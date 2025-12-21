„Cifrele analizate arată un echilibru între aportul antreprenorilor locali și investițiile internaționale și o structură diversificată a economiei românești. De asemenea, am observat că structura procentuală în top 5.000 a companiilor deținute de acționari români, respectiv a celor multinaționale s-a menținut stabilă, ceea ce indică o reziliență notabilă, în ciuda crizelor suprapuse din ultimii ani. De altfel, în PwC facem această analiză de mai mulți ani și am remarcat în timp o maturizare și o sofisticare a capitalului românesc, care se observă atât în creșterea veniturilor și profiturilor pe care le obțin companiile antreprenoriale, precum și în intențiile lor de a se extinde în afara țării. Este foarte important pentru economia națională să avem campioni puternici în plan local, dar și internațional, așa cum au început să aibă țările vecine,” a declarat Ionuț Simion, Partener PwC România.

Deși sunt mai puțin numeroase, companiile cu capital străin generează două treimi din cifra de afaceri cumulată a top 5.000 de firme. Totodată, aproximativ trei sferturi dintre companiile cu afaceri de peste un miliard de lei în 2024 au capital străin.

În ultimii doi ani, cifra de afaceri totală a companiilor private românești din top 5.000 a crescut cu 6,5%, în timp ce afacerile cumulate ale firmelor străine au scăzut cu 2%, deși în 2024 au înregistrat o ușoară revenire față de 2023.

Și la nivelul profiturilor nete, firmele românești din top au înregistrat un avans de 2% în doi ani, față de o scădere de 1% în cazul companiilor străine, ceea ce a făcut ca marja netă a companiilor locale să atingă 6,2% în 2024, comparativ cu 5% pentru cele străine.

Numărul angajaților confirmă, de asemenea, influența crescândă a capitalului românesc: firmele private locale au angajat aproape 40.000 de persoane în 2024 față de 2022, în timp ce totalul angajaților firmelor străine a rămas constant. În total, companiile străine dețin peste 59% din angajații top 5.000, iar cele românești aproximativ o treime.

Din punct de vedere sectorial, comerțul conduce topul, cu o cifră de afaceri cumulată de peste 675 miliarde lei, reprezentând 40% din total. Urmează industria prelucrătoare cu 25%, iar construcțiile și sectorul energetic contribuie fiecare cu circa 6%.

La nivel sectorial, companiile românești sunt cel mai puternic reprezentate în comerț, unde cifra de afaceri cumulată a firmelor locale se ridică la 246,5 miliarde de lei, echivalentul a 36,5% din total. Cele mai mari cinci companii românești din sector au înregistrat o creștere constantă în ultimii doi ani, atingând peste 37 de miliarde de lei în 2024.

În industria prelucrătoare, ponderea firmelor private românești în totalul cifrei de afaceri este mai redusă, doar 17,8%, însă antreprenorii locali sunt bine reprezentați în domenii precum industria cărnii sau cea a mobilei.

Sectorul construcțiilor este, în schimb, dominat de capitalul românesc, cu 71% din afacerile cumulate, în special datorită implicării companiilor locale în proiecte mari de infrastructură, precum autostrăzile. Cifra de afaceri a firmelor românești de construcții din top a crescut de la 46,5 miliarde de lei în 2022 la 75 miliarde de lei în 2024.

Capitalul autohton este puternic prezent și în transporturi și depozitare (61%) și în energie (44%), unde contribuția companiilor de stat este semnificativă. În schimb, sectorul IT&C rămâne mai puțin dominat de capital românesc, firmele locale generând doar 22% din cifra de afaceri a topului.

Distribuția regională arată o concentrare a antreprenoriatului românesc în Moldova, unde peste 80% dintre companii sunt locale. În regiunea București-Ilfov, situația este inversă, companiile cu capital străin reprezentând 57% din total.