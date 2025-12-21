Piața creditelor neperformante din România a înregistrat în ultimele luni dinamici diferite, arată datele prezentate de Cristian Popa, membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR).

Volumul total al creditelor neperformante externalizate a crescut semnificativ în primele nouă luni ale anului 2025, ajungând la 351,6 milioane lei, comparativ cu 231,8 milioane lei în anul precedent, pentru creditele acordate atât companiilor nefinanciare, cât și populației. Această creștere reflectă o tendință mai amplă de scoatere a creditelor problematice din bilanțurile instituțiilor financiare.

Totuși, nivelul general al creditelor neperformante write-off a rămas relativ stabil în ultimii ani, situându-se între 15 și 16 miliarde lei: 15,5 miliarde lei în decembrie 2023, 16 miliarde lei în decembrie 2024 și 15,8 miliarde lei în septembrie 2025.

„Volumul creditelor neperformante externalizate în anul 2024 se situa la 231,8 milioane lei (companii nefinanciare şi populaţie), iar în anul 2025, până în luna septembrie, valoarea externalizărilor era de 351,6 milioane lei. Nivelul creditelor neperformante scoase în afara bilanţului (write-off) s-a menţinut relativ stabil în ultimii ani, situându-se în intervalul 15-16 miliarde lei: 16 miliarde lei în decembrie 2024 (15,5 miliarde lei în decembrie 2023); 15,8 miliarde lei în septembrie 2025 (15,2 miliarde lei în septembrie 2024)”, a precizat Popa,

Din perspectiva tipurilor de credite, situația diferă semnificativ între persoanele fizice și companii. Creditele ipotecare ale populației au scăzut ușor în număr, ajungând la 10.800 în septembrie 2025 față de 11.300 în aceeași perioadă a anului 2024, iar creditele de consum problematice au coborât de la 199.800 la 158.000. În ceea ce privește valoarea, creditele ipotecare neperformante au atins 1,76 miliarde lei, ușor peste nivelul de 1,73 miliarde lei din 2024, în timp ce creditele de consum au scăzut de la 4,15 miliarde lei la 3,8 miliarde lei.

Companiile nefinanciare au înregistrat, însă, o creștere atât în numărul, cât și în valoarea creditelor neperformante. Astfel, numărul acestora a urcat de la 16.700 în septembrie 2024 la 21.800 în septembrie 2025, iar volumul total al creditelor neperformante aferente acestor companii a crescut de la 7,7 miliarde lei la 10,9 miliarde lei.

Numărul debitorilor persoane fizice cu credite neperformante a scăzut considerabil, de la 158.600 la 126.800, semnalând o îmbunătățire a situației populației în gestionarea datoriilor. În schimb, numărul companiilor nefinanciare cu credite neperformante a crescut de la 8.700 la 11.200, ceea ce indică o presiune mai mare asupra mediului de afaceri.

Cristian Popa a subliniat că aceste evoluții reflectă atât măsurile băncilor de gestionare a portofoliilor problematice, cât și fluctuațiile economice care afectează capacitatea debitorilor de a-și onora obligațiile.