Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat sâmbătă Comitetul ministerial pentru situații de urgență (CMSU), în contextul avertizărilor meteorologice de vreme severă emise de Administrația Națională de Meteorologie.

Ședința extraordinară a fost organizată la nivelul ministerului ca urmare a informărilor și avertizărilor de Cod Galben și Cod Portocaliu transmise de ANM și a fost condusă de secretarul de stat Raul Pop, potrivit unui comunicat oficial al instituției.

Conform Ministerului Mediului, informarea meteorologică emisă sâmbătă vizează intervalul 27 decembrie, ora 10:30 – 29 decembrie, ora 21:00, perioadă în care sunt prognozate intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, precum și apariția ghețușului, poleiului și a viscolului.

Vântul va avea rafale susținute în regiunile estice, sud-estice și sud-vestice, iar ulterior, până luni seara, va afecta cea mai mare parte a țării, cu viteze cuprinse, în general, între 40 și 60 km/h, amplificând semnificativ senzația de frig.

La munte, meteorologii estimează intensificări temporare ale vântului, cu rafale ce vor depăși frecvent 70–90 km/h, viscolind ninsoarea și zăpada deja depusă. În unele zone montane, rafalele pot atinge valori extreme.

Totodată, în zona montană, în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și estul Munteniei sunt așteptate precipitații sub formă de ninsoare, pe arii extinse, începând din noaptea de sâmbătă spre duminică și până luni dimineață.

Local, stratul de zăpadă ar putea ajunge la 5–10 centimetri, iar în Carpații Meridionali și Orientali, izolat, la 15–20 de centimetri. Pe suprafețe restrânse se va semnala și formarea de ghețuș sau polei.

Secretarul de stat Raul Pop a explicat că decizia de convocare a CMSU a fost luată având în vedere intrarea României într-un episod de iarnă severă, caracterizat prin vânt puternic, ninsori viscolite și vizibilitate redusă, mai ales în zonele montane.

Acesta a subliniat că, în contextul minivacanței, este esențial ca populația să manifeste prudență sporită, în special în zonele aflate sub avertizare meteorologică, să evite traseele montane riscante și să mențină legătura cu structurile Salvamont.

De asemenea, autoritățile locale vor primi toate avertizările și le vor transmite operatorilor din turism, iar ANM va emite, punctual, avertizări nowcasting de Cod Roșu acolo unde situația o va impune, pentru a limita expunerea populației la fenomene extreme.

„S-a impus convocarea acestui CMSU ţinând cont că am intrat într-un episod de iarnă autentică, cu intensificări puternice ale vântului, care pot ajunge în zonele montane şi până la 130-140km/h, ninsori viscolite şi zone cu vizibilitate redusă. Tinând cont că mulţi sunt în minivacanţă este foarte important să aibă o atenţie sporită dacă se află în zonele sub avertizare meteo, să evite traseele pe munte şi să ţină legatura cu SALVAMONT. Autorităţile locale primesc toate avertizările şi le vor transmite, conform procedurilor, şi către operatorii din turism, iar ANM va emite, punctual, acolo unde situatia o impune, avertizări Nowcasting de Cod Roşu, astfel încât populaţia să evite zonele unde se pot manifesta fenomene meteo extreme”, a explicat Raul Pop sâmbătă, 27 decembrie.

Din punct de vedere hidrologic, Ministerul Mediului a precizat că nu sunt prognozate fenomene periculoase, tendința debitelor și nivelurilor fiind, în general, de staționaritate sau ușoară scădere în majoritatea bazinelor hidrografice.

Debitul Dunării la intrarea în țară este de aproximativ 2.900 de metri cubi pe secundă și se află în scădere, urmând să ajungă la circa 2.600 de metri cubi pe secundă în următoarele zile, cu un regim relativ constant până la începutul lunii ianuarie.

În acest context, autoritățile atrag atenția deținătorilor de amenajări hidrotehnice asupra obligației de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea formării podurilor de gheață care ar putea bloca prizele sau evacuatorii barajelor. Totodată, este necesară asigurarea unor surse alternative de alimentare cu energie electrică, pentru situațiile în care condițiile meteo ar putea provoca întreruperi ale furnizării.