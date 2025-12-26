Directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a prezentat prognoza pentru următoarele zile, arătând că vremea rămâne rece după un Crăciun marcat de vânt și episoade de ninsoare.

Potrivit acesteia, avertizarea meteorologică de cod galben pentru jumătatea sudică a țării expiră joi seară, însă urmează o noapte geroasă în mai multe regiuni.

Conform datelor ANM, în Moldova și mai ales în Transilvania temperaturile minime vor coborî până la -12 grade Celsius, cu valori izolate ce pot ajunge la -14 grade. Inclusiv în Capitală este așteptată o noapte geroasă, cu minime de -7 sau -8 grade, posibil mai scăzute în zonele periurbane.

„În această seară (joi – n.red.), la ora 20:00 expiră avertizarea meteorologică de cod galben pentru jumătatea sudică a țării. Va urma o noapte geroasă, așa cum este menționat și în atenționare, pentru că în Moldova și mai ales și în Transilvania, temperaturile minime vor scădea până la valori de -12 posibil spre -14°. Și în Moldova, chiar și în Capitală va urma o noapte geroasă, spre -7, -8° posibil valori mai coborâte în zona preorășenească”, a explicat Elena Mateescu, joi seară.

Elena Mateescu a precizat la Digi24 că informarea meteorologică rămâne valabilă până vineri dimineață, la ora 10:00, din cauza probabilității ridicate de apariție a precipitațiilor.

În zona montană se vor înregistra în continuare ninsori, iar în Moldova, Muntenia și Dobrogea sunt posibile precipitații mixte.

La acestea se vor adăuga condiții de polei și intensificări ale vântului, în special în Carpații Meridionali și de Curbură, unde rafalele pot atinge viteze de 80–100 km/h. În Moldova, vântul va sufla cu 50–70 km/h, iar pe fondul temperaturilor scăzute senzația de frig va fi accentuată, indică datele ANM.

Chiar dacă în zilele următoare temperaturile maxime vor crește ușor, ele vor rămâne apropiate de normalul perioadei, cu valori cuprinse între -2 și 5 grade.

„La acestea (ninsori și precipitații mixte – n.red.) se adaugă condiții de polei, intensificări de vânt, mai ales sunt Carpații Meridionali și de Curbură. Vor fi destul de susținute viteze la rafală de 80-100km/h, iar în Moldova 50-70km/h, pe fondul temperaturilor mai coborâte, se va putea amplifica senzația de rece. Și chiar dacă mâine (vineri – n.red.) temperaturile vor mai crește ușor, ele rămân în continuare apropiate de normalul datei din calendar maxime între -2 până la 5° și valori mai coborâte la nivelul minimelor, tot în depresiuni și în zonele centrale”, afirmă șefa ANM.

Minimele vor continua să fie scăzute, mai ales în depresiuni și în zonele centrale. În București, maximele vor fi de 2–3 grade, iar minimele vor coborî spre -5 grade Celsius.

Pentru Revelion, ANM estimează că vor mai apărea ninsori, în special în zona montană, iar în noaptea dintre ani temperaturile vor fi foarte coborâte în regiunile centrale și nordice, sub pragul de ger.

Estimările actualizate arată că, în intervalul 29 decembrie – 5 ianuarie, temperaturile medii vor fi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă, mai spune Elena Mateescu.