelor erau semnate de Mihai (Puiu) Maximilian, al doilea soț al actriței.
Stelei Popescu i se datorează și numeroase piese de teatru radiofonic, dar și roluri în cinematografie. A jucat în filme memorabile precum „Nea Mărin miliardar”, „Astă seară dansăm în familie” sau „Pe malul stâng al Dunării albastre”. În anii 2000, și-a demonstrat versatilitatea în seriale românești de succes, precum „Cuscrele” și „Aniela”.
Activă până în ultimii ani ai vieții, Stela Popescu a trecut printr-un accident vascular cerebral în 2017, dar a apucat să vadă inaugurarea teatrului ce îi poartă numele în București.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.