Oamenii și IMM-urile | Economia pe care o vedem începe cu cea pe care o observăm prea puțin (P)

Există o imagine despre economie pe care o întâlnim aproape în fiecare zi. Este cea a indicatorilor, a investițiilor de sute de milioane de euro, a marilor companii, a deciziilor de politică fiscală și a cifrelor care urcă sau coboară de la o lună la alta. Toate sunt importante și spun o parte din poveste.

Dar există și o altă economie, care nu apare aproape niciodată pe prima pagină și care, tocmai de aceea, riscă să fie considerată pur și simplu firească – economia care începe înainte ca majoritatea dintre noi să ne bem cafeaua de dimineață.

Brutăria care pregătește primele pâini.

Făbricuța în care luminile se aprind zi de zi, mult prea devreme.

Firma de transport care pornește la drum înainte de răsărit.

Magazinul de cartier care își ridică obloanele dis-de-dimineață, cu noaptea-n cap,

Atelierul în care o nouă zi de producție începe cu cât mai puțin zgomot, ca să nu trezească tot cartierul.

Sunt gesturi repetitive, aproape invizibile, care nu atrag atenția tocmai pentru că fac parte din normalitatea noastră.

Iar acesta este, poate, cel mai mare paradox al economiei românești: cu cât un mecanism funcționează mai bine, cu atât ne gândim mai puțin la el.

Discutăm adesea despre competitivitate, investiții și productivitate. Mai rar despre oamenii care transformă toate aceste concepte în realitate. Despre antreprenorii care își asumă riscuri într-un context economic schimbător, care creează locuri de muncă, găsesc soluții atunci când apar blocaje și continuă să investească într-o afacere care, de cele mai multe ori, este și un proiect personal.

În România există peste un milion de antreprenori. Îi întâlnim zilnic, chiar dacă nu îi observăm întotdeauna.

Sunt cei de la care cumpărăm pâine, cei care ne repară mașina, cei care produc mobilier, dezvoltă aplicații software, cultivă legume, administrează pensiuni, tipografii sau mici fabrici.

În ultimii ani, antreprenorii români au fost puși în fața unor provocări pe care puțini le-ar fi putut anticipa: pandemie, creșteri accelerate ale costurilor, inflație, schimbări fiscale și un climat economic marcat de incertitudine.

Și totuși, în fiecare dimineață, majoritatea au făcut același lucru: au deschis din nou.

Poate că aici se află una dintre cele mai importante resurse ale unei economii. Nu doar în capitalul investit sau în tehnologie, ci în încrederea că merită să mergi mai departe și mâine.

Economia funcționează, în fond, printr-un lanț de încredere.

Un antreprenor investește pentru că speră că va avea clienți.

Un furnizor livrează pentru că are încredere că va fi plătit.

Un angajat vine la muncă având convingerea că firma în care lucrează va continua să existe și luna viitoare.

Iar un client revine într-un loc pentru că știe că va găsi aceeași calitate și aceeași seriozitate.

Acest lanț este prezent în viața de zi cu zi. El este cel care face posibilă funcționarea economiei locale, dezvoltarea comunităților și apariția oportunităților acolo unde, de multe ori, nu există alternative.

De aceea, într-o perioadă în care discursul public este dominat de îngrijorări economice, poate că merită să vorbim mai mult și despre recunoaștere. Nu ca despre un gest simbolic, ci ca despre o formă de înțelegere a rolului pe care antreprenorii îl joacă în viața noastră de zi cu zi. Pentru că, de cele mai multe ori, observăm o afacere mică doar atunci când dispare. Până atunci, ea face parte din peisajul cotidian și tocmai această discreție îi ascunde importanța.

De la această idee pornește și noua inițiativă lansată de Banca Transilvania, o continuare a platformei „Cumpără de lângă tine”, lansată în 2020, în plină pandemie.

Dacă în anii trecuți accentul a fost pus pe susținerea antreprenorilor într-o perioadă dificilă, noua etapă vorbește despre ceva la fel de important: recunoașterea. Mai vorbește și despre faptul că IMM-urile nu sunt doar companii care generează valoare economică, ci oameni și afaceri care dau ritm comunităților și contribuie, zi de zi, la mersul înainte al României.

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Poate că nu ne vom opri mâine în fața unei brutării sau a unui atelier gândindu-ne la impactul lor asupra economiei.

Dar merită să ne amintim, din când în când, că România nu este pusă în mișcare doar de marile proiecte și de marile decizii.

Și este susținută, în fiecare zi, și de sute de mii de afaceri care își fac treaba cu seriozitate, fără să ceară aplauze.

https://evz.ro/o-noua-initiativa-bt-hai-sa-fim-alaturi-de-cei-care-tin-romania-in-miscare.html