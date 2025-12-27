Un număr de 23 de județe din România se vor afla sâmbătă sub atenționare Cod galben de intensificări ale vântului, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Fenomenele prognozate vizează în special Moldova, vestul Olteniei, litoralul Mării Negre și zonele montane, unde rafalele vor atinge viteze ridicate, iar la altitudini mari se va produce viscolirea zăpezii deja depuse.

Meteorologii ANM anunță că, temporar, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, în vestul Olteniei și pe litoral, cu viteze cuprinse între 50 și 70 km/h. În Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, rafalele vor ajunge la 70–80 km/h, iar în zona înaltă pot depăși 90 km/h, cu valori ce pot urca până la 120 km/h, fenomen care va determina viscolirea zăpezii și reducerea semnificativă a vizibilității.

Până la ora 16:00, Codul galben este valabil integral pentru județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, Vrancea și Mehedinți. De asemenea, atenționarea vizează parțial județele Constanța, Tulcea, Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj, Alba, Sibiu, Vâlcea, Brașov, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Covasna, Buzău, Bacău, Neamț și Suceava. În aceste zone, vântul va sufla cu putere, iar în apropierea munților și pe litoral sunt posibile episoade de vreme severă de scurtă durată.

Sâmbătă după-amiaza, aria fenomenelor se va restrânge. Codul galben de vânt va rămâne în vigoare integral în județele Mehedinți, Suceava și Botoșani, în timp ce în Harghita, Neamț, Bacău, Covasna, Vrancea, Buzău, Prahova, Brașov, Dâmbovița, Argeș, Sibiu, Vâlcea, Hunedoara, Gorj și Caraș-Severin avertizarea va fi valabilă parțial. Intensificările vântului vor continua să creeze disconfort termic accentuat, mai ales în zonele expuse.

Până duminică, la ora 02:00, vântul va avea în continuare intensificări în nordul Moldovei și în vestul Olteniei, cu viteze de 50–70 km/h. În Carpații Meridionali și Orientali, rafalele vor fi mai puternice, mai ales la altitudini mari, unde pot atinge 90–110 km/h. În aceste condiții, zăpada va fi viscolită, iar deplasările montane vor deveni dificile și periculoase.

Ziua de sâmbătă aduce ninsori slabe la munte, dar și în estul și centrul țării. În restul teritoriului, vremea va fi în general frumoasă, cu perioade însorite, însă dimineața va fi marcată de ceață, mai ales în vestul României și în regiunile sudice. Vântul va avea intensificări la munte și în est, iar temperaturile maxime vor varia de la -1 grad în depresiunile intramontane până la 6–7 grade în Dealurile Sudice.

În Dobrogea și Bărăgan, dimineața va fi predominant mohorâtă, cu ceață pe alocuri. Pe parcursul zilei, cerul se va mai degaja și vor apărea intervale cu soare. Izolat sunt posibile fulguieli, iar vântul va sufla mai insistent pe litoral. Temperaturile vor ajunge în jurul valorii de 4 grade Celsius la orele amiezii.

În sudul Moldovei și în nordul Munteniei, cerul se va înnora temporar. Local pot apărea fulguieli, iar vântul va sufla destul de tare, în special în Moldova. Temperaturile vor fi ușor mai ridicate față de ziua precedentă și vor atinge valori de 5–6 grade Celsius.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, vremea va fi mai închisă, cu ninsori slabe pe parcursul zilei. Maximele se vor situa între 4 și 5 grade, însă din cauza vântului senzația de frig va fi accentuată. După lăsarea nopții, ninsorile se vor extinde, iar pe alocuri pot apărea precipitații mixte, favorizând formarea poleiului.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș va predomina o atmosferă mohorâtă, cu cer mai mult noros. Spre noapte sunt așteptate ninsori slabe și în aceste zone. În Maramureș, pe parcursul zilei, pot exista și intervale scurte cu soare, însă temperaturile maxime nu vor depăși 2–3 grade Celsius.

În vestul țării, ceața va fi prezentă în prima parte a zilei, dar după prânz vremea se va îmbunătăți, devenind însorită. Nu sunt prognozate precipitații, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile vor urca până la aproximativ 5 grade Celsius, în special în Banat.

În Transilvania, dimineața va fi deosebit de rece în zonele depresionare. La Brașov și Miercurea Ciuc, temperaturile vor ajunge în jurul valorii de zero grade la amiază. Sunt posibile ninsori slabe, mai ales în zonele montane, iar pe creste vântul va avea intensificări, viscolind ninsoarea.

În Oltenia, ceața va persista dimineața pe arii extinse, iar vremea va fi rece. Ulterior, cerul se va degaja treptat, iar temperaturile vor crește, ajungând până la 6 grade Celsius în zona deluroasă. În prima parte a zilei, vântul va rămâne activ în vestul regiunii.

Și în regiunile sudice, dimineața va aduce condiții de ceață în zonele de câmpie. La amiază, vremea se va îmbunătăți, cu cer variabil, soare și temperaturi de aproximativ 6 grade Celsius în Dealurile Munteniei.

În București, dimineața va fi rece, cu înnorări, ceață și umezeală accentuată. Pe parcursul zilei, cerul se va degaja, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 3 grade Celsius, o valoare normală pentru această dată. Noaptea, temperaturile vor coborî până la -2 grade în centrul orașului și -5 grade la periferie.

La munte, vremea va fi schimbătoare, cu fulguieli în unele masive și temperaturi ușor mai ridicate față de ziua precedentă. În zonele înalte din Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, vântul va sufla cu putere, putând atinge viteze de până la 110 km/h, iar pe timpul nopții sunt așteptate rafale de peste 130 km/h, însoțite de viscol puternic.